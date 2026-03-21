Dominik Paris domina la discesa di Kvitfjell: quinta vittoria sull’OlympiaBakken

LILLEHAMMER – Dominik Paris torna sul trono dell’OlympiaBakken e firma una nuova impresa nella discesa di Kvitfjell, la gara che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo. Il campione azzurro conquista il primo successo stagionale e il 25° trionfo in carriera, il 20° in discesa, confermandosi uno dei più grandi interpreti della velocità mondiale.

A 36 anni, l’atleta della Val d’Ultimo continua a trovare nel tracciato norvegese un terreno ideale: sette vittorie complessive a Kvitfjell, tra discese e superG, dal 2016 al 2026. I dossi e le asperità dell’OlympiaBakken esaltano ancora una volta la sua potenza, permettendogli di chiudere in 1’45”37, tempo che nessuno riesce a eguagliare. L’unico a restare vicino è il campione olimpico Franjo Von Allmen, secondo a 19 centesimi.

Più staccati gli altri big: Vincent Kriechmayr completa il podio a 60 centesimi, seguito da Alexis Monney a 66 e da Miha Hrobat a 86. Ottima prova per Benjamin Alliod, ottavo a 1”12, che conferma la crescita mostrata durante tutta la stagione. In top ten anche Florian Schieder, decimo a 1”27, mentre Giovanni Franzoni chiude undicesimo a 1”31. Più indietro Mattia Casse e Christof Innerhofer, ventesimo e ventunesimo.

Il successo permette a Paris di risalire al terzo posto nella classifica di specialità. Il titolo era già nelle mani di Marco Odermatt, che chiude con 706 punti davanti a Von Allmen (515) e allo stesso Paris (441). Seguono Kriechmayr (441), Franzoni (378) e Schieder (277): tre italiani nei primi sei, un dato che certifica l’eccellente stagione della velocità azzurra.

Le Finali di Coppa del Mondo proseguono domenica 22 marzo con il superG maschile, altra gara attesissima per gli specialisti della velocità.

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