I risultati del 21 febbraio 2026: Juventus e Inter in campo

I bianconeri ospitano il Como, i nerazzurri in casa del Lecce, si gioca anche Cagliari-Lecce e nei principali campionati europei. Successo per Instituto, Gimnasia L.P. e Talleres Cordoba in Argentina

Il programma di questo sabato 21 febbraio si è aperto con il massimo campionato argentino. Nella Liga Profesional giocati quattro incontri. Successo casalingo per 2-1 dell’Instituto sull’Atletico Tucuman: dopo 35 minuti sblocca il risultato Luna su rigore quindi a inizio ripresa Abeldano trova il pari ma nel recupero Cerato fissa il punteggio. Una rete di Torres al 28′ del primo tempo regala il successo al Gimnasia L.P. sul Gimnasia Mendoza mentre una di Martinez al 42′ di gioco regala i tre punti ai Talleres Cordoba contro il Rosario. Senza reti Boca Juniors-Racing Club.

In A-League tondo successo per 5-0 dell’Auckland contro il Welligton Phoenix mentre in Cile pareggiano 1-1 Deportivo Conception e Cobresal. In Colombia due pareggi per 2-2 ovvero in Llaneros-Ind. Medellin e in Pereira-Pasto. In Ecuador colpo esterno per 2-1 di LDU Quito sull’Orense e nella Liga MX 2-1 del Pachuca in casa del Tigres e 4-0 del Club America in casa del Puebla. In Paraguay 1-0 del Recoleta sul 2 de Mayo in Coppa e in Perù stesso punteggio tra Atletico Lima e Sport Boys.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle ore 15 con Juventus-Como, a seguire trasferta a Lecce per l’Inter e alle 20:45 Cagliari-Lazio. Ricco programma in Serie B e undici sfide nei vari gironi di Lega Pro. In Europa turno casalingo per il PSG alle ore 21:05 contro il Metz per la Ligue 1 così come per il Bayern Monaco contro Francoforte alle 15:30 per la Bundesliga. In Premier League spicca alle ore 21 City-Newcastle e nella Liga trasferta del Real Madrid alle ore 18:30 con l’Osasuna.

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani - Vora 13:30

Bylis - Vllaznia 13:30



ALGERIA: LIGUE 1

Ben Aknoun - Khenchela 14:30

Mostaganem - JS Kabylie 14:30

Olympique Akbou - Paradou 14:30

USM Alger - Saoura 22:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej - Neom SC 20:00

Al Nassr FC - Al Hazem 20:00

Al-Hilal - Al-Ittihad FC 20:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Ind. Rivadavia - Independiente 21:00

Platense - Barracas Central 21:00

Banfield - Newells Old Boys 23:15

Dep. Riestra - Huracan 23:15

San Lorenzo - Estudiantes Rio Cuarto 21:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach - Austria Vienna 17:00

Hartberg - Grazer 17:00

SK Rapid - Wolfsberger 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Dender - St. Truiden 16:00

Club Brugge - Leuven 18:15

Royale Union SG - Anversa 20:45



CROAZIA: HNL

Istra 1961 - Gorica 15:00

Lok. Zagreb - Osijek 17:15



DANIMARCA: SUPERLIGA

Odense - FC Copenhagen 14:00



FRANCIA: LIGUE 1

Lens - Monaco 17:00Preview

Tolosa - Paris FC 19:00Preview

PSG - Metz 21:05Preview



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Darmstadt - Dusseldorf 13:00

Elversberg - Braunschweig 13:00

Karlsruher - Kiel 13:00

Schalke - Magdeburg 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Bayern - Francoforte 15:30Preview

Colonia - Hoffenheim 15:30Preview

Union Berlino - Leverkusen 15:30Preview

Wolfsburg - Augusta 15:30Preview

RB Lipsia - Dortmund 18:30Preview



GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. - Atromitos 16:00

Olympiakos - Panetolikos 16:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Hull - QPR 13:30

Stoke - Leicester 13:30

Swansea - Bristol City 13:30

West Brom - Coventry 13:30

Middlesbrough - Oxford Utd 16:00

Millwall - Portsmouth 16:00

Norwich - Birmingham 16:00

Southampton - Charlton 16:00

Watford - Derby 16:00

Wrexham - Ipswich 16:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Leeds 16:00Preview

Brentford - Brighton 16:00Preview

Chelsea - Burnley 16:00Preview

West Ham - Bournemouth 18:30Preview

Manchester City - Newcastle 21:00Preview



ISRAELE: LIGAT HA'AL

M. Tel Aviv - Ashdod 14:00

M. Haifa - H. Petah Tikva 16:30

Hapoel Jerusalem - Kiryat Shmona 17:30

Ironi Tiberias - Maccabi Bnei Raina 18:30

Sakhnin - H. Tel Aviv 18:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Milan U20 - Napoli U20 0-0 (Int.)

Roma U20 - Cesena U20 13:00

Torino U20 - Juventus U20 13:00

Fiorentina U20 - Lazio U20 15:00

Monza U20 - Verona U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Salernitana U19 0-0 (Int.)

Cosenza U19 - Benevento U19 11:30

Reggiana U19 - Udinese U19 0-1 (*)

Südtirol U19 - Renate U19 11:30

Palermo U19 - Pescara U19 12:30

Ascoli U19 - Ternana U19 14:30

Bari U19 - Empoli U19 14:30

Catanzaro U19 - Spezia U19 14:30

Cittadella U19 - Brescia U19 14:30

Entella U19 - Pro Vercelli U19 14:30

Sampdoria U19 - AlbinoLeffe U19 14:30

Vicenza U19 - Venezia U19 14:30

Modena U19 - Lecco U19 15:00



ITALIA: SERIE A

Juventus - Como 15:00Preview

Lecce - Inter 18:00Preview

Cagliari - Lazio 20:45Preview



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Genoa D - Como D 12:30

Napoli D - Parma D 12:30

Lazio D - Milan D 15:00



ITALIA: SERIE B

Entella - Catanzaro 15:00Preview

Mantova - Sampdoria 15:00Preview

Padova - Bari 15:00Preview

Palermo - Südtirol 15:00Preview

Venezia - Pescara 15:00

Cesena - Spezia 17:15Preview

Carrarese - Monza 19:30Preview



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Novara - Giana Erminio 14:30Preview

Alcione Milano - Pergolettese 17:30Preview

Renate - Inter U23 17:30Preview

Triestina - Cittadella 17:30Preview



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Gubbio - Arezzo 14:30Preview

Livorno - Pineto 14:30Preview

Torres - Vis Pesaro 14:30Preview

Ravenna - Sambenedettese 17:30Preview



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Latina - Potenza 14:30Preview

Trapani - Cavese 14:30Preview

Casertana - Picerno 17:30Preview



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Trestina - Cannara 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Latte Dolce - Ischia 14:00



OLANDA: EREDIVISIE

PSV - Heerenveen 18:45

Breda - FC Volendam 20:00

Ajax - Nijmegen 21:00



POLONIA: EKSTRAKLASA

Rakow - Termalica B-B. 15:00

Gornik Zabrze - Pogon Szczecin 17:45

Legia - Plock 20:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca - Santa Clara 16:30

Arouca - Nacional 16:30

Benfica - AFS 19:00

Moreirense - Sporting 19:00

Braga - Guimaraes 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

CFR Cluj - Petrolul 17:00

Rapid Bucarest - Din. Bucuresti 19:30



SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen - Dundee FC 16:00

Dundee Utd - Kilmarnock 16:00

Hearts - Falkirk 16:00

St. Mirren - Motherwell 20:30



SERBIA: SUPER LIGA

OFK Belgrado - Zeleznicar Pancevo 14:00

Radnik - Napredak 14:00

Vojvodina - Novi Pazar 16:00



SPAGNA: LALIGA

Real Sociedad - Oviedo 14:00Preview

Betis - Vallecano 16:15Preview

Osasuna - Real Madrid 18:30Preview

Atl. Madrid - Espanyol 21:00Preview



SPAGNA: LALIGA2

Leganes - Cultural Leonesa 14:00

Huesca - Mirandes 16:15

La Coruna - Eibar 16:15

Almeria - Cordoba 18:30

Las Palmas - Castellon 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - St. Gallen 18:00

Winterthur - Thun 18:00

Grasshoppers - Zurigo 20:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Esperance Tunis - Stade Tunisien 13:00



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Genclerbirligi 0-0 (*)

Alanyaspor - Basaksehir 14:00

Konyaspor - Galatasaray 18:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Epitsentr - LNZ Cherkasy 12:00

Metalist 1925 - Kryvbas 14:30



UNGHERIA: NB I.

Nyiregyhaza - Kisvarda 14:00

Kazincbarcika - Puskas Academy 16:15

Ujpest - DVTK 18:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Racing Montevideo - Danubio 13:45

Boston River - Albion 21:00



USA: MLS

St. Louis City - Charlotte 20:30

Cincinnati - Atlanta Utd 22:45



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Rayo Zuliano - Puerto Cabello 20:30

