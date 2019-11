Sono i campionati Sud americani a dominare la scena del 21 novembre 2019. Dalla Colombia al Messico, Uruguay e Venezuela con molti match giocati nella notte

Giovedì 21 novembre con il calcio del Sud America in primo piano. In attesa di tornare a seguire i principali campionati Europei con gli anticipi di domani sguardo ai risultati in tempo reale del giorno con diversi incontri che hanno già avuto seguito. Prima di vederli da vicino ricordiamo che il quadro si completerà con il campionato nigeriano e alcune partite in Europa dal Belgio alla Norvegia. Partiamo dalla Liga Aguila in Colombia dove Junior e Deportivo Cali vincono in casa rispettivamente 2-0 contro l’Atletico Nacional e 2-1 contro l’America De Cali. In Messico si sono invece svolti i quarti di finale dell’Ascenso con le semifinali di andata. Nella prima successo per l’Alebrijes Oaxaca su Celaya per 1-0 fuori casa mentre restano inchiodati sullo 0-0 Zapatec e Atlante. Il 24 novembre attesi match validi per il ritorno. Chiudiamo con il Venezuela con il successo per 3-2 del Monagas sul Zamora. Gara di Coppa decisa dalle reti nel primo tempo di Rivera (16′) e Reyes (29′) quindi nella ripresa una doppietta di Arteaga porta la situazione in parità (47′ e 50′). Ma la gioia dura poco visto che due minuto dopo il 2-2 arriva la rete di Castillo che fissa il punteggio.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



20:00 Guatemala - Antigua & Barbuda



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche



17:30 BK Häcken - Norrby IF



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



12:00 Gibuti - Etiopia



14:30 Kenya - Uganda



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



01:00 Villa Mitre de Bahía Blanca - Deportivo Madryn 0-2



Brasile > Série B 2019



01:30 Sport - PE - Ponte Preta 2-1



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo A



01:00 Atlético Junior - Atlético Nacional 2-0



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo B



00:20 Alianza Petrolera - Santa Fe 1-1



02:30 Deportivo Cali - América de Cali 2-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura



03:00



Guadalupe - AD San Carlos 2-2

Limón FC - CS Cartaginés 0-2



Danimarca > 1. Division 2019/2020



19:00 Fremad Amager - HB Køge



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



02:30



FAS - Chalatenango 4-0

Isidro Metapán - Santa Tecla FC 0-0



22:00 Águila - Alianza



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Lynx FC - Manchester 62 FC



Indonesia > Liga 1 2019



13:00 Semen Padang - Kalteng Putra FC 0-0 *



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Akwa Starlets - Ifeanyi Uba

Adamawa United FC - Abia Warriors FC



Norvegia > Relegation 1. Divisjon 2019 > Finale



19:00 Notodden FK - Åsane Fotball



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00 CD Cova Piedade - Portimonense SC



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



20:30 Progreso - Cerro Largo



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Llaneros de Guanare - Deportivo Lara