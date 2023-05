Sassuolo – Monza 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

REGGIO EMILIA – Venerdì 19 maggio 2023, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Monza, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Una partita tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato se non di chiuderlo al meglio. I neroverdi, dopo la sconfitta esterna per 4-2 contro l’Inter, sono tredicesimi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quindici sconfitte, quarantatré reti realizzate e cinquantaquattro incassate. I brianzoli, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Napoli, sono noni, a pari merito col Torino, con 49 punti, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantaquattro gol fatti e quarantacinque subiti.Nelle ultime cinque sfide la squadra di Dionisi ha collezionato quatto punti, quella di Palladino addirittura undici. L’unico precedente tra le due compagini é quello dello scorso 22 gennaio quando finì 1-1.

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - MONZA 1-1 (2'T)

SECONDO TEMPO

32' spazio a Vignato per Mota

29' in campo Zortea per Frattesi e Thorstvedt per Berardi, quest'ultimo uscito un pò acciaccato dall'ultimo contrasto

27' fallo da dietro di Marlon su Berardi, giallo per lui

25' bella girata in area di Ciurria, palla sotto l'incrocio dei pali, con una mano Consigli in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi

24' in campo Ferrari per Matheus Henrique

23' SASSUOLO IN 10, ESPULSO RUAN! Intervento ingenuo in scivolata su Mota, doppio giallo e doccia anticipata

22' angolo di Berardi, sul primo palo allontana Petagna

18' dentro Ceide per Bajrami e Defrel per Pinamonti

15' CIURRIA!!! PAREGGIO DEL MONZA! Su cross basso di Birindelli sporcato da un difensore, sul primo palo è lesto il compagno nella conclusione da due passi

13' angolo dalla sinistra per il Sassuolo, Bajrami sul primo palo dove è ben appostato e allontana Petagna

9' primi cambi del match con Marlon per Caldirola, Rovella per Caprari, Birindelli per Sensi

4' cartellino giallo per Dany Mota

squadre nuovamente in campo, si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Sassuolo

PRIMO TEMPO

51' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del Sassuolo grazie al rigore trasformato da Berardi. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

51' BERARDI!!! SASSUOLO IN VANTAGGIO!!! Dal dischetto con il manciono calcia all'angolino destro spiazzando Di Gregorio

49' RIGORE PER IL SASSUOLO! Sugli sviluppi di un corner il VAR ha visto un tocco con il braccio di Izzo

46' azione corale del Sassuolo da destra verso sinistra dove in area conclude Bajrami ma la difesa devia in angolo e nulla di fatto sugli sviluppi

44' 3 minuti di recupero

43' punizione di Berardi, sul secondo palo prova a concludere Pinamonti ma ben appostato respinge Marì

40' giallo pesante anche Caldirola, anche lui salterà la prossima partita con il Lecce

35' fallo di Ruan su Petagna, giallo pesante perchè diffidato

31' palla in verticale per Petagna ben controllato da Rogerio a coprire l'uscita del portiere in area e a conquistare una punizione

28' tentativo molto alto di Ciurria, si vede anche il Monza in avanti

24' RIGORE PER IL SASSUOLO! Sulla conclusione in area di Berardi, arriva Sensi in scivolata con palla che impatta tra spalla e avambraccio e nessun dubbio per l'arbitro. VAR in corso per possibile offside. ATTENZIONE segnalata posizione di offside, revoca la decisione del rigore

21' doppio intervento per Di Gregorio prima su Bajrami quindi sul tap in di Berardi! Sul corner palla sul secondo palo e sponda aerea per Erlic ma colpo di testa alto

21' azione in verticale del Sassuolo chiusa da Bajrami in area ma la sua conclusione di destro è larga

14' punizione di Bajrami dalla destra, palla che sfila sul secondo palo dove Erlic ostacolato colpisce di testa a lato

13' giallo anche per Caprari

11' fallo di Pablo Marì su Berardi, primo giallo della partita

8' prima conclusione dal limite per Pinamonti con il destro, palla larga

5' fase di studio, prova a impostare il gioco la squadra di casa in questi avvio

Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Monza nella classica maglia biancorossa, Sassuolo in quella neroverde

Sassuolo e Monza in campo, siamo pronti al seguire il match

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Sassuolo-Monza. Dalle ore 20.45 seguiremo la diretta della partita.

TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (dal 29' st Zortea), Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi (dal 29' st Thorstvedt), Pinamonti (dal 18' st Defrel), Bajrami (dal 18' st Ceide). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Ferrari, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna, Zortea, Thorstvedt, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (dal 9' st Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (dal 9' st Birindelli), Carlos Augusto; Mota (dal 32' st Vignato), Caprari (dal 9' st Rovella); Petagna. A disposizione: Sorrentino, Cragno, Donati, Carboni, Antov, Marlon, Rovella, Machin, Barberis, Birindelli, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino.

Reti: al 51' pt Berardi (rigore), al 15' st Ciurria

Ammonizioni: Pablo Marì, Caprari, Ruan, Caldirola, Dany Mota, Marlon

Espulso: al 23' st Ruan per doppia ammonizione

Recupero: 3 minuti nel primo tempo

NOTA: Izzo ha causato un rigore