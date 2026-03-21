I risultati del 21 marzo 2026: in campo Milan e Juventus

I rossoneri ospitano il Torino, i bianconeri il Sassuolo, sfida Parma-Cremonese in apertura. Successo per Atletico Tucuman e Banfiel in Argentina
Il programma di sabato 21 marzo si è aperto all’insegna del calcio argentino. Nella Liga Profesional due successi casalinghi per 1-0 ovvero dell’Atletico Tucuman sul Gimnasia e del Banfield sul Tigre. Nella prima sfida decide una rete di Ferreira Namandu dopo 12 minuti e nella seconda a segno Perrotta dopo 27 minuti con il doppio giallo a Meriano al 5′ della ripresa. In Copa Argentina 5-0 del San Lorenzo sul Deportivo Rincon mentre in Costa Rica 1-0 del Liberia sul Puntaneras e senza reti tra Guadalupe e Sporting.
In Perù 3-0 del Cienciano sul Cajamarca mentre in Messico per la Liga MX troviamo il 3-0 del Necaxa sul Tijuana e 1-1 tra Mazatlan e Cruz Azul, per la Liga de Expansion MX 2-0 del Tepatitlan de Morelos sul Venados e poker dell’Atletico La Paz sull’Alebrijes Oaxaca. In A-League due colpi esterni per 2-1 del Macarthur sull’Auckland e del Wellington Phoenix mentre il Melbourne Victory supera 4-1 il Central Coast Mariners.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A il programma si apre con Parma-Cremonese delle ore 15 mentre alle ore 18 troviamo Milan-Torino e alle 20:45 Juventus-Sassuolo. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa si gioca Bayern-Union Berlino delle 15:30 per la Bundesliga e in Ligue 1 c’è Nizza-PSG delle ore 21:05. Si gioca anche in Premier League e Liga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
BRASILE: SERIE A BETANO
Bragantino - Botafogo RJ 20:00
Fluminense - Atletico-MG 22:30
FRANCIA: LIGUE 1
Tolosa - Lorient 17:00
Auxerre - Brest 19:00
Nizza - PSG 21:05
GERMANIA: BUNDESLIGA
Bayern - Union Berlino 0-0 (*)
Colonia - Monchengladbach 2-2 (*)
Heidenheim - Leverkusen 0-1 (*)
Wolfsburg - Brema 0-0 (*)
Dortmund - Amburgo 18:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Okayama - V-Varen Nagasaki 0-1 (Finale)
Avispa Fukuoka - G-Osaka 3-2 (Dopo Rigori)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn - Middlesbrough 0-0 (Finale)
Derby - Birmingham 1-0 (Finale)
Ipswich - Millwall 1-1 (Finale)
Bristol City - West Brom 16:00
Charlton - Norwich 16:00
Hull - Sheffield Wed 16:00
QPR - Portsmouth 16:00
Sheffield Utd - Wrexham 16:00
Southampton - Oxford Utd 16:00
Watford - Leicester 16:00
Swansea - Coventry 18:15
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton - Liverpool 2-1 (Finale)
Fulham - Burnley 16:00
Manchester City - Crystal Palace Posticipata
Everton - Chelsea 18:30
Leeds - Brentford 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Bologna U20 - Frosinone U20 3-1 (Finale)
Napoli U20 - Genoa U20 0-1 (Finale)
Juventus U20 - Milan U20 1-1 (Finale)
Cremonese U20 - Sassuolo U20 15:00SRF
Roma U20 - Monza U20 15:00SRF
ITALIA: PRIMAVERA 2
Ternana U19 - Pisa U19 4-3 (Finale)
Ascoli U19 - Monopoli U19 2-4 (Finale)
Padova U19 - Brescia U19 2-3 (Finale)
Pescara U19 - Salernitana U19 1-0 (Finale)
Sampdoria U19 - Como U19 1-2 (Finale)
Modena U19 - Udinese U19 0-1 (Finale)
Empoli U19 - Benevento U19 3-0 (Finale)
Entella U19 - Renate U19 3-0 (Finale)
Venezia U19 - Pro Vercelli U19 14:00SRF
Avellino U19 - Catanzaro U19 14:30SRF
Bari U19 - Palermo U19 1-1 (*)
Cosenza U19 - Perugia U19 1-2 (*)
Spezia U19 - Crotone U19 2-0 (*)
Südtirol U19 - Cittadella U19 0-1 (*)
Vicenza U19 - AlbinoLeffe U19 0-2 (*)
Lecco U19 - Reggiana U19 16:00
ITALIA: SERIE A
Parma - Cremonese 0-0 (Intervallo)
Milan - Torino 18:00
Juventus - Sassuolo 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Genoa D - Juventus D 0-0 (Finale)
Inter D - Napoli D 16:15
Lazio D - Roma D 18:00
ITALIA: SERIE B
Cesena - Catanzaro 0-1 (Intervallo)
Juve Stabia - Spezia 1-1 (Intervallo)
Padova - Palermo 0-0 (Intervallo)
Monza - Venezia 17:15
Modena - Mantova 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Brescia - Ospitaletto 0-0 (*)
Giana Erminio - Pergolettese 1-0 (*)
Pro Vercelli - Lumezzane 17:30
Renate - L.R. Vicenza 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Guidonia - Vis Pesaro 0-0 (*)
Juventus U23 - Gubbio 1-2 (*)
Pianese - Pontedera 1-0 (*)
Campobasso - Forlì 17:30
Carpi - Pineto 17:30
Ravenna - Livorno 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Casertana 0-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Chievo - Villa Valle 3-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
San Luigi - Brian Lignano 15:00SRF
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Pistoiese - Trevigliese 4-0 (Intervallo)
Imolese - Crema 19:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Reggina - AS Acireale 0-0 (*)
MONDO: VIAREGGIO CUP - PLAY OFF
Fiorentina U18 (Ita) - One Touch U18 (Nga) 14:30SRF
Sassuolo U18 (Ita) - Rijeka U18 (Cro) 14:30SRF
OLANDA: EREDIVISIE
Sittard - Twente 16:30
Sparta Rotterdam - FC Volendam 18:45
Zwolle - Breda 21:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Famalicao - Nacional 16:30
Moreirense - Arouca 16:30
Benfica - Guimaraes 19:00
Santa Clara - Gil Vicente 19:00
Tondela - AFS 21:30
SPAGNA: LALIGA
Elche - Maiorca 2-1 (*)
Espanyol - Getafe 16:15
Levante - Oviedo 18:30
Osasuna - Girona 18:30
Siviglia - Valencia 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Leganes - Ceuta 3-2 (*)
Andorra - Eibar 16:15
Racing Santander - Albacete 16:15
Cadice - Malaga 18:30
La Coruna - Saragozza 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Servette - Grasshoppers 18:00
Zurigo - Thun 18:00
Sion - St. Gallen 20:30
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Epitsentr 2-1 (Finale)
Rukh Lviv - LNZ Cherkasy 1-0 (*)
Zorya - Shakhtar Posticipata
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Universidad Central - La Guaira 23:00