I risultati del 21 marzo 2026: in campo Milan e Juventus

I rossoneri ospitano il Torino, i bianconeri il Sassuolo, sfida Parma-Cremonese in apertura. Successo per Atletico Tucuman e Banfiel in Argentina

Il programma di sabato 21 marzo si è aperto all’insegna del calcio argentino. Nella Liga Profesional due successi casalinghi per 1-0 ovvero dell’Atletico Tucuman sul Gimnasia e del Banfield sul Tigre. Nella prima sfida decide una rete di Ferreira Namandu dopo 12 minuti e nella seconda a segno Perrotta dopo 27 minuti con il doppio giallo a Meriano al 5′ della ripresa. In Copa Argentina 5-0 del San Lorenzo sul Deportivo Rincon mentre in Costa Rica 1-0 del Liberia sul Puntaneras e senza reti tra Guadalupe e Sporting.

In Perù 3-0 del Cienciano sul Cajamarca mentre in Messico per la Liga MX troviamo il 3-0 del Necaxa sul Tijuana e 1-1 tra Mazatlan e Cruz Azul, per la Liga de Expansion MX 2-0 del Tepatitlan de Morelos sul Venados e poker dell’Atletico La Paz sull’Alebrijes Oaxaca. In A-League due colpi esterni per 2-1 del Macarthur sull’Auckland e del Wellington Phoenix mentre il Melbourne Victory supera 4-1 il Central Coast Mariners.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A il programma si apre con Parma-Cremonese delle ore 15 mentre alle ore 18 troviamo Milan-Torino e alle 20:45 Juventus-Sassuolo. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e alcuni anticipi di Serie D. In Europa si gioca Bayern-Union Berlino delle 15:30 per la Bundesliga e in Ligue 1 c’è Nizza-PSG delle ore 21:05. Si gioca anche in Premier League e Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



BRASILE: SERIE A BETANO

Bragantino - Botafogo RJ 20:00

Fluminense - Atletico-MG 22:30



FRANCIA: LIGUE 1

Tolosa - Lorient 17:00

Auxerre - Brest 19:00

Nizza - PSG 21:05



GERMANIA: BUNDESLIGA

Bayern - Union Berlino 0-0 (*)

Colonia - Monchengladbach 2-2 (*)

Heidenheim - Leverkusen 0-1 (*)

Wolfsburg - Brema 0-0 (*)

Dortmund - Amburgo 18:30



GIAPPONE: J1 LEAGUE

Okayama - V-Varen Nagasaki 0-1 (Finale)

Avispa Fukuoka - G-Osaka 3-2 (Dopo Rigori)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn - Middlesbrough 0-0 (Finale)

Derby - Birmingham 1-0 (Finale)

Ipswich - Millwall 1-1 (Finale)

Bristol City - West Brom 16:00

Charlton - Norwich 16:00

Hull - Sheffield Wed 16:00

QPR - Portsmouth 16:00

Sheffield Utd - Wrexham 16:00

Southampton - Oxford Utd 16:00

Watford - Leicester 16:00

Swansea - Coventry 18:15



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton - Liverpool 2-1 (Finale)

Fulham - Burnley 16:00

Manchester City - Crystal Palace Posticipata

Everton - Chelsea 18:30

Leeds - Brentford 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Bologna U20 - Frosinone U20 3-1 (Finale)

Napoli U20 - Genoa U20 0-1 (Finale)

Juventus U20 - Milan U20 1-1 (Finale)

Cremonese U20 - Sassuolo U20 15:00SRF

Roma U20 - Monza U20 15:00SRF



ITALIA: PRIMAVERA 2

Ternana U19 - Pisa U19 4-3 (Finale)

Ascoli U19 - Monopoli U19 2-4 (Finale)

Padova U19 - Brescia U19 2-3 (Finale)

Pescara U19 - Salernitana U19 1-0 (Finale)

Sampdoria U19 - Como U19 1-2 (Finale)

Modena U19 - Udinese U19 0-1 (Finale)

Empoli U19 - Benevento U19 3-0 (Finale)

Entella U19 - Renate U19 3-0 (Finale)

Venezia U19 - Pro Vercelli U19 14:00SRF

Avellino U19 - Catanzaro U19 14:30SRF

Bari U19 - Palermo U19 1-1 (*)

Cosenza U19 - Perugia U19 1-2 (*)

Spezia U19 - Crotone U19 2-0 (*)

Südtirol U19 - Cittadella U19 0-1 (*)

Vicenza U19 - AlbinoLeffe U19 0-2 (*)

Lecco U19 - Reggiana U19 16:00



ITALIA: SERIE A

Parma - Cremonese 0-0 (Intervallo)

Milan - Torino 18:00

Juventus - Sassuolo 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Genoa D - Juventus D 0-0 (Finale)

Inter D - Napoli D 16:15

Lazio D - Roma D 18:00



ITALIA: SERIE B

Cesena - Catanzaro 0-1 (Intervallo)

Juve Stabia - Spezia 1-1 (Intervallo)

Padova - Palermo 0-0 (Intervallo)

Monza - Venezia 17:15

Modena - Mantova 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Brescia - Ospitaletto 0-0 (*)

Giana Erminio - Pergolettese 1-0 (*)

Pro Vercelli - Lumezzane 17:30

Renate - L.R. Vicenza 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Guidonia - Vis Pesaro 0-0 (*)

Juventus U23 - Gubbio 1-2 (*)

Pianese - Pontedera 1-0 (*)

Campobasso - Forlì 17:30

Carpi - Pineto 17:30

Ravenna - Livorno 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Atalanta U23 - Casertana 0-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Chievo - Villa Valle 3-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

San Luigi - Brian Lignano 15:00SRF



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Pistoiese - Trevigliese 4-0 (Intervallo)

Imolese - Crema 19:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Reggina - AS Acireale 0-0 (*)



MONDO: VIAREGGIO CUP - PLAY OFF

Fiorentina U18 (Ita) - One Touch U18 (Nga) 14:30SRF

Sassuolo U18 (Ita) - Rijeka U18 (Cro) 14:30SRF



OLANDA: EREDIVISIE

Sittard - Twente 16:30

Sparta Rotterdam - FC Volendam 18:45

Zwolle - Breda 21:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Famalicao - Nacional 16:30

Moreirense - Arouca 16:30

Benfica - Guimaraes 19:00

Santa Clara - Gil Vicente 19:00

Tondela - AFS 21:30



SPAGNA: LALIGA

Elche - Maiorca 2-1 (*)

Espanyol - Getafe 16:15

Levante - Oviedo 18:30

Osasuna - Girona 18:30

Siviglia - Valencia 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Leganes - Ceuta 3-2 (*)

Andorra - Eibar 16:15

Racing Santander - Albacete 16:15

Cadice - Malaga 18:30

La Coruna - Saragozza 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - Grasshoppers 18:00

Zurigo - Thun 18:00

Sion - St. Gallen 20:30



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Epitsentr 2-1 (Finale)

Rukh Lviv - LNZ Cherkasy 1-0 (*)

Zorya - Shakhtar Posticipata



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Universidad Central - La Guaira 23:00

