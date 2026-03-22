Calcio in tv oggi,22 marzo 2026: Fiorentina-Inter e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di domenica 22 marzo 2026 le gare di Serie A saranno trasmesse su DAZN, Roma-Lecce anche su Sky

La programmazione calcistica di domenica 22 marzo si apre quando in Italia è ancora notte fonda, con il Campionato argentino a inaugurare una maratona che non conosce pause. A mezzanotte Independiente e Talleres accendono i riflettori su Sportitalia e Como TV, mentre mezz’ora più tardi è già tempo di MLS con Atlanta United–DC United e Charlotte–New York Red Bulls su Apple TV. La notte prosegue a ritmo serrato: alle 01.30 scendono in campo Austin, Dallas, Sporting KC e St. Louis, tutte impegnate contro avversarie di peso in una delle leghe più imprevedibili del panorama mondiale. Prima dell’alba, alle 02.15, Belgrano–Racing riporta l’attenzione sull’Argentina, e alle 03.30 Vancouver–SJ Earthquakes chiude la lunga parentesi nordamericana.

La mattina italiana si apre con il calcio giovanile: alle 11.00 Lecce–Atalanta e Cagliari–Fiorentina animano il Campionato Primavera, divisi tra Sportitalia e Primavera TV. Poi, alle 12.30, il primo piatto forte della giornata: Como–Pisa in Serie A su DAZN, accompagnata da una ricca serie di sfide di Serie C e dalla gara di Serie A femminile tra Fiorentina e Parma.

Il primo pomeriggio è un vortice di partite. Alle 13.00 la Premier League propone un derby dal sapore antico, Newcastle–Sunderland, mentre in contemporanea Inter–Lazio accende il Primavera. Alle 13.30 Como TV porta nelle case degli appassionati Dundee United–Celtic, preludio a un pomeriggio che si fa sempre più intenso. Alle 14.00 il Barcellona ospita il Rayo Vallecano, mentre alle 14.30 la Serie C monopolizza i canali Sky con una lunga serie di incontri, affiancata dal big match olandese Feyenoord–Ajax e dalla sfida di Serie D Treviso–Luparense.

Alle 15.00 la Serie A entra nel vivo con Atalanta–Verona e Bologna–Lazio, mentre la Serie B propone un trittico di partite su DAZN. La Premier League risponde con Aston Villa–West Ham e Tottenham–Nottingham Forest, prima che la Bundesliga si accenda alle 15.30 con Mainz–Eintracht Francoforte.

Il pomeriggio prosegue senza respiro: alle 16.15 Celta–Alaves, poi alle 16.45 due sfide di Eredivisie, Telstar–PSV e Groningen–AZ. Alle 17.15 tocca a Sampdoria–Avellino in Serie B, mentre alle 17.30 arriva uno degli eventi più attesi della giornata: la finale di League Cup tra Arsenal e Manchester City, trasmessa in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. In contemporanea si gioca anche in Bundesliga, Serie C e ancora Serie C con Inter U23–Dolomiti Bellunesi.

Alle 18.00 l’attenzione si sposta sulla Serie A con Roma–Lecce, affiancata da New York City–Inter Miami in MLS e da Milan–Como nella Serie A femminile. Alle 18.30 Athletic–Betis chiude il blocco del tardo pomeriggio.

La serata si apre alle 19.00 con Alverca–Sporting, poi alle 19.30 spazio a Bundesliga, Serie B e MLS. Ma il vero clou arriva alle 20.45: Fiorentina–Inter illumina la Serie A, mentre Nantes–Strasburgo porta in scena la Ligue 1. Alle 21.00 il derby di Madrid, Real–Atletico, promette spettacolo su DAZN e Canale 20. La notte si chiude con Braga–Porto e Portland Timbers–LA Galaxy alle 21.30, prima dell’ultimo fischio di giornata: Estudiantes Rio Cuarto–River Plate alle 21.45.

Calcio in tv oggi 22 marzo 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Independiente–Talleres (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV

00.30

Atlanta United–DC United (MLS) – Apple TV

Charlotte–New York Red Bulls (MLS) – Apple TV

01.30

Austin–Los Angeles FC (MLS) – Apple TV

Dallas–Houston Dynamo (MLS) – Apple TV

Sporting KC–Colorado Rapids (MLS) – Apple TV

St. Louis–New England Revolution (MLS) – Apple TV

02.15

Belgrano–Racing (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV

03.30

Vancouver Whitecaps–SJ Earthquakes (MLS) – Apple TV

11.00

Lecce–Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

Cagliari–Fiorentina (Campionato Primavera) – Primavera TV

12.30

Como–Pisa (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Cavese–Foggia (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 257, NOW

Pro Patria–Lecco (Serie C) – Sky Sport 258, NOW

Fiorentina–Parma (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Newcastle–Sunderland (Premier League) – Sky Sport Max, NOW

Inter–Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia

13.30

Dundee United–Celtic (Campionato scozzese) – Como TV

14.00

Barcellona–Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

14.30

Cosenza–Latina (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Sorrento–Crotone (Serie C) – Sky Sport 252, NOW

Trapani–Potenza (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Siracusa–Picerno (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Audace Cerignola–Giugliano (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Novara–Alcione (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Feyenoord–Ajax (Eredivisie) – Como TV

Treviso–Luparense (Serie D) – Vivo Azzurro TV, YouTube LND

15.00

Zona Serie A – DAZN

Atalanta–Verona (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Bologna–Lazio (Serie A) – DAZN, DAZN 2

Bari–Carrarese (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Empoli–Pescara (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Sudtirol–Frosinone (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Cesena–Parma (Campionato Primavera) – Sportitalia

Ternana–Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

15.15

Aston Villa–West Ham (Premier League) – Sky Sport Mix, NOW

Tottenham–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport Max, NOW

15.30

Mainz–Eintracht Francoforte (Bundesliga) – Sky Sport Arena, Sky Sport 258, NOW

16.15

Celta–Alaves (Liga) – DAZN

16.45

Telstar–PSV (Eredivisie) – Como TV

Groningen–AZ (Eredivisie) – Como TV

17.15

Sampdoria–Avellino (Serie B) – DAZN, Lab Channel

17.30

Arsenal–Manchester City (Finale League Cup) – YouTube Cronache di Spogliatoio

St. Pauli–Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport 255, NOW

Inter U23–Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport Mix, Sky Sport 252, NOW

Arzignano–Cittadella (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

18.00

Roma–Lecce (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW

New York City–Inter Miami (MLS) – Apple TV

Milan–Como (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Athletic–Betis (Liga) – DAZN

19.00

Alverca–Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Augsburg–Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport 254, NOW

Virtus Entella–Reggiana (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Minnesota United–Seattle Sounders (MLS) – Apple TV

20.45

Fiorentina–Inter (Serie A) – DAZN, DAZN 1

Nantes–Strasburgo (Ligue 1) – Sky Sport Calcio, NOW

21.00

Real Madrid–Atletico Madrid (Liga) – DAZN, Canale 20

21.30

Braga–Porto (Campionato portoghese) – DAZN

Portland Timbers–LA Galaxy (MLS) – Apple TV

21.45

Estudiantes Rio Cuarto–River Plate (Campionato argentino) – Sportitalia, Como TV