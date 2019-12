I campionati dove si gioca il 24 dicembre 2019 sono quelli in Egitto, Giamaica, Iran, Israele e Tunisia. Gli aggiornamenti alle partite

Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Il calcio si ferma in quasi tutti i campionati del Mondo. Fanno eccezione quelli in Egitto, Iran ma anche Israele e Tunisia. Incontri che si giocheranno prevalentemente tra la mattina e il pomeriggio. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale tra quelli presenti per oggi, spazio a chi ha già giocato. In questo caso segnaliamo soltanto la Premier League in Giamaica dove il Molynes ha superato 2-1 in trasferta il Waterhouse. In vantaggio dopo appena 2 minuti con Frankson gli ospiti si fanno rimontare su autorete a dieci minuti dalla fine di Seivwright ma hanno la forza per trovare il punto decisivo in pieno recupero grazie a un rigore trasformato da Nelson. La sconfitta della capolista non cambia la classifica con la stessa a 38 punti inseguita dal Mount Pleasant a 34. In attesa di un nuovo appuntamento con i risultati live dalla Redazione di Calciomagazine un augurio di un felice Natale a tutti i lettori.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Tanta - Aswan



16:00 FC Masr - Misr lel-Maqasah SC



18:30 El-Entag El-Harby - Zamalek



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Waterhouse FC - Molynes United 1-2



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:00 Pars Jonoubi Jam - Paykan FC



12:30 Gol Gohar FC - Machine Sazi



13:00 Tractor Sazi - Shahr-e Khodro FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Hapoel Kfar Saba - Ironi Kiryat Shmona



18:30 Hapoel Hadera FC - Hapoel Be'er Sheva



19:15



Maccabi Haifa - Hapoel Haifa

Bnei Yehuda Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 ES Métlaoui - Espérance de Tunis