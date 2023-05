Milan – Sampdoria 3-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Sampdoria di Sabato 20 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 20 maggio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Sampdoria, anticipo serale valido per la terz’ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - SAMPDORIA 3-1 1' palla morbida di Brahim Diaz sul secondo palo a cercare Theo Hernandez, anticipato di testa da Nuytink 1' si riparte! in campo i 22 che hanno chiuso il primo tempo PRIMO TEMPO 45' finisce il primo tempo. Milan avanti per 3-2 42' palla filtrante di Leao per Brahim Diaz che la mette in mezzo per Messias, anticipato da Winks 38' rimessa lunga di maignan per Leao che viene anticipato in calcio d'angolo da Zanoli. Sugli sviluppi del corner pallone messo fuori area 38' conclusione di Quagliarella! Palla alta sopra la traversa1 34' cross di Leris. Tho Hernandez di testa mette la palla in calcio d'angolo. Corner battuto senza effetti 32' conlusione di testa di Giroud da distanza ravvicinata! Gran risposta di Ravaglia! 29' ammonito Zanoli per un fallo su Leao 27' dal dischetto Giroud contro Ravaglia: GOL!!!! sinistro imprendibile e palla nell'angolino in basso a sinistra! 27' ammonito Gunter 26' RIGORE PER IL MILAN per un intervento in scivolata in area di Gunter su Leao 25' il cross di Calabria manda la palla direttamente sul fondo 24' fallo su Tonali 24' lancio lungo di Leao imprendibile per Theo Hernandez 23' GOL MILAN"! cross di Brahim Diaz, colpo di testa perfetto di Giroud che mette la palla nell'angolino in basso a destra! 22' sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Thiaw manda la palla tra le braccia di Ravaglia! 21' Quagliarella non segnava dal 16 maggio 2022 contro la Fiorentina 20' PAREGGIO SAMP!!! Zanoli evita il raddoppio di Theo Hernandez, mette la palla in mezzo per Quagliarella che sorprende Maignan e mette la palla in rete! 16' verticalizzaione di leris per Winks che non capisce l'intenzione del compagno 15' rimessa di Ravaglia per Rincon che colpisce malissimo la palla e la manda in fallo laterale 14' lancio di Brahim Diaz per Messias che si traduce in un passaggio a Ravaglia 12' palla messa in mezzo per Messias che però viene anticipato da Ravaglia 11' sugli sviluppi del corner Quagliarella llontana la palla di testa 10' palla messa in mezzo per Giroud e deviata in calcio d'angolo 9' VANTAGGIO MILAN!!!!! Verticalizzazione di Brahim Diaz per Leao, che controlla col destro la palla, individua il secondo palo e mette la palla in rete! 7' Check Var sul contrasto precedente: tutto regolare 7' contatto in area tra leris e Theo Hernandez. per l'arbitro é tutto regolare e si ripartirà con una rimessa dal fondo 5' cross di Winks, palla messa in fallo laterale da un difesnore del Milan 4' calcio d'angolo in favere del Milan. Battuto corto da Tonali, sugli sviluppi del corner la conclusione di Messias manda la palla alta sopra la traversa! 3' Calabria , disturbato da Winks, non riesce a evitare il fallo laterale 2' Theo Hernandez mette la palla in mezzo all'area, Nuytink la allontana 1' rasoterra di Leao per Diaz che viene però colto alla sprovvista 1' partiti! Primo pallone battuto dalla Sampdoria un minuti di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Romagna squadre in campo dirige Francesco Forneau della sezione di Roma Nella Sampdoria assenti Audero, Conti, Pussetto, Sabiri e Yepes. Stankovic risponde col modulo 3-5-2 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Gunter, Nuytink e Amione. In cabina di regia Rincon con Winks e Djuricic mentre sulle corsie esterne agiranno Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Quagliarella. Nessun turnover per Pioli che dovrà fare a meno di Bennacer, Origi, Rebic e Vrancx. Il tecnico rossonero si affida al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz, di supporto all’unica punta Giroud. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni aziene ed emozione di Milan - Sampdoria Tabellino MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere. All.: Pioli. SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tantalocchi, Turk; Amione, Murillo, Murru, Oikonomou; İlkhan, Paoletti, Segovia; De Luca, Jesé, Lammers. All.: Stanković. Reti: al 9' Leao, al 20' Quagliarella, al 27' Giroud su rigore Ammonizioni: Gunter, Zanoli Recupero:

Convocati Sampdoria

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

CentrocampistiI: Djuricic, Ilkhan, Léris, Paoletti, Rincón, Segovia, Winks.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.

I rossoneri non hanno ancora smaltito la delusione per non poter partecipare alla finale di Champions League ma devono ripartire subito per centrare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Dopo per 2-0 sul campo dello Spezia, la squadra di Pioli ora é quinta con 58 punti, frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte, cinquantacinque gol fatti e quarantuno subiti. Di fronte troverà i blucerchiati, già matematicamente retrocessi e reduci dal pari casalingo per 1-1 contro l’Empoli. Ultimi con 18 punti, gli uomini di Stankovic finora hanno vinto cinque partite, ne hanno pareggiate dodici e perse diciotto, hanno segnato ventisette reti contro le sessanta incassate. Sono sessantacinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di ventisette vittorie per il Milan, diciannove pareggi e diciannove affermazioni della Sampdoria. All’andata, lo scorso 10 settembre, finì 1-2 per i blucerchiati.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Berti di Prato e Scatragli di Arezzo e dal quarto ufficiale: Ferrieri Caputi di Livorno. AL VAR Di Martino di Teramo, assistito da Longo di Paola.

Presentazione del match

QUI MILAN – Nessun turnover per Pioli che dovrà fare a meno solo di Bennacer, sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio nei giorni scorsi. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI SAMPDORIA – Assenti Audero, Conti, Pussetto, Sabiri e Yepes. Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Gunter, Nuytink e Amione. In cabina di regia Rincon con Winks e Djuricic mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Quagliarella.

Le probabili formazioni di Milan – Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: