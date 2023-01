Lazio – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Bologna del 19 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

ROMA – Giovedì 19 gennaio alle ore 18 andrà in scena Lazio – Bologna, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. La Lazio inizierà il suo cammino in Coppa Italia affrontando il Bologna dopo aver ritrovato la vittoria in campionato nella gara esterna contro il Sassuolo dove ha portato a casa i tre punti con un secco due a zero grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Sarri dovrà fare a meno di Immobile che nella trasferta emiliana ha rimediato una lesione di primo grado alla coscia destra che lo porterà a stare lontano dai campi almeno per quindici giorni. I rossoblu arrivano alla sfida dopo aver eliminato nello scorso turno il Cagliari al Dall’Ara e dopo aver battuto a domicilio l’udinese in campionato domenica scorsa. La gara sarà affidata al sig. Niccolò Baroni della sezione di Firenze coadiuvato da Prenna e Perrotti, il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Paterna. L’unico precedente in stagione tra le due squadre risale alla prima giornata di campionato quando i biancazzurri batterono in rimonta i rossoblu per 2-1.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - BOLOGNA Giovedì 19 gennaio dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con il commento della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3 anche senza il bomber Ciro Immobile. Tra i pali andrà Provedel, in difesa con ci saranno Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj. Marcos Antonio avrà le chiavi del centrocampo con Vecino, in vantaggio rispetto a Basic e Luis Alberto, e Milinkovic che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro.

QUI Bologna – Albero di Natale per Thiago Motta. A difendere i pali ci sarà Skorupski, la difesa sarà formata da Posch, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso. A centrocampo scenderanno in campo Dominguez, Medel e Aebischer, dietro a Barrow svarieranno Orsolini e Soriano.

Le probabili formazioni di Lazio – Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Medel, Aebischer; Orsolini, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

STADIO: Stadio Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Bologna, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.