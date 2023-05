La partita Cremonese – Bologna di Sabato 20 maggio 2023 in diretta: pratica chiusa già nel primo tempo. In gol Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone per i rossoblù

CREMONA – Sabato 20 maggio, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese – Bologna, anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

In palio punti pesantissimi per la squadra di casa, aggrappata alle ultime speranze di salvezza. I grigiorossi, dopo una striscia positiva di quattro risultati, domenica scorsa hanno perso per 2-0 sul campo della Juventus. Sono penultimi, a sei lunghezze dalla coppia formata da Spezia e Verona, con 30 punti, frutto di quattro vittorie, dodici pareggi e diciannove sconfitte, trentuno gol fatti e sessantuno subiti. Pertanto, per gli uomini di Ballardini la parola d’ordine é necessariamente una: “Vincere”. Soltanto così il discorso retrocessione sarebbe rinviato alla giornata successiva. Di fronte troveranno il Bologna, che non vince da sei turni e che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che resta pur sempre un avversario di valore, che fino a qualche settimana fa ha sognato addirittura un posto in Europa. I felsinei, dopo il pareggio a reti bianche contro la Roma, sono undicesimi a quota 47 punti, con un percorso di dodici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantatré reti realizzate e quarantaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Ballardini ha collezionato sei punti contro i tre di quella di Thiago Motta. All’andata, lo scorso 23 gennaio, finì 1-1.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: CREMONESE - BOLOGNA 1-5 SECONDO TEMPO 47' è finita allo Zini! 5-1 del Bologna sulla Cremonese e grigiorossi che potrebbero essere aritmeticamente retrocessi al termine di questa giornata. Gara senza storia con i rossoblù che hanno chiuso la pratica in un tempo dilagando nella ripresa anche con l'uomo in meno. Per questo live è tutto, appuntamento ai prossimi a partire da Atalanta-Hellas Verona delle ore 18 46' CIOFANI! GOL DELLA BANDIERA! In occasione di una punizione dalla sinistra sponda dal secondo palo con sponda di petto di Lochoshvili e conclusione leggermente sporcata da Bonifazi 44' 2 minuti di recupero 41' cartellino giallo per Buonaiuto, fallo di frustrazione per lui 35' SANSONE! 5-0 BOLOGNA! Imbucata in area per il neo entrato imbeccato da Barrow e da posizione defilata batte Carnesecchi con un rasoterra 31' lascia il campo Arnautovic che non vuole correre rischi, dentro Sansone mentre nella Cremonese c'è Afena-Gyan per Sernicola 31' si ferma Arnautivic per crampi 29' sulla punizione di Quagliata in area Lochshvili disturbato colpisce alto 28' ingenuità per Orsolini, su palla persa interviene in scivolata su Vazquez e secondo giallo per lui. Bologna in 10! 26' contropiede Bologna con Carnesecchi che chiude lo specchio della porta ad Arnautovic, nulla di fatto sul corner 25' Quagliata prende il posto di Castagnetti 25' su palla recuperata da Sernicola, contropiede concluso da Buonaiuto. Con una mano si oppone Skorupski con una mano e sul secondo palo scivola Okereke che di testa conclude a lato! 22' ci prova dal limite dell'area Barrow ma c'è solo la potenza 20' lascia il campo Schouten per Medel, fuori anche Posch per De Silvestri 18' ORSOLINI!!! 4-0 BOLOGNA, undicesimo centro per lui e dedica all'Emilia Romagna. Imbeccato in verticale da Moro è bravo in area ad aggirare Carnesecchi e a depositare in rete 17' conclusione in area di Buonaiuto, palla deviata dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi libera la difesa a centroarea 15' RIGORE PER LA CREMONESE per un presunto tocco con il braccio/spalla di Bonifazi in area su tocco di Buonaiuto, VAR in corso e non c'è tocco con il braccio ma con la spalla, revocato il rigore 14' dentro Lochoshvili per Chiriches 13' dentro Aibischer e Moro per Ferguson e Dominguez 7' punizione da limite di Valeri che si infrange sulla barriera 2' sponda in area di Okereke per Valeri che non riesce a concludere in porta si riparte con il secondo tempo, nella Cremonese dentro Ciofani e Buonaiuto oer Tjsadjout e Galdames PRIMO TEMPO 47' dura punizione per la Cremonese che va all'intervallo sotto di 3 gol. Al momento però si è visto solo il Bologna che ha avuto le occasioni per rendere il bottino anche più ampio. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' POSCH! TERZO GOL DEL BOLOGNA! Sul corner dalla destra, uscita a vuoto di Carnesecchi e palla al difensore che da due passi non fallisce 44' 2 minuti di recupero 40' straripante Orsolini che prova ancora in diagonale e palla di poco a lato! 39' ci prova dalla distanza Orsolini dopo un rimbalzo e bravo ancora Carnesecchi con i pugni in tutto e nuovo corner. Sugli sviluppi di testa Posch con palla larga 36' scambio tra Cambiaso e Ferguson, palla in area per Dominguez ma sul diagonale vola Carnesecchi a respingere con una mano in angolo! Sul corner palla al limite per Cambiaso ma calcia alto 30' cartellino giallo per Orsolini, è il primo del match 27' FERGUSON! RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Sul corner dalla destra di Orsolini, difesa incerta nell'intervento con il centrocampista da due passi lesto a concludere da due passi in mezzo a diversi giocatori 26' spunto di Orsolini in area, tentativo di conclusione respinta in angolo da Chiriches 21' angolo di Orsolini dalla sinsitra d'attacco, allontana la difesa di casa 17' conclusione dalla distanza di Orsolini un pò centrale, ci mette i pugni Carnesecchi 14' ARNAUTOVIC!!! BOLOGNA IN VANTAGGIO!!! Barrow rientra sul destro, tiro cross verso il secondo palo dove il compagno impatta bene di testa a incrociare sul palo opposto. E' tornato il bomber rossoblù e si sente. VAR in corso per verificare la posizione dell'attaccante e un possibile tocco con il braccio ma è tutto confermato 13' angolo dalla sinistra per il Bologna, alla battuta Barrow, palla verso il secondo palo intercettata di testa da Pickel che allontana 10' azione corale dei rossoblù che senza fretta prova a trovare il pertugio giusto per colpire 5' lancio di Sernicola, a centroarea Tsadjout fallisce il controllo e palla in possesso degli ospiti si parte allo Zini con il calcio d'avvio battuto dalla Cremonese in maglia grigiorossa, maglia a sfondo bianco per il Bologna squadre in campo, siamo pronti a seguire la sfida, prima si osserva un minuto di raccoglimento per stringersi intorno alla Regione Emilia Romagna 4-2-3-1 per Ballardini con Tsadjout che sarà supportato da Okereke, Galdames e Pickel, 4-3-3 per Thiago Motta che ritrova Arnautovic in attacco con Orsolini e Barrow Buon pomeriggio, benvenuti alla diretta di Cremonese-Bologna. Dalle ore 15 seguiremo il primo match di giornata per la Serie A. TABELLINO CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Valeri, Chiriches (dal 14' st Lochoshvili), Vasquez; Sernicola (dal 31' st Felix), Pickel, Castagnetti (dal 25' st Quagliata), Meité, Galdames (dal 1' st Buonaiuto); Okereke, Tsadjout (dal 1' st Ciofani). A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Felix, Acella, Ferrari, Quagliata, Lochoshvili. Allenatore: Ballardini BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (dal 20' st De Silvestri), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson (dal 13' st Aebischer), Schouten (dal 20' st Medel), Dominguez (dal 13' st Moro); Orsolini, Arnautovic (dal 31' st Sansone), Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Medel, Moro, Pyyhia, Sansone, Zirkzee. Allenatore: Motta Reti: al 14' pt Arnautovic, al 27' pt Ferguson, al 45' pt Posch, al 18' st Orsolini, al 35' st Sansone, al 46' st Ciofani Ammonizioni: Orsolini, Buonaiuto Espulso al 28' st Orsolini per doppia ammonizione Recupero: 2 minuti nel primo tempo e nella ripresa

Formazioni ufficiali di Cremonese – Bologna

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Valeri, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Galdames; Okereke, Tsadjout. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Felix, Acella, Ferrari, Quagliata, Lochoshvili. Allenatore: Ballardini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Medel, Moro, Pyyhia, Sansone, Zirkzee. Allenatore: Motta

Cremonese

Portieri: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

Centrocampisti: Acella (23), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6)

Attaccanti: Afena-Gyan (20), Buonaiuto (10), Ciofani (9), Okereke (77), Tsadjout (74)

Bologna

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten

Attaccanti:: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee

Le dichiarazioni di Ballardini alla vigilia

“È vero che ci avviciniamo alle partite sempre più decisive, che ti dicono se puoi ancora competere per rimanere in categoria oppure no; ma è altrettanto vero che giochiamo contro una bella squadra che ha fatto un bel campionato, organizzata, ben attrezzata: per noi sarà un bell’esame, un banco di prova per vedere se saremo competitivi anche contro questo Bologna. Ogni volta, in fondo, dobbiamo cercare di fare il massimo perchè non possiamo permetterci di fare altro. Questa è la normalità, non c’è nulla di diverso rispetto alle altre vigilie. Davanti troveremo una squadra molto motivata: loro vorranno migliorare la loro classific, e noi vogliamo finire bene il campionato. Vogliamo finire facendo delle belle partite. Non c’è una squadra meno motivata dell’altra, per un motivo o per l’altro entrambe vogliono finire la stagione al meglio. Per me la Cremonese ha i punti che merita, da quando noi siamo arrivati penso che si sia fatto un buon lavoro, però evidentemente ci sono delle difficoltà, delle carenze. Io posso solo parlare, perchè è giusto così, dal momento in cui siamo arrivati ad oggi. Per quello che è successo prima bisogna sentire chi c’era prima. Magari ci fossimo stati noi avremmo fatto peggio, io non lo so. La Cremonese ha i punti che merita. È chiaro che dal 20 gennaio quando abbiamo iniziato abbiamo fatto 17 punti in 17 partite, ma è evidente che delle lacune le abbiamo e abbiamo cercato di mascherarle. […] A me il Bologna piace tutto, è una squadra ben assemblata, ha difensori che a livello tecnico e di personalità ci sono, centrocampisti dinamici che hanno un senso del gioco naturale, anche quelli che giocano poco, e davanti hanno grande abilità, gamba rapida forte e veloce. È una squadra costruita in modo molto chiaro nelle idee e nella scelta dei giocatori, che sono l’uno funzionale agli altri. Nel primo tempo contro la Juve siamo stati ordinati e nel proporre siamo stati meno bravi, con meno personalità. Dobbiamo avere più personalità e dare più soluzioni a chi è in possesso di palla. Se ti proponi con personalità chi ha la palla ti può servire, se invece fai fatica a smarcarti dall’avversario diventa più difficile. Nel secondo tempo ci siamo un po’ slegati, volevamo recuperare il risultato ma siamo stati meno squadra. Negli ultimi giorni non si sono allenati Benassi e Ferrari. Ferrari si è allenato questa mattina e sembra disponibile, per Benassi è un po’ più complicato. Non ci sarà Dessers, Tsadjout ha ripreso mercoledì con la squadra quindi c’è”.

Presentazione del match

QUI CREMONESE – Out l’infortunato Dessers. Ballardini dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ferrari, Chiriches e Vasquez. In cabina di regia Castagnetti con Pickel e Meitè mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sernicola e Valeri. Davanti Okereke e Ciofani.

QUI BOLOGNA – Thiago Motta recupera Lucumì, Posch e Sansone ma dovrà fare a meno degli indisponibili Kyriakopoulos, Soriano e Soumaoro. Il tecnico rossoblù dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-3 con Skorupski in porta e una difesa a quattro composta al centro da Bonifazi e Lucumì e sulle fasce da Posch e Cambiaso. A centrocampo Ferguson, Schouten e Dominguez. Tridente offensivo composto da Orsolini, Arnautovic e Barrow.

Le probabili formazioni di Cremonese – Bologna

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. Allenatore: Ballardini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Motta

Dove vedere la partita in tv e streaming

