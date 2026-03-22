Trapani-Potenza: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Trapani-Potenza di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

CASA SANTA – Domenica 22 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “Polisportivo Provinciale G. Basciano” di Casa Santa, andrà in scena Trapani-Potenza, match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Analizzando i precedenti tra Trapani e Potenza, emerge una netta superiorità storica dei siciliani, che hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide. Tuttavia, l’ultimo confronto ha visto il successo del Potenza, un risultato che potrebbe aver cambiato l’inerzia psicologica tra le due squadre.

Il Trapani arriva a questa sfida con un rendimento recente non particolarmente brillante, caratterizzato da una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Tuttavia, la squadra ha dimostrato di avere capacità offensive interessanti, riuscendo a trovare la via del gol con una certa continuità. Il problema principale resta la fase difensiva, spesso troppo vulnerabile nei momenti chiave. Dal punto di vista mentale, i granata sono chiamati a reagire e a sfruttare il supporto del pubblico per ottenere un risultato positivo. La necessità di punti potrebbe spingere la squadra ad adottare un atteggiamento più aggressivo sin dai primi minuti.

Il Potenza, invece, vive un momento leggermente migliore, con due vittorie nelle ultime cinque uscite. La squadra ha mostrato segnali di crescita, soprattutto dal punto di vista offensivo, come dimostrato dalla recente vittoria contro il Latina. Tuttavia, resta il problema del rendimento lontano da casa, che rappresenta uno dei principali limiti della stagione.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRAPANI-POTENZA]

TRAPANI:. A disposizione:



POTENZA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Rispoli di Locri, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e da Angelo Mazza di Reggio Calabria. Quarto uomo Dario Madonia di Palermo e Operatore FVS Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TRAPANI – Il Trapani si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Galeotti; in difesa la linea a quattro è composta da Pirrello, Motoc, Vimercati e Benedetti. In mediana agiscono Marcolini e Celeghin, mentre sulla trequarti Ortisi, Balla e Winkelmann supportano l’unica punta Stauciuc, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. In panchina il tecnico Salvatore Aronica./p>

COME ARRIVA IL POTENZA – Il Potenza si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Filippo Cucchietti; in difesa la linea a quattro è composta da Claud Adjapong, Bura, Camigliano e Balzano. A centrocampo agiscono De Marco, Felippe e Castorani, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso, mentre in attacco il tridente formato da Petrungaro, Selleri e Maisto rappresenta il principale riferimento offensivo. In panchina il tecnico Pietro De Giorgio.

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bura, Camigliano, Balzano; De Marco, Felippe, Castorani; Petrungaro, Selleri, Maisto; Allenatore: De Giorgio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Trapani-Potenza, valida per la trentatreesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 254 e in streaming su NOW TV.