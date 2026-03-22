I risultati del 22 marzo 2026: Fiorentina-Inter, derby di Madrid, finale EFL Cup

In Serie A spicca anche Bologna-Lazio, Como-Pisa lunch match, Arsenal-City per il primo titolo. Successo per Talleres Cordoba e Racing Club in Argentina
Il programma di questa domenica 22 marzo si è aperto con il calcio argentino e quello sudamericano più in generale. Nella Liga Profesional argentina 2-1 esterno del Talleres Cordoba sull’Independiente e del Racing Club sul Belgrano. Nella prima sfida le reti nella ripresa di Avalos al 13′, pari temporaneo di Schott al 24′ e di Davila al 36′ con i padroni di casa con un uomo in meno nel finale per il rosso ad Abaldo. Nella seconda Fernandez sblocca alla mezz’ora, parti di Zelarayan al 9′ e gol decisivo di Di Cesare al 16′ nella ripresa.
Nella Serie A Betano 1-0 esterno del Palmeiras sul Sao Paulo mentre in Colombia 4-1 del Millonarios in casa dell’Once Caldas e 3-0 dell’Atletico Nacional sul Inter Bogotà. In Costa Rica 2-1 dell’Herediano sull’Alajuelense e in Ecuador 1-0 di LDU Quito sul Manta. Nella Liga MX colpo esterno del Leon sull’Atletico San Luis 2-1 e del Guadalajara sul Monterrey per 3-2. 1-0 dell’U.N.A.M. sul Club America, senza reti tra Atlas e Queretaro. Nella Liga de Expansion MX 2-0 dell’Atlanta sul Dorados e 2-2 tra Irapuato e Cancun.
In Paraguay 3-2 del Cerro Porteno su la Libertada, 2-0 del Perù sull’Atletico Lima su Juan Pablo II. Nella MLS in USA colpo esterno per Colorado Rapids e San José Earthquakes mentre in A-League vittoria per 2-1 del Newcastle Jets in casa del Sydney per 2-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si parte con Como-Pisa delle 12:30 quindi alle 15 Bologna-Lazio e Atalanta-Verona, turno casalingo per la Roma con il Lecce alle ore 18 e big match Fiorentina-Inter alle 20:45. Posticipi in Serie B, si gioca anche in Lega Pro e Serie D mentre in Europa spiccano due sfide, la finale di EFL Cup delle 17:30 tra Arsenal e Manchester City e il derby di Madrid tra Real e Atletico delle ore 21 con il Barcellona in casa con il Vallecano alle ore 14.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
FRANCIA: LIGUE 1
Lione - Monaco 15:00
Marsiglia - Lilla 17:15
Paris FC - Le Havre 17:15
Rennes - Metz 17:15
Nantes - Strasburgo 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum - Kiel 13:30
Dusseldorf - Hertha 13:30
Munster - Magdeburg 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Magonza - Francoforte 15:30
St. Pauli - Friburgo 17:30
Augusta - Stoccarda 19:30
INGHILTERRA: EFL CUP
Arsenal - Manchester City 17:30
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Newcastle - Sunderland 13:00
Aston Villa - West Ham 15:15
Tottenham - Nottingham 15:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 - Fiorentina U20 11:00SRF
Lecce U20 - Atalanta U20 1-1 (*)
Inter U20 - Lazio U20 13:00
Cesena U20 - Parma U20 15:00
ITALIA: SERIE A
Como - Pisa 0-0 (*)
Atalanta - Verona 15:00
Bologna - Lazio 15:00
Roma - Lecce 18:00
Fiorentina - Inter 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Fiorentina D - Parma D 0-0 (*)
Ternana D - Sassuolo D 15:00
Milan D - Como D 18:00
ITALIA: SERIE B
Bari - Carrarese 15:00
Empoli - Pescara 15:00
Südtirol - Frosinone 15:00
Sampdoria - Avellino 17:15
Entella - Reggiana 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Pro Patria - Lecco 0-0 (*)
Novara - Alcione Milano 14:30
Arzignano - Cittadella 17:30
Inter U23 - Dolomiti Bellunesi 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Cavese - Foggia 0-0 (*)
Audace Cerignola - Giugliano 14:30
Cosenza - Latina 14:30
Siracusa - Picerno 14:30
Sorrento - Crotone 14:30
Trapani - Potenza 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Celle Varazze - Sanremese 14:30
Club Milano - Chisola 14:30
Derthona FbC - Asti 14:30
Saluzzo - NovaRomentin 14:30
Varese FC - Gozzano 14:30
Imperia - AS Biellese 15:00
Ligorna - Lavagnese 15:00
Sestri Levante - Cairese 15:00
Vado - Valenzana 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Folgore Caratese 14:30
Caldiero Terme - Real Calepina 14:30
Ciserano-Bergamo - Brusaporto 14:30
Leon - Vogherese 14:30
Milan U23 - Sondrio 14:30
Pavia - Castellanzese 14:30
Scanzorosciate - Oltrepo 14:30
USD Casatese - Varesina 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Legnago Salus 14:30
Conegliano - Calvi Noale 14:30
Este - Bassano 14:30
FC Obermais - Union Clodiense 14:30
Mestre - Campodarsego 14:30
Portogruaro - Cjarlins Muzane 14:30
Treviso - Luparense 14:30
Vigasio - Adriese 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Lentigione 14:30
Desenzano - Cittadella Vis Modena 14:30
Piacenza - SCD Progresso 14:30
Pro Palazzolo - Sant'Angelo 14:30
Rovato Vertovese - Tropical Coriano 14:30
Sangiuliano City - Pro Sesto 14:30
Sasso Marconi - Tuttocuoio 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Cannara - Ghiviborgo 14:30
Follonica Gavorrano - Montevarchi 14:30
Poggibonsi - Trestina 14:30
Prato - San Donato 14:30
Scandicci - Camaiore 14:30
Siena - Foligno 14:30
Tau - Orvietana 14:30
Terranuova Traiana - Grosseto 14:30
Vivi Altotevere - Seravezza Pozzi 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Atletico Ascoli - Maceratese 14:30
Castelfidardo - Chieti 14:30
L'Aquila - Teramo 14:30
Notaresco Calcio - Sammaurese 14:30
Ostiamare - Unipomezia 14:30
Recanatese - Giulianova 14:30
San Marino Calcio - Vigor Senigallia 14:30
Termoli - Fossombrone 14:30
Ancona - Sora 15:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Albalonga - Latte Dolce 14:30
Budoni - Real Monterotondo 14:30
Olbia - Cassino 14:30
Palmese 1914 - Atl. Lodigiani 14:30
Scafatese - Monastir 14:30
Trastevere Calcio - Ischia 14:30
Anzio Calcio 1924 - Flaminia 15:00
Montespaccato - Sarrabus Ogliastra 15:00
Nocerina - Valmontone 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
SS Nola 1925 - Pompei 14:30
A.C Nardò - Francavilla 15:00
Acerrana - Virtus Francavilla 15:00
Afragolese - Fidelis Andria 15:00
Gravina - Barletta 15:00
Paganese - Martina Calcio 15:00
Real Normanna - Ferrandina 15:00
Citta di Fasano - Manfredonia 15:30
Heraclea - Sarnese 15:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Gelbison - Igea Virtus 14:30
Paternò - Enna 14:30
Vibonese - ACR Messina 14:30
Castrumfavara - Sancataldese 15:00
Milazzo - Savoia 15:00
Nissa - Athletic Palermo 15:00
Sambiase - Gela 15:00
USD Ragusa - Vigor Lamezia 15:00
OLANDA: EREDIVISIE
Nijmegen - Heerenveen 0-0 (*)
Feyenoord - Ajax 14:30
Utrecht - G.A. Eagles 14:30
Groningen - Alkmaar 16:45
Telstar - PSV 16:45
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estoril - Rio Ave 16:30
Alverca - Sporting 19:00
Braga - FC Porto 21:30
SPAGNA: LALIGA
Barcellona - Vallecano 14:00
Celta Vigo - Alaves 16:15
Ath. Bilbao - Betis 18:30
Real Madrid - Atl. Madrid 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Winterthur - Basilea 14:00
Luzern - Lausanne 16:30
Young Boys - Lugano 16:30