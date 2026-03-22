Milan Futuro-Sondrio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan Futuro-Sondrio di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B

SOLBIATE ARNO- Domenica 22 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, andrà in scena Milan Futuro-Sondrio, match valido per la ventottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone B. In panchina si tratterà di una sfida tra due campioni del mondo, visto che i biancazzurri valtellinesi sono guidati da Marco Amelia, mentre i rossoneri sono allenati da Massimo Oddo; sul campo, invece, si troveranno di fronte due squadre reduci da una vittoria: la Nuova Sondrio domenica scorsa ha battuto in casa in rimonta per 2-1 la Casatese Merate, mentre il Milan Futuro è andato a espugnare con il punteggio di 1-0 il campo dell’Oltrepò.

I rossoneri di Mister Oddo stanno vivendo un periodo brillante, sia per condizione che per rendimento. Dallo stop col Ciserano Bergamo all’inizio del mese scorso in poi il gruppo ha reagito con forza, raccogliendo 10 punti e senza mai fermarsi: 1-0 al Breno, 3-0 al Caldiero Terme, 1-1 con la capolista Folgore Caratese e 1-0 all’Oltrepò. Il recente successo esterno ha visto il primo gol di Sardo e ha ribadito la porta inviolata di Torriani: segnali incoraggianti. Un secondo posto da proteggere e consolidare, una lotta in zona playoff molto accesa e la vetta meno distante.

La Nuova Sondrio è 17ª, attualmente sarebbe retrocessa ma la zona salvezza è vicina (-3) e la squadra in ripresa dopo il pesante 2-1 a proprio favore con la Casatese Merate, in rimonta grazie ai gol di Badjie ed Escudero. Il momento rimane difficile, in panchina è tornato l’ex Amelia dopo l’esonero di Brognoli, sollevato dall’incarico da fine febbraio. Il capocannoniere è Longo, seguito da Marras che all’andata è stato capace di decidere il match su punizione.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN FUTURO-SONDRIO]

MILAN U23:. A disposizione:



SONDRIO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Fermo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Raffaele Salituro di Cosenza e Matteo Ventre di Rossano.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Torriani; in difesa la linea a quattro è composta da Dalpiaz, Vladimirov, Pagliei e Karaca. In mediana agiscono Sala e Eletu, mentre sulla trequarti Sardo, Ossola e Magrassi supportano l’unica punta Traoré, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra. In panchina il tecnico Massimo Oddo.

COME ARRIVA IL SONDRIO – Il Sondrio si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Uccelletti; difesa a tre composta da D’Alpaos, Schiavino e Ramirez Martinez. A centrocampo agiscono Zingone, Gaeta e Badjie in posizione centrale, con Zaccone e Escudero sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Vasil e Longo rappresenta il riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Marco Amelia.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Dalpiaz, Vladimirov, Pagliei, Karaca; Sala, Eletu, Sardo; Ossola, Magrassi, Traoré. Allenatore: Oddo.

SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; D’Alpaos, Schiavino, Ramirez Martinez; Zingone, Gaeta, Badjie, Zaccone, Escudero; Vasil, Longo. Allenatore: Amelia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Milan Futuro-Sondrio, valida per la ventottesima giornata di Serie D, girone B, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.