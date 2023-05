Big match allo stadio Maradona, la squadra di Guardiola festeggia il titolo ancor prima di giocare. Successo del Lanus in Liga Profesional argentina, senza reti tra Santos e Palmeiras in Brasile

Il campionato argentino e brasiliano aprono questa domenica 21 maggio. Nel primo ricordiamo due incontri giocati nella notte. Successo di misura del Lanus sul Newells Old Boys grazie a una rete di Diaz dopo 15 minuti mentre pareggiano senza reti Tigre e Atletico Tucuman. Nella Serie A brasiliana anche Santos e Palmeiras non si fanno male mentre in Cile pareggio per 1-1 tra U. Catolica e U. Calera. In Venezuela due successi esterni ovvero quello del Caracas, 2-0 al Monagas e del Metropolitanos, 1-0 al Portugues. In Perù due successi tra le mura amiche per 3-2: il Deportivo ha avuto la meglio sull’Alianza Atl. e lo Sporting Cristal sul Cusco mentre in Paraguay il General Caballero JLM passa 2-1 in casa del Cerro Porteno e 1-0 della Libertad sull’Olimpia Asuncion. In Bolivia poker casalingo del The Strongest sul Vaca Diez mentre in Ecuador 3-2 dell’U. Catolica sull’Emelec. In Colombia due pareggi nel quadrangolare di Primera A: 1-1 tra Pasto e Atletico Nacionale e 2-2 tra Ind. Medellin e Millonarios. Passiamo al Messico dove nella Liga MX il Tigres passa 1-0 in casa del Monterrey per le semifinali playoff mentre successo del Tapaio sull’Atletico Morelia nella finale de Liga de Expansion MX. Decisivo il 2-2 maturato dopo i tempi supplementari con il match d’andata finito 2-1.

Ricco programma nella MLS in USA dove sono arrivati i successi esterni di Nashville, Orldando City, Real Salt Lake e Minnesota mentre tra i pareggi con più gol troviamo quello per 3-3 tra Chicago Fire e Atlanta United. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo le principali. In Serie A si parte alle 12.30 con Verona-Spezia quindi alle 15 Torino-Fiorentina, alle 18 il big match tra Napoli e Inter e alle 20.45 Udinese-Lazio. Si giocano anche gare decisive per la Serie D e Serie A femminile mentre in Primavera 1 si apre una nuova giornata con ben 5 incontri. Tra i campionati esteri ricordiamo in Premier League alle ore 17 Manchester City-Chelsea con la squadra di Guardiola che festeggia il titolo ancor prima di scendere in campo. In Bundesliga grande chance per il Borussia Dortmund di superare in vetta il Bayern Monaco, alle 17.30 trasferta con l’Augusta. Si gioca anche in Ligue 1 con PSG e Lens in trasferta rispettivamente alle 20.45 con l’Auxerre e alle 17.05 con Lorient. Big match in Liga Portugal alle 21.30 tra Sporting e Benfica, in Liga l’Atletico Madrid alle 16.15 ospita l’Osasuna e il Real Madrid alle 18.30 impegnato a Valencia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 MAGGIO 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Bylis - Kukesi 16:00

Egnatia - Erzeni 16:00

Laci - Tirana 16:00

Partizani - Vllaznia 16:00

Teuta - Kastrioti 16:00



ALGERIA LIGUE 1

Paradou - USM Alger 17:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Lanus - Newells Old Boys 1-0 (Finale)

Tigre - Atl. Tucuman 0-0 (Finale)

Belgrano - Talleres Cordoba 20:30

Colon - Barracas Central 23:00

Sarmiento Junin - Huracan 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik - Lernayin Artsakh 14:45

Shirak - Alashkert 17:00



AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE

Hekari United (Pap) - Pirae (Tah) 1-2 (Finale)

Tiga Sport (Nca) - Ifira Black Bird (Van) 0-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt - Austria Vienna 14:30

Rapid Vienna - LASK 14:30

Salzburg - Sturm Graz 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - Antwerp 13:30

Genk - Royale Union SG 18:30



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Smorgon - Soligorsk 14:00

Dynamo Brest - Gomel 16:00

Din. Minsk - Energetik-BGU 18:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

The Strongest - Vaca Diez 4-1 (Finale)

Blooming - Aurora 21:00

Guabira - Wilstermann 21:00



BRASILE SERIE A

Santos - Palmeiras 0-0 (Finale)

Flamengo - Corinthians 21:00

Gremio - Internacional 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Septemvri Sofia - Pirin Blagoevgrad 16:45



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lok. Plovdiv - Levski 19:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Catolica - U. Calera 1-1 (Finale)

Cobresal - U. Espanola 23:30



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca - Paphos 18:00

Apollon - APOEL 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA - QUADRANGOLARE

Pasto - Atl. Nacional 1-1 (Finale)

Ind. Medellin - Millonarios 2-2 (Finale)



CROAZIA HNL

Lok. Zagreb - Istra 1961 17:00

Rijeka - Din. Zagabria 19:30



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Midtjylland 14:00

Lyngby - Odense 14:00



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Viborg - Brondby 16:05

FC Copenhagen - Aarhus 18:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

U. Catolica - Emelec 3-2 (Finale)

Gualaceo - Libertad 20:00

Cumbaya - Delfin 22:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily - Haras El Hodood 18:00

Ghazl El Mahallah - Pyramids 20:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tammeka - Levadia 13:30

Paide - Parnu JK Vaprus 16:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Bahir Dar Kenema - Hadiya Hossana 14:00

Welayta Dicha - St. George 17:00



EUROPA EUROPEI U17

Croazia U17 - Svizzera U17 16:30

Spagna U17 - Slovenia U17 16:30

Olanda U17 - Inghilterra U17 20:00

Serbia U17 - Italia U17 20:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Ilves - HJK 15:00



FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio - Rennes 13:00

Brest - Clermont 15:00

Nizza - Tolosa 15:00

Reims - Angers 15:00

Troyes - Strasburgo 15:00

Lorient - Lens 17:05

Auxerre - Paris SG 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf - Hannover 13:30

Karlsruher - Kaiserslautern 13:30

Norimberga - Rostock 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Magonza - Stoccarda 15:30

Augusta - Dortmund 17:30

Leverkusen - Monchengladbach 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Freiburg D - Colonia D 13:00

Potsdam D - Eintracht Frankfurt D 13:00

Meppen D - Wolfsburg D 16:00

SGS Essen D - Duisburg D 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham - Leeds 14:30

Brighton - Southampton 15:00

Manchester City - Chelsea 17:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - Klaksvik 16:00

Argir - Vikingur 16:00

HB Torshavn - TB Tvoroyri 16:00

Toftir - B36 Torshavn 17:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 - Verona U19 1-3 (*)

Inter U19 - Cesena U19 3-0 (*)

Bologna U19 - Torino U19 13:00

Udinese U19 - Roma U19 13:00

Empoli U19 - Napoli U19 15:00



ITALIA SERIE A

Lecce - Spezia 12:30

Torino - Fiorentina 15:00

Napoli - Inter 18:00

Udinese - Lazio 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D - Juventus D 14:30



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI

ASD Pineto Calcio - Arezzo 15:00

Sestri Levante - Legnago Salus 16:00

Sorrento - Brindisi 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A - PLAY OFF

Sanremese - Vado 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B - PLAY OFF

Alcione Milano - USD Casatese 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OFF

Campodarsego - Luparense 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OUT

Torviscosa - Portogruaro 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D - PLAY OFF

AC Carpi - Corticella 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E - PLAY OFF

Pianese - Poggibonsi 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F - PLAY OFF

Vigor Senigallia - AJ Fano 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F - PLAY OUT

Roma City - S. N. Notaresco 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G - PLAY OFF

Paganese - Casertana 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G - PLAY OUT

Angri - Pomezia 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H - PLAY OFF

A.C Nardò - Barletta 16:00

Cavese - Casarano 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I - PLAY OFF

Locri 1909 - Trapani 16:00



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Riga FC - Tukums 2000 13:00

RFS - Auda 15:00



LITUANIA A LYGA

Riteriai - Dziugas Telsiai 15:00

Siauliai FA - FK Panevezys 16:55



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Hostert - Mondorf 16:00

Jeunesse Esch - Dudelange 16:00

Niedercorn - Hesperange 16:00

Racing Luxembourg - Differdange 16:00

UNA Strassen - Fola 16:00

Union Titus Petange - Ettelbruck 16:00

Victoria Rosport - Mondercange 16:00

Wiltz - Kaerjeng 16:00



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL - SPAREGGIO

FK Skopje - Vardar 17:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem - Chabab Mohammedia 21:00

Khouribga - Difaa El Jadidi 21:00

Mouloudia Oujda - Berkane 21:00

Tanger - Raja Casablanca 21:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Tapatio - Atl. Morelia 2-2 (Dopo Suppl.)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Monterrey - Tigres 0-1 (Finale)



MONDO MONDIALI U20

Israele U20 - Colombia U20 20:00

Nigeria U20 - Repubblica Dominicana U20 20:00

Italia U20 - Brasile U20 23:00

Senegal U20 - Giappone U20 23:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost - Jezero 18:00

Decic - Jedinstvo 18:00

Iskra - Mornar 18:00

Rudar - Arsenal Tivat 18:00

Sutjeska - OFK Petrovac 18:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA - VINCITORI

Diriangen - Esteli 0-3 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

Ajax - Utrecht 14:30

Excelsior - Sittard 14:30

FC Emmen - Feyenoord 14:30

G.A. Eagles - FC Volendam 14:30

Nijmegen - Alkmaar 14:30

PSV - Heerenveen 14:30

Sparta Rotterdam - Cambuur 14:30

Vitesse - Groningen 14:30

Waalwijk - Twente 14:30



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Porteno - General Caballero JLM 1-2 (Finale)

Libertad - Olimpia Asuncion 1-0 (Finale)

Guarani - Sportivo Trinidense 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Deportivo Garcilaso - Alianza Atl. 3-2 (Finale)

Sporting Cristal - Cusco 3-2 (Finale)

Grau - Cienciano 20:00

Dep. Municipal - Huancayo 22:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Slask - Legnica 12:30

Radomiak Radom - Widzew Lodz 15:00

Plock - Rakow 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Guimaraes - Gil Vicente 16:30

Casa Pia - Estoril 19:00

Ferreira - Rio Ave 19:00

Sporting - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Hradec Kralove - Liberec 15:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Jablonec - Brno 15:00

Ostrava - Teplice 15:00

Pardubice - Zlin 15:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta - FCSB 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara - Ural 13:00

Sp. Mosca - CSKA Mosca 15:30

Krasnodar - FK Rostov 18:00



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernian - Rangers 13:00



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Vojvodina - Partizan 19:00

FK Vozdovac - Cukaricki 21:00

Novi Pazar - TSC 21:00



SPAGNA LALIGA

Vallecano - Espanyol 14:00

Atl. Madrid - Osasuna 16:15

Valencia - Real Madrid 18:30

Siviglia - Betis 21:00



SPAGNA LALIGA2

R. Oviedo - Racing Santander 16:15

Leganes - Andorra 18:30



SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon - Pohang 0-0 (Finale)

Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai 1-2 (*)

Jeonbuk - Suwon FC 1-0 (*)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Varberg 15:00

Djurgarden - Mjallby 15:00

Malmo FF - Hacken 15:00

Göteborg - Hammarby 17:30

Sirius - Halmstad 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

AFC Eskilstuna - Östersund 13:00

Helsingborg - Utsikten 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion - Young Boys 14:15

Basilea - Lugano 16:30

Zurigo - Grasshoppers 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Bizertin - Soliman 17:00

Sidi Bouzid - Metlaoui 17:00

Stade Tunisien - Hamam-Sousse 17:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ben Guerdane - Club Africain 17:00



TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor - Ankaragucu 15:00

Adana Demirspor - Besiktas 18:00

Antalyaspor - Basaksehir 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Metalist 1925 - Metalist Kharkiv 14:00

Rukh Lviv - Lviv 16:00



USA MLS

Charlotte - Nashville SC 1-2 (Finale)

Cincinnati - Columbus Crew 3-2 (Finale)

DC United - Los Angeles Galaxy 3-0 (Finale)

Inter Miami - Orlando City 1-3 (Finale)

New York Red Bulls - CF Montreal 2-1 (Finale)

Philadelphia Union - New England Revolution 3-0 (Finale)

Austin FC - Toronto FC 1-0 (Finale)

Chicago Fire - Atlanta Utd 3-3 (Finale)

FC Dallas - Houston Dynamo 1-1 (Finale)

Colorado Rapids - Real Salt Lake 2-3 (Finale)

St. Louis City - Sporting Kansas City 4-0 (Finale)

Los Angeles FC - San Jose Earthquakes 2-1 (Finale)

Portland Timbers - Minnesota 0-1 (Finale)

Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders 2-0 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic - Loudoun 2-0 (Finale)

Indy Eleven - Colorado Springs 1-0 (Finale)

Miami FC - San Diego Loyal 2-3 (Finale)

Pittsburgh - Las Vegas Lights 4-1 (Finale)

Birmingham - El Paso 1-2 (Finale)

Detroit - San Antonio 1-0 (Finale)

Rio Grande - Tampa Bay 0-3 (Finale)

Orange County SC - Phoenix Rising 0-1 (Finale)

Sacramento Republic - Oakland Roots 3-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Olympic - Neftchi Fargona 16:30

Turon - OKMK 16:30



VENEZUELA LIGA FUTVE

Monagas - Caracas 0-2 (Finale)

Portuguesa - Metropolitanos 0-1 (Finale)

Carabobo - Estudiantes M. 22:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Khanh Hoa - Binh Duong 0-0 (*)

Ho Chi Minh - Cong An 14:15