I risultati del 22 marzo 2026: Fiorentina-Inter, derby di Madrid, finale EFL Cup

In Serie A spicca anche Bologna-Lazio, Como-Pisa lunch match, Arsenal-City per il primo titolo. Successo per Talleres Cordoba e Racing Club in Argentina

Il programma di questa domenica 22 marzo si è aperto con il calcio argentino e quello sudamericano più in generale. Nella Liga Profesional argentina 2-1 esterno del Talleres Cordoba sull’Independiente e del Racing Club sul Belgrano. Nella prima sfida le reti nella ripresa di Avalos al 13′, pari temporaneo di Schott al 24′ e di Davila al 36′ con i padroni di casa con un uomo in meno nel finale per il rosso ad Abaldo. Nella seconda Fernandez sblocca alla mezz’ora, parti di Zelarayan al 9′ e gol decisivo di Di Cesare al 16′ nella ripresa.

Nella Serie A Betano 1-0 esterno del Palmeiras sul Sao Paulo mentre in Colombia 4-1 del Millonarios in casa dell’Once Caldas e 3-0 dell’Atletico Nacional sul Inter Bogotà. In Costa Rica 2-1 dell’Herediano sull’Alajuelense e in Ecuador 1-0 di LDU Quito sul Manta. Nella Liga MX colpo esterno del Leon sull’Atletico San Luis 2-1 e del Guadalajara sul Monterrey per 3-2. 1-0 dell’U.N.A.M. sul Club America, senza reti tra Atlas e Queretaro. Nella Liga de Expansion MX 2-0 dell’Atlanta sul Dorados e 2-2 tra Irapuato e Cancun.

In Paraguay 3-2 del Cerro Porteno su la Libertada, 2-0 del Perù sull’Atletico Lima su Juan Pablo II. Nella MLS in USA colpo esterno per Colorado Rapids e San José Earthquakes mentre in A-League vittoria per 2-1 del Newcastle Jets in casa del Sydney per 2-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte con Como-Pisa delle 12:30 quindi alle 15 Bologna-Lazio e Atalanta-Verona, turno casalingo per la Roma con il Lecce alle ore 18 e big match Fiorentina-Inter alle 20:45. Posticipi in Serie B, si gioca anche in Lega Pro e Serie D mentre in Europa spiccano due sfide, la finale di EFL Cup delle 17:30 tra Arsenal e Manchester City e il derby di Madrid tra Real e Atletico delle ore 21 con il Barcellona in casa con il Vallecano alle ore 14.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



FRANCIA: LIGUE 1

Lione - Monaco 15:00

Marsiglia - Lilla 17:15

Paris FC - Le Havre 17:15

Rennes - Metz 17:15

Nantes - Strasburgo 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum - Kiel 13:30

Dusseldorf - Hertha 13:30

Munster - Magdeburg 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Magonza - Francoforte 15:30

St. Pauli - Friburgo 17:30

Augusta - Stoccarda 19:30



INGHILTERRA: EFL CUP

Arsenal - Manchester City 17:30



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Newcastle - Sunderland 13:00

Aston Villa - West Ham 15:15

Tottenham - Nottingham 15:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Fiorentina U20 11:00SRF

Lecce U20 - Atalanta U20 1-1 (*)

Inter U20 - Lazio U20 13:00

Cesena U20 - Parma U20 15:00



ITALIA: SERIE A

Como - Pisa 0-0 (*)

Atalanta - Verona 15:00

Bologna - Lazio 15:00

Roma - Lecce 18:00

Fiorentina - Inter 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D - Parma D 0-0 (*)

Ternana D - Sassuolo D 15:00

Milan D - Como D 18:00



ITALIA: SERIE B

Bari - Carrarese 15:00

Empoli - Pescara 15:00

Südtirol - Frosinone 15:00

Sampdoria - Avellino 17:15

Entella - Reggiana 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Pro Patria - Lecco 0-0 (*)

Novara - Alcione Milano 14:30

Arzignano - Cittadella 17:30

Inter U23 - Dolomiti Bellunesi 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Cavese - Foggia 0-0 (*)

Audace Cerignola - Giugliano 14:30

Cosenza - Latina 14:30

Siracusa - Picerno 14:30

Sorrento - Crotone 14:30

Trapani - Potenza 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Celle Varazze - Sanremese 14:30

Club Milano - Chisola 14:30

Derthona FbC - Asti 14:30

Saluzzo - NovaRomentin 14:30

Varese FC - Gozzano 14:30

Imperia - AS Biellese 15:00

Ligorna - Lavagnese 15:00

Sestri Levante - Cairese 15:00

Vado - Valenzana 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Folgore Caratese 14:30

Caldiero Terme - Real Calepina 14:30

Ciserano-Bergamo - Brusaporto 14:30

Leon - Vogherese 14:30

Milan U23 - Sondrio 14:30

Pavia - Castellanzese 14:30

Scanzorosciate - Oltrepo 14:30

USD Casatese - Varesina 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Legnago Salus 14:30

Conegliano - Calvi Noale 14:30

Este - Bassano 14:30

FC Obermais - Union Clodiense 14:30

Mestre - Campodarsego 14:30

Portogruaro - Cjarlins Muzane 14:30

Treviso - Luparense 14:30

Vigasio - Adriese 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Lentigione 14:30

Desenzano - Cittadella Vis Modena 14:30

Piacenza - SCD Progresso 14:30

Pro Palazzolo - Sant'Angelo 14:30

Rovato Vertovese - Tropical Coriano 14:30

Sangiuliano City - Pro Sesto 14:30

Sasso Marconi - Tuttocuoio 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Cannara - Ghiviborgo 14:30

Follonica Gavorrano - Montevarchi 14:30

Poggibonsi - Trestina 14:30

Prato - San Donato 14:30

Scandicci - Camaiore 14:30

Siena - Foligno 14:30

Tau - Orvietana 14:30

Terranuova Traiana - Grosseto 14:30

Vivi Altotevere - Seravezza Pozzi 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Maceratese 14:30

Castelfidardo - Chieti 14:30

L'Aquila - Teramo 14:30

Notaresco Calcio - Sammaurese 14:30

Ostiamare - Unipomezia 14:30

Recanatese - Giulianova 14:30

San Marino Calcio - Vigor Senigallia 14:30

Termoli - Fossombrone 14:30

Ancona - Sora 15:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Albalonga - Latte Dolce 14:30

Budoni - Real Monterotondo 14:30

Olbia - Cassino 14:30

Palmese 1914 - Atl. Lodigiani 14:30

Scafatese - Monastir 14:30

Trastevere Calcio - Ischia 14:30

Anzio Calcio 1924 - Flaminia 15:00

Montespaccato - Sarrabus Ogliastra 15:00

Nocerina - Valmontone 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

SS Nola 1925 - Pompei 14:30

A.C Nardò - Francavilla 15:00

Acerrana - Virtus Francavilla 15:00

Afragolese - Fidelis Andria 15:00

Gravina - Barletta 15:00

Paganese - Martina Calcio 15:00

Real Normanna - Ferrandina 15:00

Citta di Fasano - Manfredonia 15:30

Heraclea - Sarnese 15:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Gelbison - Igea Virtus 14:30

Paternò - Enna 14:30

Vibonese - ACR Messina 14:30

Castrumfavara - Sancataldese 15:00

Milazzo - Savoia 15:00

Nissa - Athletic Palermo 15:00

Sambiase - Gela 15:00

USD Ragusa - Vigor Lamezia 15:00



OLANDA: EREDIVISIE

Nijmegen - Heerenveen 0-0 (*)

Feyenoord - Ajax 14:30

Utrecht - G.A. Eagles 14:30

Groningen - Alkmaar 16:45

Telstar - PSV 16:45



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estoril - Rio Ave 16:30

Alverca - Sporting 19:00

Braga - FC Porto 21:30



SPAGNA: LALIGA

Barcellona - Vallecano 14:00

Celta Vigo - Alaves 16:15

Ath. Bilbao - Betis 18:30

Real Madrid - Atl. Madrid 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Winterthur - Basilea 14:00

Luzern - Lausanne 16:30

Young Boys - Lugano 16:30

