Blackburn Rovers – Wigan Athletic è uno dei match più attesi di lunedì 23 dicembre. Si gioca anche nel Bahrain, Egitto, Grecia, Marocco, Qatar e Turchia

Lunedì 23 dicembre con la Championship in primo piano. In Inghilterra si disputa la sfida Blackburn Rovers – Wigan Athletic con i padroni di casa al decimo posto in classifica in virtù dei 34 punti conquistati mentre avversario è fanalino di coda con 18. Si gioca anche altri campionati minori come nel Bahrain, Egitto, Grecia, Marocco, Qatar e Turchia. Prima di andare a vedere tutti i risultati dei principali incontri del giorno in tempo reale, guardo ai due campionati dove si è già giocato.

Partiamo dalla Bolivia dove si è concluso sull’1-1 l’incontro tra la Blooming e Guabira. Sono gli ospiti andare in vantaggio al quarantaquattresimo del primo tempo con Rios mentre nella ripresa ristabilisce l’equilibrio il 26esimo Blanco su calcio di rigore. Ricordiamo che in questa competizione e il Wilstermann a guidare la classifica con 54 punti seguito dal Bolivar a 52 e The Strongest a 51. Nella Premier League in Giamaica invece successi esterni per Cavalier, 1-0 sul Mount Pleasant e del Dunbeholden, 3-0 sull’Arnett Gardens.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

Bahrain > Campionato 2019/2020



15:30 Riffa SC - Al Shabab



16:00 Manama Club - Al Hidd



18:00 East Riffa Club - Al Muharraq



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



00:30 Blooming - CD Guabirá 1-1



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Al-Mokawloon - Ismaily



18:30 Al-Ahly - Ittihad El-Iskandary



Giamaica > National Premier League 2019/2020



01:00 Mount Pleasant Academy - Cavalier FC 0-1



02:00 Arnett Gardens - Dunbeholden FC 0-3



Grecia > Super League 2019/2020



17:00 PAOK Saloniki - Atromitos



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 Ergotelis - Chania Kissamikos



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Blackburn Rovers - Wigan Athletic



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Raja Beni Mellal - Mouloudia Oujda



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



15:10 Al Shahaniya - Al Khor SC



17:20



Al Ahli Doha - Al Duhail SC

Al Gharafa - Al Sadd



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00



Denizlispor - Alanyaspor

Atiker Konyaspor - Trabzonspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Giresunspor - Altınordu FSG