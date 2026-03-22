Le partite di oggi, domenica 22 marzo 2026: Serie A e finale di Carabao Cup

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 22 marzo 2026: Inter, Como, Roma, Bologna e Atalanta grandi protagoniste prima della pausa nazionali, Arsenal e City si giocano il primo trofeo della stagione inglese e spazio pure al derby di Madrid

La Serie A e i principali campionati europei si preparano a chiudere i battenti per due intere settimane. Saranno infatti diverse le nazionali a giocarsi un pass per i Mondiali, tra queste anche l’Italia del Ct Gattuso, ma prima toccherà ai club a farla ancora da padroni in questa domenica 22 marzo. Su tutti quelli italiani, quelli inglesi e persino gli spagnoli, con particolare riguardo al derby di Madrid tra Real e Atletico e alla finalissima di Carabao Cup in programma nel pomeriggio tra Arsenal e Manchester City: in palio il primo trofeo della stagione inglese. Partiamo con la rassegna.

Indice

Si sogna la Champions e non solo nelle tre gare del primo pomeriggio di Serie A

Consueto programma di 5 gare a chiusura della 30esima Serie A, le prime tre, Como-Pisa, Atalanta-Hellas Verona e Bologna-Lazio in primo piano in ordine cronologico alle 12.30 e alle 15. Secondo successo stagionale ma salvezza ancora molto lontana per il Pisa, non più fanalino di coda in solitaria grazie al 3-1 casalingo in dieci contro undici sul Cagliari. Un successo, come anticipato, più utile per il morale che per la classifica visto l’inesorabile meno 9 dal Lecce quartultimo. Finché però ci sarà la matematica a tenere in gioco, anche la speranza rimarrà intatta, così come quella del Como di entrare in Champions per la prima volta nella propria storia. In caso di 3 punti, diverrebbe infatti certezza il controsorpasso alla Juve in chiave quarto posto.

Un testa a testa destinato a durare probabilmente fino a maggio, con i lariani che potranno giovare di un punto di margine oltre al non banale vantaggio negli scontri diretti, criterio decisivo per decretare chi avrà la meglio in caso di arrivo a pari merito. Mese di marzo fin qui da dimenticare invece per l’Atalanta, eliminata con un complessivo 2-10 dal Bayern Monaco in Coppa Campioni e a fortissimo rischio esclusione pure dalla prossima edizione. Il solo punto raccolto nelle ultime 3 di campionato ha infatti complicato di parecchio la corsa anche all’Europa League e lasciato praticamente in piedi il solo obiettivo Conference.

Ultima spiaggia quest’ultima anche per il Bologna, galvanizzato dal successo europeo infrasettimanale contro la Roma all’Olimpico, seppur ancora piuttosto in ritardo dalla zona UEFA in Serie A: a ricordarlo proprio le 5 lunghezze di distacco dalla Dea. 2 in meno quelle invece della Lazio, in ripresa in virtù dei due recenti successi su Sassuolo e Milan, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta del prossimo mese sempre sullo sfondo.

Inter e Roma per spezzare l’astinenza da 3 punti, Fiorentina e Lecce in corsa per la salvezza

Le restanti due sfide, Roma-Lecce e Fiorentina-Inter, si giocheranno invece più tardi, alle 18 e alle 20.45. Crollo verticale nell’ultimo mese da parte della Roma di Gasperini. La vittoria più recente risale infatti al 22 febbraio contro la Cremonese, poi il buio totale e tanti pareggi e sconfitte costati prima un deciso allontanamento dalla top 4 della Serie A e poi l’eliminazione dall’Europa League nel doppio confronto col Bologna. Unica notizia positiva l’incredibile trend vantato negli scontri diretti in campionato con un Lecce incalzato a meno 3 dalla Cremonese terzultima e perciò affamato di punti salvezza: per i capitolini parlano le sole due sconfitte subite in ben 39 precedenti.

Preoccupante astinenza da vittorie anche in casa Inter, sempre in vantaggio di 8 lunghezze sui rivali rossoneri a causa del passo falso di questi ultimi nel posticipo della scorsa giornata con la Lazio: dal rischio di vedere ridotto il vantaggio sui cugini addirittura ad un punto guadagnato. Un risultato che permetterà di affrontare il finale di stagione con minor patema d’animo, a differenza della Fiorentina, reduce sì dal passaggio ai quarti di Conference per il quarto anno di fila ma non ancora del tutto fuori dalla zona calda della classifica in campionato. Riusciranno i Viola ad archiviare al più presto la permanenza in A?

Il Pescara sogna la permanenza in Serie B

A causa della sosta nazionali si fermerà anche il campionato di Serie B: ecco dunque spiegati i 5 incontri in agenda quest’oggi tra le 15 e le 19.30 che metteranno il punto finale sulla 32esima giornata. E’ tornato decisamente a sognare la permanenza nella categoria il Pescara, formazione trascinata letteralmente da un Lorenzo Insigne a dir poco scatenato sul piano realizzativo: un’ottima notizia in vista della trasferta di Empoli, perché una nuova vittoria garantirebbe almeno l’ingresso in zona play out e l’abbandono definitivo dell’ultimo gradino della graduatoria.

Match delicatissimo per non retrocedere anche quello che attenderà la Sampdoria a Marassi contro un Avellino a caccia di un pass play off, mentre il Frosinone proverà a tenere la scia del duo di vetta Venezia-Monza bissando fuori casa col Südtirol l’affermazione sul Bari nel recente turno infrasettimanale. Completeranno quindi il programma Bari-Carrarese e Virtus Entella-Reggiana.

In Serie C si gioca nei soli Gruppi A e C

In Serie C, di preciso dalle 12.30 alle 17.30, si scenderà invece in campo esclusivamente nei Gruppi A e C. Nel primo, delle sole squadre in lotta per un posto play off, i riflettori saranno proiettati su Lecco, Inter U23, Cittadella e Alcione Milano, impegnate rispettivamente contro Pro Patria, Dolomiti Bellunesi, Arzignano e Novara.

Nessuna delle prime tre sarà invece coinvolta in giornata nel Gruppo C, al contrario del Cosenza quarto che se la vedrà contro un Latina ancora frastornato dalla sconfitta incassata mercoledì nell’andata della finale di Coppa Italia Serie C per mano del Potenza, di scena invece in quel di Trapani in un palinsesto che comprenderà pure Cavese-Foggia, Audace Cerignola-Giugliano, Siracusa-AZ Picerno e Sorrento-Crotone. In evidenza come sempre inoltre la Serie D, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1.

A Wembley si decide la vincente della Carabao Cup

Un paio poi i big match da gustarsi in giro per l’Europa. In primis l’ultimo atto di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, ospitato dal sempre suggestivo e leggendario scenario di Wembley: a confronto alle 17.30 Arsenal e Manchester City, la prima e la seconda forza della Premier League in un match divenuto recentemente un classico del calcio britannico. Una sfida nella sfida anche per i due allenatori, con Arteta desideroso di alzare il suo quarto trofeo da tecnico dei Gunners in attesa della matematica vittoria del campionato, e con Pep Guardiola determinato invece a riempire ulteriormente la bacheca in quella che per molti potrebbe essere la sua ultima stagione sulla panchina dei Citizens. Chi avrà la meglio?

Scontri di bassa classifica in Premier

Nonostante ciò, la Premier League non osserverà nessun turno di riposo, anzi: oltre infatti a Newcastle-Sunderland delle 13, le attenzioni non potranno che essere rivolte alle 15.15 sulle sfide salvezza West Ham-l’Aston Villa e Tottenham e Nottingham Forest, tutte squadre racchiuse nel giro di un punto a ridosso della linea rossa della retrocessione.

Derby di Madrid decisivo per la corsa al titolo di campione di Spagna

Il week end di lusso si esaurirà inoltre con un’altra super sfida di Liga: alle 21 spazio infatti al Bernabeu al derby capitolino tra Real Madrid ed Atletico Madrid: nessun trofeo in palio, ma al contrario una buona fetta di titolo perché, in caso di scivolone da parte dei Blancos, il Barcellona potrebbe approfittarne alle 14 contro il modesto Rayo Vallecano per prenotare quasi definitivamente lo scettro di campione di Spagna. Alle 16.15 e alle 18.30 si giocheranno infine Celta Vigo-Alavès ed Athletic Bilbao-Betis.

Altro giro e altra corsa pure in Bundesliga, dove saranno solo tre le partite a mettere la parola fine sul turno numero 27 della prima divisione tedesca: alle 15.30 Mainz-Eintrach Francoforte e alle 17.30 e alle 19.30 St. Pauli-Friburgo e Augusta-Stoccarda.

5 invece le partite di Ligue 1, dove spiccheranno Lione-Monaco e Marsiglia-Lille alle 15 e alle 17.15, altrettanto quelle del pomeriggio di Eredivisie olandese. Il tutto assieme nella notte italiane alle consuete gare della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina e della Serie A Betano brasiliana.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Lazio

18:00

Roma-Lecce

20:45

Fiorentina-Inter

SERIE B

15:00

Bari-Carrarese

Empoli-Pescara

Südtirol-Frosinone

17:15

Sampdoria-Avellino

19:30

Virtus Entella-Reggiana

SERIE C

12:30

14:30

17:30

Arzignano-Cittadella

Inter U23-Dolomiti Bellunesi

SERIE D

14:30

Desenzano-Cittadella Vis Modena

Gelbison-Igea Virtus

L’Aquila-Teramo

Milan Futuro-Sondrio

Ostiamare-Unipomezia

Scafatese-Monastir

Siena-Foligno

Terranova Traiana-Grosseto

Vibonese-Messina

15:00

Afragolese-Fidelis Andria

Gravina-Barletta

Milazzo-Savoia

Nissa-Athletic Palermo

Paganese-Martina Calcio

15:30

Ancona-Sora

Città di Fasano-Manfredonia

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 marzo 2026

FRANCIA: LIGUE 1

Lione – Monaco 15:00

Marsiglia – Lilla 17:15

Paris FC – Le Havre 17:15

Rennes – Metz 17:15

Nantes – Strasburgo 20:45

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum – Kiel 13:30

Dusseldorf – Hertha 13:30

Munster – Magdeburg 13:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

Magonza – Francoforte 15:30

St. Pauli – Friburgo 17:30

Augusta – Stoccarda 19:30

INGHILTERRA: EFL CUP

Arsenal – Manchester City 17:30

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Newcastle – Sunderland 13:00

Aston Villa – West Ham 15:15

Tottenham – Nottingham 15:15

ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 – Fiorentina U20 11:00

Lecce U20 – Atalanta U20 11:00

Inter U20 – Lazio U20 13:00

Cesena U20 – Parma U20 15:00

ITALIA: SERIE A

Como – Pisa 12:30

Atalanta – Verona 15:00

Bologna – Lazio 15:00

Roma – Lecce 18:00

Fiorentina – Inter 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D – Parma D 12:30

Ternana D – Sassuolo D 15:00

Milan D – Como D 18:00

ITALIA: SERIE B

Bari – Carrarese 15:00

Empoli – Pescara 15:00

Südtirol – Frosinone 15:00

Sampdoria – Avellino 17:15

Entella – Reggiana 19:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Pro Patria – Lecco 12:30

Novara – Alcione Milano 14:30

Arzignano – Cittadella 17:30

Inter U23 – Dolomiti Bellunesi 17:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cavese – Foggia 12:30

Audace Cerignola – Giugliano 14:30

Cosenza – Latina 14:30

Siracusa – Picerno 14:30

Sorrento – Crotone 14:30

Trapani – Potenza 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Celle Varazze – Sanremese 14:30

Club Milano – Chisola 14:30

Derthona FbC – Asti 14:30

Saluzzo – NovaRomentin 14:30

Varese FC – Gozzano 14:30

Imperia – AS Biellese 15:00

Ligorna – Lavagnese 15:00

Sestri Levante – Cairese 15:00

Vado – Valenzana 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Breno – Folgore Caratese 14:30

Caldiero Terme – Real Calepina 14:30

Ciserano-Bergamo – Brusaporto 14:30

Leon – Vogherese 14:30

Milan U23 – Sondrio 14:30

Pavia – Castellanzese 14:30

Scanzorosciate – Oltrepo 14:30

USD Casatese – Varesina 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – Legnago Salus 14:30

Conegliano – Calvi Noale 14:30

Este – Bassano 14:30

FC Obermais – Union Clodiense 14:30

Mestre – Campodarsego 14:30

Portogruaro – Cjarlins Muzane 14:30

Treviso – Luparense 14:30

Vigasio – Adriese 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Correggese – Lentigione 14:30

Desenzano – Cittadella Vis Modena 14:30

Piacenza – SCD Progresso 14:30

Pro Palazzolo – Sant’Angelo 14:30

Rovato Vertovese – Tropical Coriano 14:30

Sangiuliano City – Pro Sesto 14:30

Sasso Marconi – Tuttocuoio 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Cannara – Ghiviborgo 14:30

Follonica Gavorrano – Montevarchi 14:30

Poggibonsi – Trestina 14:30

Prato – San Donato 14:30

Scandicci – Camaiore 14:30

Siena – Foligno 14:30

Tau – Orvietana 14:30

Terranuova Traiana – Grosseto 14:30

Vivi Altotevere – Seravezza Pozzi 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Maceratese 14:30

Castelfidardo – Chieti 14:30

L’Aquila – Teramo 14:30

Notaresco Calcio – Sammaurese 14:30

Ostiamare – Unipomezia 14:30

Recanatese – Giulianova 14:30

San Marino Calcio – Vigor Senigallia 14:30

Termoli – Fossombrone 14:30

Ancona – Sora 15:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Albalonga – Latte Dolce 14:30

Budoni – Real Monterotondo 14:30

Olbia – Cassino 14:30

Palmese 1914 – Atl. Lodigiani 14:30

Scafatese – Monastir 14:30

Trastevere Calcio – Ischia 14:30

Anzio Calcio 1924 – Flaminia 15:00

Montespaccato – Sarrabus Ogliastra 15:00

Nocerina – Valmontone 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

SS Nola 1925 – Pompei 14:30

A.C Nardò – Francavilla 15:00

Acerrana – Virtus Francavilla 15:00

Afragolese – Fidelis Andria 15:00

Gravina – Barletta 15:00

Paganese – Martina Calcio 15:00

Real Normanna – Ferrandina 15:00

Citta di Fasano – Manfredonia 15:30

Heraclea – Sarnese 15:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

Gelbison – Igea Virtus 14:30

Paternò – Enna 14:30

Vibonese – ACR Messina 14:30

Castrumfavara – Sancataldese 15:00

Milazzo – Savoia 15:00

Nissa – Athletic Palermo 15:00

Sambiase – Gela 15:00

USD Ragusa – Vigor Lamezia 15:00

OLANDA: EREDIVISIE

Nijmegen – Heerenveen 12:15

Feyenoord – Ajax 14:30

Utrecht – G.A. Eagles 14:30

Groningen – Alkmaar 16:45

Telstar – PSV 16:45

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estoril – Rio Ave 16:30

Alverca – Sporting 19:00

Braga – FC Porto 21:30

SPAGNA: LALIGA

Barcellona – Vallecano 14:00

Celta Vigo – Alaves 16:15

Ath. Bilbao – Betis 18:30

Real Madrid – Atl. Madrid 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Winterthur – Basilea 14:00

Luzern – Lausanne 16:30

Young Boys – Lugano 16:30