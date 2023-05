Empoli – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Juventus di Lunedì 22 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

EMPOLI – Lunedì 22 maggio 2023, allo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli, andrà in scena Empoli – Juventus, Monday Night della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

I toscani, pareggiando per 2-2 a Marassi contro la Sampdoria, hanno conquistato la matematica salvezza. Occupano il quattordicesimo posto a quota 38 con un percorso di nove partite vinte, dodici pareggiate e quattordici perse, trentatré gol fatti e quarantasei subiti. I bianconeri, delusi per l’eliminazione semifinale in Europa league, hanno ora come unico obiettivo quello di conquistare un posto per la prossima edizione di Champions League. Vengono da tre successi consecutivi, contro Lecce (2-1), Atalanta (0-2) e Cremonese (2-0). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Zanetti ha collezionato sette punti, contro i dieci di quella di Allegri. Sfida numero 30 quella di lunedì tra le due compagini, con un bilancio di quattro successi per l’Empoli, tre pareggi e ventidue affermazioni della Juventus. Parlando delle sole sfide al “Castellani”, quattordici (tra campionato e Coppa Italia), tre le vittorie degli azzurri, a fronte di due pareggi e 9 affermazioni dei bianconeri. All’andata, lo scorso 21 ottobre, la squadra di Allegri si impose col netto risultato di 4-0.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - JUVENTUS Lunedì 22 maggio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Pasquale Capaldo di Napoli e dal quarto uomo Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR Daniele Doveri di Roma 1 il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Indisponibili De Winter, Marin e Baldanzi. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1. In porta Vicario; difesa con Ebuhei, Walukiewicz, Luperto e Parisi. In mediana Grassi e Haas. Sulla trequarti Pjaca, Henderson e Cambiasi, di supporto all’unica punta Caputo.

QUI JUVENTUS – Assenti gli infortunati Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Fagioli e Soulé e gli squalificati Cuadrado e Danilo. Allegri dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani. In cabina di regia Paredescon Miretti e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Barbieri e Kostic. Davanti Kean e Milik.

Le probabili formazioni di Empoli – Juventus

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Haas; Pjaca, Henderson, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

