Si giocano le partite di qualificazione ai mondiali per l’area Europa, Asia e Australia-Oceania. Successo del Palmeiras nel Campeonato Paulista e del Vitoria in Coppa del Brasile

Giovedì 24 marzo sotto il segno delle nazionali di calcio con diverse gare ufficiali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In campo Australia e Giappone per l’area asiatica ad aprire il programma fino alla sera dove ci saranno le nazionali dell’area Europa con 4 incontri dove spicca quello dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale di questa giornata ricordiamo chi è già sceso in campo. Partiamo dal Brasile dove nel Campeonato Paulista si registra il successo per 2-0 del Palmeiras sull’Ituano: gara decisa da un gol per tempo con un rigore trasformato da Veiga al 3′ quindi raddoppio di Rony nella ripresa. Nella Coppa del Brasile stesso risultato ma per il Vitoria sul GE Gloria: succede tutto nei minuti conclusivi, in pieno recupero prima con il rigore trasformato da Jadson quindi il secondo gol di Luidy. Passiamo alla Colombia dove si registrano in Primera A due successi casalinghi, dell’Aguilas sul Pereira e dell’Ind. Medellin sul Millonarios, entrambi per 1-0. In Messico invece ben 4 gli incontri già disputati per la Liga de Expansion MX. Vittoria tra le mure amiche sia per l’Atlante (2-0 sull’Atletico Morelia) che del Tampico Madero (1-0 sullo Zacatecas Mineros) mentre finiscono sullo 0-0 di partenza sia Leonse Negros-Raya2 che Venados-Tepatitlan de Morelos. In Nicaragua senza reti tra Jalapa e Diriangen mentre nella USL Championship vittorie in trasferta per Louisville City, Tampa Bay e Las Vegas Lights, quest’ultimo con il punteggio pirotecnico di 5-4. Ricordiamo che prosegue il Torneo di Viareggio oggi in campo dalle ore 15 con l’inizio della fase a eliminazione diretta e ottavi di finale.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 MARZO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE - PRELIMINARI

Sao Tome and Principe - Mauritius 13:00



ALGERIA LIGUE 1

Saoura - Biskra 17:00



ASIA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Australia - Giappone 0-2 (Finale)

Corea del Sud - Iran 0-0 (*)

Libano - Siria 13:00

Vietnam - Oman 13:00

Cina - Arabia Saudita 16:00

Iraq - Emirati arabi uniti 18:00



AUSTRALIA E OCEANIA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Isole Salomone - Tahiti 15:00

Vanuatu - Isole Cook Rinviata

Figi - Papua Nuova Guinea 18:00

Nuova Zelanda - Nuova Caledonia 18:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA - PLAY OFF

Palmeiras - Ituano 2-0 (Finale)

Corinthians - Guarani 23:00



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Vitoria - GE Gloria 2-0 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Aguilas - Pereira 1-0 (Finale)

Ind. Medellin - Millonarios 1-0 (Finale)



EUROPA ELITE LEAGUE U20

Italia U20 - Germania U20 17:00

Portogallo U20 - Repubblica Ceca U20 18:00

Romania U20 - Norvegia U20 18:00



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Olanda U17 - Ungheria U17 16:00

Slovacchia U17 - Grecia U17 19:00



EUROPA EUROPEI U21 - QUALIFICAZIONE

Armenia U21 - Ucraina U21 Posticipata

Ungheria U21 - San Marino U21 16:30

Serbia U21 - Macedonia del Nord U21 17:00

Israele U21 - Polonia U21 17:30

Francia U21 - Faerøerne U21 20:45



EUROPA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - PROMOZIONE

Galles - Austria 20:45

Italia - Macedonia del Nord 20:45

Portogallo - Turchia 20:45

Russia - Polonia Vittoria per Ritiro

Scozia - Ucraina Posticipata

Svezia - Repubblica Ceca 20:45



EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE - LEAGUE C - PLAY OUT

Estonia - Cipro 18:00

Moldavia - Kazakistan 18:00



INDONESIA LIGA 1

Barito Putera - Persita 2-0 (Finale)

PSS Sleman - Persela 3-2 (Finale)

PSIS Semarang - Persipura 12:15

Persikabo 1973 - Arema 14:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atlante - Atl. Morelia 2-0 (Finale)

Leones Negros - Raya2 0-0 (Finale)

Venados - Tepatitlan de Morelos 0-0 (Finale)

Tampico Madero - Zacatecas Mineros 1-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Slovenia U18 - Azerbaigian U18 12:00

Thailandia - Nepal 13:00

Liberia - Benin 14:00

Madagascar - Afghanistan 14:00

Armenia - Montenegro 17:00

Germania U18 - Francia U18 17:00

Maldive - Bangladesh 17:00

Togo - Sierra Leone 17:00

Kosovo - Burkina Faso 18:00

Mauritania U23 - Algeria U23 18:00

Ungheria - Serbia 19:30

Scozia - Polonia 20:45



MONDO VIAREGGIO CUP - PLAY OFF

AFTA U19 - Spal U19 15:00

Atalanta U19 - Parma U19 15:00

Bologna U19 - Serie D team U19 15:00

Empoli U19 - Carrarese U19 15:00

Genoa U19 - Pisa U19 15:00

Inter U19 - Pontedera U19 15:00

Milan U19 - Fiorentina U19 15:00

Sassuolo U19 - Siena U19 15:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Jalapa - Diriangen 0-0 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Zulia - La Guaira 22:00