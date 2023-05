Lecce – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Spezia di Domenica 21 maggio 2023: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

LECCE – Domenica 21 maggio, allo Stadio “Via del Mare”, andrà in scena Lecce – Spezia, lunch match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

Scontro diretto per la salvezza, fondamentale per il futuro delle due squadre. La partita che vale una stagione. O quasi. I salentini, dopo il 2-2 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, sono sedicesimi con 32 punti, con un percorso di sette partite vinte, undici pareggiate e diciassette perse, trenta reti realizzate e quarantatré incassate. Due le lunghezze che li separano dallo Spezia e dal Verona, terzultime: ciò significa che gli uomini di Baroni hanno in tasca la chiave per incrementare il distacco dalle sue dirette concorrenti. Gli Aquilotti, dopo tre k.o. di fila, 0-contro Monza (0-2), Atalanta (3-2) e Cremonese (2-0), hanno battuto il Milan grazie alle reti di Wisnieski ed Esposito. I loro 30 punti sono frutto di sei vittorie, dodici pareggi e diciassette sconfitte, trenta reti realizzate e cinquantasette incassate. Nelle ultime cinque sfide entrambe le squadre hanno collezionato quattro punti. All’andata, lo scorso 8 gennaio, finì a reti inviolate. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 2.20.

RISULTATO IN DIRETTA: LECCE - VERONA Domenica 21 maggio dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

A dirigere il match sarà l’arbitro internazionale Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia e dal quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo. Al Var ci sarà Gianluca Mazzoleni di Bergamo, assistito da Oreste Muto di Torre Annunziata.

QUI LECCE – Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Pongracic e Hjulmand e dello squalificato Banda. Probabile modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Umtiti e Baschirotto e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Maleh, Blin e Oudin. Nel tridente offensivo Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

QUI SPEZIA – Assenti gli infortunati Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala e Zovko e lo squalificato Amian. Semplici dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Dragowski in porta e una difesa a quattro formata al centro da Ampadu e Nikolaou e ai lati da Wisnieski e Reca. A centrocampo Bourabia, Ekdal e Esposito. Tridente offensivo composto da Gyasi, Nzola e Shomurodov..

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Shomurodov. Allenatore: Semplici.

