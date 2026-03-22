Pronostici del 22 marzo 2026: si gioca in Serie A e B

I pronostici di domenica 22 marzo 2026 sono dedicati alle gare della 30ma giornata di Serie A e della 31ma giornata di Serie B

Domenica 22 marzo si giocano le gare della trentesima giornata di Serie A e della trentunesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Como – Pisa 1 (Serie A, ore 12.30)

Il Como sta dimostrando una grande solidità tra le mura amiche, puntando su un possesso palla fluido per scardinare le difese avversarie, mentre il Pisa si presenta come una squadra ostica, capace di ripartenze fulminee che spesso mettono in difficoltà le big. Il pronostico pende leggermente verso i lariani per il fattore campo, ma il pareggio è un’opzione concreta vista la capacità difensiva dei toscani.

Atalanta – Verona 1 (Serie A, ore 15)

L’Atalanta di Gasperini continua a macinare gioco con un’intensità atletica che difficilmente il Verona riesce a contenere per tutti i novanta minuti, specialmente al Gewiss Stadium. Gli scaligeri cercheranno di chiudersi e ripartire, ma il divario tecnico e la profondità della rosa orobica rendono la vittoria interna l’esito più probabile. Ci si aspetta una partita con diverse reti, data la propensione offensiva dei bergamaschi.

Bologna – Lazio 1 (Serie A, ore 15)

Questa è una delle sfide più equilibrate del turno, con due squadre che lottano per l’Europa e che fanno dell’organizzazione tattica il loro punto di forza. Il Bologna al Dall’Ara è un avversario temibile che concede pochissimo, mentre la Lazio possiede individualità in grado di risolvere il match con una giocata singola. Il “Goal” (entrambe le squadre a segno) sembra la scelta più logica considerando la qualità degli attacchi.

Roma – Lecce 1 (Serie A, ore 18)

La Roma ha l’obbligo di vincere per non perdere contatto con le posizioni di vertice e si affiderà alla spinta dell’Olimpico per scardinare un Lecce che, pur essendo combattivo, fatica molto in trasferta contro le grandi. La difesa giallorossa dovrebbe riuscire a contenere le folate salentine, mentre in attacco il peso dell’esperienza dei titolari romani farà la differenza. Si prevede una vittoria interna senza troppi fronzoli.

Fiorentina – Inter 2 (Serie A, ore 20.45)

Il big match della giornata vede contrapposte la qualità tecnica della Fiorentina e la corazzata nerazzurra, in una sfida che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo respiro. L’Inter parte favorita per la maggiore solidità complessiva e l’abitudine a gestire match ad alta pressione, ma il Franchi sarà una bolgia pronta a spingere i viola verso l’impresa. Molto probabile un esito con molti corner e cartellini.

Empoli – Pescara 1 (Serie B, ore 15)

Sfida delicata in ottica salvezza dove i punti iniziano a pesare tantissimo; l’Empoli cercherà di sfruttare il gioco sulle fasce per servire le punte, mentre il Pescara proverà a giocare una partita di contenimento e nervi. La tensione potrebbe bloccare le gambe ai giocatori, portando a una partita con poche occasioni da rete e molto agonismo a centrocampo. Il pareggio potrebbe accontentare o scontentare entrambi, ma resta un risultato molto probabile.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 marzo 2026