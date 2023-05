Udinese – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Lazio di domenica 21 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A

UDINE – Domenica 21 maggio, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Lazio – Lecce, posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20:45.

La squadra di Sottil riceve alla Dacia Arena la Lazio di Maurizio Sarri dopo aver perso, la scorsa settimana, per due a zero in casa della Fiorentina subendo le reti di Castrovilli e Bonaventura. I bianconeri stazionano nel gruppone di metà classifica in dodicesima posizione e nelle ultime cinque gare hanno trovato due vittorie, un pareggio e due sconfitta. Per la Lazio, invece, è un momento molto difficile, infatti nelle ultime cinque gare sono arrivate tre sconfitte, una vittoria e il pareggio, della scorsa settimana, agguantato in extremis contro il Lecce. Per la squadra di Sarri in caso di vittoria sul campo dell’Udinese e non vittoria del Milan contro la Sampdoria sarebbe certa la partecipazione alla prossima Champions League. La gara sarà affidata al Sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Pagliardini, il quarto uomo sarà Baroni, mentre al VAR andranno Guida e Giua.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

L’arbitro

Sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Udinese – Lazio, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Sono ben 14 i precedenti dell’arbitro piemontatese per quel che riguarda la Lazio che ha il bilancio in positivo con questo direttore di gara: dieci vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Per quanto concerne l’Udinese, invece, i precedenti sono undici con i bianconeri che hanno trovato la vittoria solo due occasioni, mentre sono state sei le sconfitte e tre i pareggi.

I precedenti tra Udinese e Lazio

Negli ultimi sedici incroci fra le due squadre i friuliani hanno trovato una sola volta la vittoria perdendo ben dieci gare e pareggiandone cinque. Per quel che riguarda le sfide in casa dell’Udinese i biancocelesti non perdono da nove partite dove hanno trovato sei vittorie e tre pareggi. Nella gara di andata le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 0-0.

Presentazione del match

QUI UDINESE – 3-5-1-1 per Sottil che dovrà fare a meno di Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi e Success con Beto, non ancora al meglio, che si accomoderà in panchina. In porta ci sarà Silvestri, davanti a lui scenderanno in campo Masina, Bijol e Perez, le ali al centrocampo saranno Ebosele e Udogie con Walace, Lovric e Samardzic a completare il reparto centralmente. Dietro a Nestorovki, unica punta, agirà Pereyra.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cataldi per infortunio. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Vecino dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Lazio – Lecce

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil.

LAZIO (4-3-3):Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Udinese – Lazio, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Udinese – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.