Bologna – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Cremonese di Lunedì 23 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 19a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

BOLOGNA – Lunedì 23 gennaio 2023, allo Stadio “Dall’Ara”, il Bologna affronterà la Cremonese nel primo posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30.

Di fronte due squadre reduci, con risultato opposto, dall’impegno infrasettimanale di Coppa Italia e che si presentano all’appuntamento con stato d’animo ed ambizioni differenti. I felsinei, che giovedì sono stati battuti all’Olimpico dalla Lazio, in campionato vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese. La squadra di Thiago Motta occupa una tranquilla undicesima posizione con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, ventidue reti realizzate e ventinove incassate. I grigiorossi arrivano da una settimana ricca di importanti novità: l‘esonero di Massimiliano Alvini, il debutto in panchina di Davide Ballardini, l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia e tanta voglia di risalire la china e ottenere la salvezza. Dopo quattro k.o. di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-3 contro il Monza, i lombardi sono ultimi con 7 punti con un percorso di sette partite pareggiate e undici perse, tredici reti realizzate e trenta incassate. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al lontano 6 maggio 2006 quando allo “Zini” finì 2-2; in terra emiliana, invece, non si incrociano dal 3 dicembre 2005 quando la partita terminò sul risultato di 1-1.

Cronaca della partita e tabellino

Lunedì 23 gennaio 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Ballardini alla Vigilia

“È stata una settimana strana, siamo arrivati domenica, abbiamo fatto allenamento con quelli che non avevano giocato sabato, poi lunedì abbiamo svolto la rifinitura e successivamente c’è stata la gara di Coppa Italia martedì… In sintesi con quello di oggi siamo al terzo allenamento fatto con tutta la squadra e la sensazione è quella di aver a che fare con un gruppo molto serio, umile, generoso e che mi sembra che abbia qualità. Vedo anche tanta motivazione per fare meglio, si vuole davvero fare bene. Anche se gli allenamenti sono stati pochi ma mi danno buone sensazioni, fanno dei bei allenamenti. Sentir parlare di sposare progetti mi spaventa, in Serie A non è tanto usuale. Quando si dice così (sorride, nda) alla fine poi sappiamo quello che succede… Tecnicamente a noi (inteso come staff) sembra che ci sia una squadra con dei ragazzi interessanti. La rosa della Cremonese è interessante da allenare, e credo che sia una squadra che possa competere. Dall’altro punto di vista abbiamo parlato con persone come il Cavalier Arvedi e i direttori profondamente serie: questi sono gli aspetti primari che ci hanno convinto. È nostra abitudine non parlare mai di chi ci ha preceduto, ma siamo arrivati e abbiamo trovato quelle qualità che ho elencato prima. Mi sembra che la squadra fisicamente stia bene e che ci siano tutte le condizioni per fare del nostro meglio. Poi le difficoltà ci sono, lo sapete benissimo anche voi, ma con queste premesse le difficoltà si possono superare. Sottolineo, però, che la squadra fisicamente e mentalmente, nonostante la situazione di classifica sia chiara per ora, mi sembra che stia bene. […].

Il Bologna? Non ci sono partite facili, il nostro campionato è complicatissimo, ci sono squadre attrezzatissime, allenate benissimo, quindi ci sono molte difficoltà. Per me noi siamo in grado di affrontarle nel modo migliore. Il Bologna ha tanta qualità, ha giocatori rapidi, veloci, hanno esperienza, stanno facendo un campionato ottimo; ma la Cremonese andrà, giocherà la sua partita, attrezzata per competere con loro. Benassi è arrivato e sta bene, si è allenato ieri e oggi, la sensazione è che stia bene e che possa essere disponibile. E siamo contenti che sia arrivato. “Il valore aggiunto per arrivare alla salvezza? La serietà, la generosità, l’umiltà. Bisogna fare squadra, essere legati l’uno con l’altro. Poi ti alleni e devi andare forte in tutte le sedute d’allenamento, non ci sono altre strade. Però è chiaro che se tu manchi in questo fai molta più fatica. La Cremonese credo che abbia una buona base, poi è chiaro che è tutto difficile, ma la base è di avere ragazzi seri, che hanno voglia di fare fatica, avere ragazzi che sono consapevoli che le cose così non vanno bene e quindi hanno tanta voglia di dimostrare che ci possono stare anche loro in questo campionato. Tutto questo mi porta a pensare in maniera positiva”.

Convocati Bologna

Portieri: Bardi, Ravaglia (34), Skorupski.

Difensori: Amey, Cambiaso, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Zirkzee.

Convocati Cremonese

Portieri – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

Difensori – Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

Centrocampisti – Benassi (26), Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

Attaccanti – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio di Imperia e Giovanni Baccini di Conegliano. Quarto ufficiale sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà Luca Pairetto di Nichelino, con assistente Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Indisponibili Bonifazi, Arnautovic, De Silvestri e Bagnolini, ai quali nelle ultime ore si é aggiunto Sansone. Thiago Motta dovrebbe confermare il consueto modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Soumaoro e Lucumi e sulle fasce da Posch e Lykogiannis. In mediana Schouten e Dominguez. Unica punta Barrow, supportato dai trequartisti Ferguson, Soriano e Barrow.

QUI CREMONESE – Ballardini, al debutto davanti il proprio pubblico, dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre composta da Ferrari, Bianchetti e Vasquez. In mezzo al campo Pickel e Meité mentre Sernicola e Benassi dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Ciofani e Okereke, supportati dall’unico trequartista Valeri.

Le probabili formazioni di Bologna – Cremonese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke. Allenatore: Ballardini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.