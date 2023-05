Pagelle 36° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

REGGIO EMILIA – La trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con il successo del Monza contro il Sassuolo nell’anticipo di venerdì sera. I neroverdi passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Berardi dal dischetto ma nella ripresa arrivano prima il pareggio di Ciurria e poi, in pieno recupero, il gol decisivo di Pessina.

Pesantissimo k.o. casalingo (1-5) della Cremonese contro il Bologna. I felsinei vanno in gol nel primo tempo con Arnautovic, Ferguson, e Posch e nella ripresa con Orsolini e Sansone; di Ciofani, nel recupero, il gol dei grigiorossi. In virtù anche di questo risultato la squadra di Ballardini ora é a un passo dalla matematica retrocessione. Si complica la lotta per la salvezza anche per il Verona che perde per 1-3 contro l’Atalanta e ora deve osservare con attenzione il risultato dello Spezia. Gli scaligeri sbloccano il risultato in avvio di gara con Lazovic ma si fanno rimontare da Zappacosta, Pasalic e Holjund. Un risultato che consente alla squadra di Gasperini di rimanere in corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League. Stesso discorso per il Milan che a San Siro travolge una Sampdoria, priva di motivazioni e piena di preoccupazioni per il futuro: tripletta di Giroud e una rete a testa per Leao e Brahim Diaz mentre il gol dei blucerchiati porta la firma di Capitan Quagliarella.

Lo Spezia, invece, se la vedrà al “Via del Mare” contro il Lecce, avanti di soli due punti. Alle 15 si giocherà Torino – Fiorentina, che pone di fronte due squadre tranquille, senza interessi di classifica. I Campioni del Napoli ospiteranno proprio una delle protagoniste, l’Inter, reduce da cinque successi di fila grazie ai quali é risalita al terzo posto, occupato con 66 punti. In serata la Lazio cercherà importanti punti Champions sul campo dell’Udinese.

Lunedì la Roma, dopo il pari a reti bianche di Bologna, cercherà di tornare a vincere all’Olimpico contro una Salernitana in gran forma mentre la lazio giocherà in trasferta contro l’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato. La Juventus, seconda a quota 69, farà visita all’Empoli, che nel Monday Night ha conquistato la matematica salvezza.

Le pagelle della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 21 maggio 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 19 maggio

20.45

Sassuolo – Monza (pagelle – tabellino)

Sabato 20 maggio

15:00

Cremonese – Bologna (pagelle – tabellino)

18:00

Atalanta – Verona (pagelle – tabellino)

20:45

Milan – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Domenica 21 maggio

12.30

Lecce – Spezia (pagelle – tabellino)

15:00

Torino – Fiorentina (pagelle – tabellino)

18:00

Napoli – Inter (pagelle- tabellino)

20:45

Udinese – Lazio (pagelle – tabellino)

Lunedì 22 maggio

18.30

Roma – Salernitana (pagelle – tabellino)

20:45

Empoli – Juventus (pagelle – tabellino)