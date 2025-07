In Argentina successo esterno per Racing Club e Talleres Cordoba, in Brasile a domicilio il Flamengo piega il Fluminense

Si apre una nuova settimana all’insegna del calcio sudamericano. In questo lunedì 21 luglio infatti si sono giocati già alcuni incontri tra Argentina e Brasile. Nel torneo Betano una rete di Vergara al 6′ della ripresa ha deciso Belgrano-Racing Club mentre i Talleres Cordoba hanno vinto 2-1 in casa dell’Independiente: dopo 27 minuti Schott sblocca il punteggio. Nella ripresa pareggio di Freire all’undicesimo quindi gol decisivo di Depietri al 34′ e nel recupero rosso diretto per Rodrigo Fernandez e Navarro.

In Bolivia successo per 2-1 dei The Strongest sul Wilstermann mentre una rete di Pedro al 40′ di gioco ha deciso la sfida tra Flamengo e Fluminense. In Colombia vittoria a domicilio per 2-1 del Fortaleza sull’Once Caldas e in Costa Rica di misura l’Alajuelense supera l’Herediano per la Recopa de Costa Rica e vincendo la quinta edizione. In Ecuador pareggio per 2-2 tra LDU Quito e Deportivo Cuenca e in Messico il Toluca vince il titolo di Campeón de Campeones superando 3-1 il Toluca.

In Venezuela successo casalingo per 1-0 dello Zamora sul Portuguesa e nella J1 League pareggiano per 2-2 Avispa Fukuoka e Kyoto. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Tra le amichevoli per club troviamo quella dell’Empoli che alle ore 18:30 affronta il Mobilieri Ponsacco. Si gioca la Coppa in Paraguay, la Copa America Femminile. con Argentina-Perù alle ore 23.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 LUGLIO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ARGENTINA TORNEO BETANO - CLAUSURA

Belgrano - Racing Club 0-1 (Finale)

Independiente - Talleres Cordoba 1-2 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Wilstermann - The Strongest 1-2 (Finale)



BRASILE SERIE A BETANO

Flamengo - Fluminense 1-0 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv - Dobrudzha 1-0 (*)

Spartak Varna - Beroe 20:15



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Fortaleza - Once Caldas 2-1 (Finale)



COSTARICA RECOPA DE COSTA RICA

Herediano - AlajuelenseVincitore 0-1 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO

LDU Quito - Dep. Cuenca 2-2 (Finale)



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Mariehamn - Haka 1-1 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka - Kyoto 2-2 (Finale)



GIORDANIA SUPERCOPPA

Al Wehdat - Al Hussein 19:00



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA

Comunicaciones - Mictlan 2-0 (Finale)



LETTONIA VIRSLIGA

Tukums 2000 - Grobina 2-1 (*)



LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris - Dainava Alytus 0-0 (*)



MESSICO CAMPEÓN DE CAMPEONES

Club America - TolucaVincitore 1-3 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Kenya - Uganda Rinviata



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

V-Varen Nagasaki (Jpn) - Real Sociedad (Esp) 1-0 (Finale)

OC Charleroi (Bel) - Marsiglia (Fra) 1-0 (*)

Empoli (Ita) - Mobilieri Ponsacco (Ita) 0-0 (*)

Las Palmas (Esp) - Brighton (Eng) 19:00

Johor DT (Mys) - Al Riyadh (Sau) 20:00

Sporting (Por) - Sunderland (Eng) 21:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Recoleta - Ameliano 23:30



ROMANIA SUPERLIGA

Unirea Slobozia - Csikszereda M. Ciuc 1-1 (*)

Din. Bucuresti - Botosani 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg - CSKA Mosca 0-0 (Finale)



SERBIA SUPER LIGA

OFK Belgrado - Sp. Subotica 20:00



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN

Argentina D - Perù D 23:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Norrkoping - Värnamo 19:00



SVEZIA SUPERETTAN

Landskrona - Trelleborg 19:00

Utsikten - Helsingborg 19:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA

Zamora - Portuguesa 1-0 (Finale)