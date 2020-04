Si gioca in Vysshaya Liga ma anche in Tagikistan e Turkmenistan. Il 26 aprile 2020 partite già disputate in Nicaragua e Taiwan

Domenica 26 aprile giornata ricca di incontri almeno visto il periodo. Già conclusi quattro incontri della Premier League in Taiwan. Successo casalingo per 2-0 dello Hang Yuen sul NTUS e del Taiwan Steel sul Red Lions; 2-2 tra Taichung e Taipei Tatung mentre Taipower pssa 2-0 in casa del Ming Chuan University. In Nicaragua successo per 1-0 di Estel su Diriangen per la Liga Primeva clausura vincitori mentre nella categoria under 20 il Real Madriz sconfigge per 2-0 il Managua FC.

Nel corso del pomeriggio in programma le gare della Vysshaya Liga e Reserve. In svolgimento Mikashevichi – Arsenal Dzyarzhynk mentre finisce 3-2 la partita tra Slutsk e Belshina: dopo l’uno – due della squadra di casa con Umar e Serdyuk arriva prima dell’intervallo l’autorete di Koanda a riaprire il match quindi al 7′ della ripresa il pari di Bordukov. Ma a 2 minuti dalla fine ci pensa Umar a fissare il punteggio. Chiudiamo con la Yokary Liga in Turkmenistan con due partite in programma.

Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B







Sol de Mayo de Viedma - Huracán de Las Heras rinv.

Desamparados de San Juan - Olimpo de Bahía Blanca rinv.

Juventud Unida Universitario - Deportivo Madryn rinv.

Círculo Deportivo - Estudiantes de San Luis rinv.

Camioneros - Peñarol de Chimbas rinv.

Villa Mitre de Bahía Blanca - Ferro Carril Oeste de General Pico rinv.

Maipú - Cipolletti rinv.



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A







Boca Unidos - Defensores de Pronunciamiento rinv.

Chaco For Ever - Güemes de Santiago del Estero rinv.

Crucero del Norte - Las Parejas rinv.

Unión de Sunchales - San Martín de Formosa rinv.

Belgrano de San Francisco - Sarmiento de Resistencia rinv.

Gimnasia de Concepción del Uruguay - Juventud Unida de Gualeguaychú rinv.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Central Norte rinv.



Australia > A-League 2019/2020







Melbourne City FC - Sydney FC rinv.

Perth Glory - Central Coast Mariners rinv.



Bielorussia > Cempionat 2020



13:00 FK Slutsk - Belshina Bobruisk 3-2



15:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Rukh Brest 0-0



17:00 FK Isloch Minsk - FK Vitebsk



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura







Royal Pari - San José rinv.

Nacional Potosí - Bolívar rinv.

CD Guabirá - Atlético Palmaflor rinv.

Club Aurora - Oriente Petrolero rinv.

Blooming - Jorge Wilstermann rinv.

The Strongest - Always Ready rinv.

Real Santa Cruz - Real Potosí rinv.



Cina > Super League 2020







Shijiazhuang Ever Bright - Guangzhou R&F rinv.

Shanghai Shenhua - Jiāngsū Sūníng rinv.

Guangzhou Evergrande - Shanghai SIPG rinv.

Beijing Guoan - Tianjin Teda rinv.



Colombia > Primera A 2020 Apertura







Atlético Nacional - Deportivo Pasto rinv.

América de Cali - Millonarios rinv.

Patriotas FC - Deportivo Pereira rinv.

Atlético Junior - Alianza Petrolera rinv.

Rionegro Águilas Doradas - Cúcuta Deportivo rinv.

Envigado FC - La Equidad rinv.

Atlético Bucaramanga - Jaguares de Córdoba rinv.

Deportes Tolima - Boyacá Chicó rinv.

Once Caldas - Deportivo Cali rinv.

Santa Fe - Independiente Medellín rinv.



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura







Jicaral - LD Alajuelense rinv.

CS Cartaginés - Guadalupe rinv.

Municipal Grecia - AD San Carlos rinv.

CS Herediano - Municipal Pérez Zeledón rinv.

Santos de Guápiles - Limón FC rinv.

La U Universitarios - Deportivo Saprissa rinv.



Croazia > 2. HNL 2019/2020







NK BSK Bijelo Brdo - NK Kustošija rinv.

Dinamo Zagreb II - NK Croatia Zmijavci rinv.



Danimarca > 1. Division 2019/2020







FC Fredericia - Hvidovre IF rinv.

Kolding IF - Skive IK rinv.

Næstved BK - Viborg FF rinv.

FC Roskilde - Vendsyssel FF rinv.



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa







Macará - Barcelona rinv.

Olmedo - LDU Quito rinv.

Guayaquil City - El Nacional rinv.

Orense SC - Aucas rinv.

Deportivo Cuenca - Técnico Universitario rinv.

Independiente del Valle - Delfín SC rinv.

Emelec - Mushuc Runa rinv.

Universidad Catolica - Liga de Portoviejo rinv.



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura







Santa Tecla FC - El Vencedor non disputa

Águila - Alianza non disputa

Once Municipal - Jocoro FC non disputa

FAS - Isidro Metapán non disputa

Municipal Limeño - Sonsonate FC non disputa

Independiente San Vincente - Chalatenango non disputa



Francia > Ligue 1 2019/2020







AS Saint-Étienne - Angers SCO rinv.

FC Metz - Dijon FCO rinv.

FC Nantes - Amiens SC rinv.

Girondins Bordeaux - Toulouse FC rinv.

Olympique Lyon - AS Monaco rinv.

Olympique Marseille - OGC Nice rinv.

Nîmes Olympique - Lille OSC rinv.

Stade Brest - Montpellier HSC rinv.

Stade Reims - Paris Saint-Germain rinv.

Stade Rennes - RC Strasbourg rinv.



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020







Karlsruher SC - Stoccarda rinv.

SV Darmstadt 98 - Hannover 96 rinv.

Dynamo Dresden - Amburgo rinv.

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld rinv.

1. FC Heidenheim 1846 - Jahn Regensburg rinv.

VfL Osnabrück - VfL Bochum rinv.

1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth rinv.

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue rinv.

Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







FC St. Pauli II - VfL Wolfsburg II rinv.

TSV Havelse - Holstein Kiel II rinv.

Altona 93 - Schwarz-Weiß Rehden rinv.

Lüneburger SK Hansa - Weiche Flensburg 08 rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020







Germania Halberstadt - Rot-Weiß Erfurt non disputa

Bischofswerdaer FV - Energie Cottbus rinv.

SV Lichtenberg 47 - Hertha BSC II rinv.

BSG Chemie Leipzig - Optik Rathenow rinv.

BFC Dynamo - Berliner AK 07 rinv.

Wacker Nordhausen - ZFC Meuselwitz rinv.

SV Babelsberg 03 - VfB Auerbach rinv.

Union Fürstenwalde - 1. FC Lok Leipzig rinv.

FC Viktoria 1889 Berlin - VSG Altglienicke rinv.



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020







SC Sand - 1899 Hoffenheim rinv.

1. FFC Frankfurt - MSV Duisburg rinv.

SGS Essen - VfL Wolfsburg rinv.

SC Freiburg - 1. FC Köln rinv.

Bayern München - FF USV Jena rinv.

Bayer Leverkusen - Turbine Potsdam rinv.



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020







Bor. Mönchengladbach - SG 99 Andernach rinv.

1. FC Saarbrücken - Bayern München II rinv.

Turbine Potsdam II - Werder Bremen rinv.

BV Cloppenburg - Arminia Bielefeld rinv.

VfL Wolfsburg II - 1. FFC Frankfurt II rinv.

1899 Hoffenheim II - SV Meppen rinv.

FSV Gütersloh 2009 - FC Ingolstadt 04 rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020







Hannover 96 - Energie Cottbus rinv.

1. FC Union Berlin - 1. FC Magdeburg rinv.

Hamburger SV - FC St. Pauli rinv.



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020







Arminia Bielefeld - MSV Duisburg rinv.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund rinv.

VfL Bochum - FC Schalke 04 rinv.

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen rinv.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen rinv.

Bor. Mönchengladbach - Viktoria Köln rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



Bayern München - Kickers Offenbach rinv.



Giappone > J1 League 2020







Nagoya Grampus - Vissel Kobe rinv.

Kashiwa Reysol - Shonan Bellmare rinv.

Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers rinv.

Gamba Osaka - FC Tokyo rinv.



Giappone > Japan Football League 2020







Tegevajaro Miyazaki - Verspah Oita rinv.

Veertien Mie - Sony Sendai rinv.

ReinMeer Aomori - Suzuka Unlimited rinv.

Iwaki SC - MIO Biwako Shiga rinv.

Kochi United - FC Osaka rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura







Antigua GFC - Deportivo Mixco rinv.

Cobán Imperial - Sanarate rinv.

Comunicaciones - Siquinalá FC rinv.

Deportivo Guastatoya - CSD Municipal rinv.

CD Puerto de Iztapa - Xelaju MC rinv.

Deportivo Malacateco - Santa Lucía rinv.



Indonesia > Liga 1 2020



Pusamania Borneo - PS Barito Putera rinv.



Inghilterra > Premier League 2019/2020







Sheffield United - Chelsea FC rinv.

Tottenham Hotspur - Arsenal FC rinv.



Italia > Serie A 2019/2020







Verona - Atalanta rinv.

Milan - Bologna rinv.

Roma - Inter rinv.

Juventus - Lazio rinv.

Genoa - Lecce rinv.

Parma - Sampdoria rinv.

Cagliari - Sassuolo rinv.

Brescia - SPAL rinv.

Fiorentina - Torino rinv.

Napoli - Udinese rinv.



Italia > Serie C Girone A 2019/2020







AlbinoLeffe - Como rinv.

Arezzo - Renate rinv.

Juventus II - Olbia rinv.

Calcio Lecco 1912 - Pistoiese rinv.

Monza - Pontedera rinv.

Pergolettese - Gozzano rinv.

Pianese - Carrarese rinv.

Aurora Pro Patria - Giana Erminio rinv.

Pro Vercelli - Alessandria rinv.

Robur Siena - Novara rinv.



Italia > Serie C Girone B 2019/2020







Cesena - Arzignano rinv.

Fermana FC - Gubbio rinv.

Vicenza - Imolese rinv.

Calcio Padova - Reggiana rinv.

Piacenza - Südtirol rinv.

Ravenna Calcio - Modena rinv.

Sambenedettese - Carpi rinv.

Triestina - Rimini rinv.

Virtus Verona - Fano rinv.

Vis Pesaro - FeralpiSalò rinv.



Italia > Serie C Girone C 2019/2020







Avellino - Monopoli rinv.

Bari - Casertana rinv.

Catania - Teramo rinv.

Paganese - Potenza rinv.

AZ Picerno - Catanzaro rinv.

Reggina - ASD Sicula Leonzio rinv.

Rieti - Rende rinv.

Ternana - Cavese rinv.

Vibonese - Bisceglie rinv.

Virtus Francavilla - Viterbese rinv.



Italia > Serie D Girone A 2019/2020







Borgosesia - Vado rinv.

Casale - Caronnese rinv.

Chieri - Prato rinv.

Ghivizzano Borgo - USD Fezzanese rinv.

SC Ligorna 1922 - Seravezza rinv.

Lucchese - Bra rinv.

Real Forte Querceta - Lavagnese rinv.

Sanremese - Verbania Calcio rinv.

Savona - Fossano Calcio rinv.



Italia > Serie D Girone B 2019/2020







GS Arconatese 1926 - US Scanzorosciate rinv.

Brusaporto - Inveruno rinv.

Legnano - Folgore Caratese rinv.

NibionnOggiono - Castellanzese rinv.

Seregno - Sondrio rinv.

SS Tritium 1908 - US Levico Terme rinv.

Dro - Pontisola rinv.

Villa d'Almè - Pro Sesto rinv.

Virtus Bergamo - Milano City FC rinv.

Virtus Bolzano - Caravaggio rinv.



Italia > Serie D Girone C 2019/2020







Caldiero Terme - ASD Cartigliano rinv.

APC Chions - Legnago rinv.

Porto Tolle - Gsd Ambrosiana rinv.

Este - Clodiense rinv.

Union Feltre - Luparense rinv.

AC Mestre - ASD Campodarsego rinv.

Montebelluna - AC Belluno rinv.

Tamai - ASD Cjarlins Muzane rinv.

SSD Vigasio - San Luigi rinv.

Villafranca - US Adriese rinv.



Italia > Serie D Girone D 2019/2020







Alfonsine FC 1921 - AC Crema rinv.

US Breno - Mezzolara rinv.

AC Calvina Sport - ASD Sasso Marconi 1924 rinv.

Ciliverghe Mazzano - Mantova rinv.

Correggese - Progresso rinv.

Franciacorta - Lentigione Calcio rinv.

Sammaurese Calcio - AC Fanfulla 1874 rinv.

Savignanese - Fiorenzuola rinv.

USD Vigor Carpaneto 1922 - Forlì rinv.



Italia > Serie D Girone E 2019/2020







Aglianese Calcio - Ponsacco rinv.

ASD Cannara - Monterosi FC rinv.

Virtus Flaminia - Bastia rinv.

US Gavorrano - Albalonga rinv.

Grassina - Tuttocuoio rinv.

Montevarchi - Foligno rinv.

Pomezia Calcio - Trestina rinv.

San Donato Tavarnelle - Grosseto rinv.

Scandicci - AC Sangiovannese rinv.



Italia > Serie D Girone F 2019/2020







Olympia Agnonese - Matelica rinv.

Chieti - Tolentino rinv.

Campobasso - Jesina Calcio rinv.

AC Cattolica Calcio - Vastese Calcio rinv.

Atletico Terme Fiuggi - Avezzano Calcio rinv.

Real Giulianova - ASD Pineto Calcio rinv.

Montegiorgio Calcio - Porto Sant'Elpidio rinv.

US Recanatese - Vastogirardi rinv.

AC Sangiustese - SN Notaresco rinv.



Italia > Serie D Girone G 2019/2020







Arzachena - US Ladispoli rinv.

Città di Anagni - Lanusei Calcio rinv.

Latina - Budoni rinv.

Muravera - Sassari Latte Dolce rinv.

Team Nuova Florida - ASD Vis Artena rinv.

Portici 1906 - Ostia Mare rinv.

Tor Sapienza - Cassino Calcio 1924 rinv.

Torres - Aprilia rinv.

Turris - ASD Trastevere rinv.



Italia > Serie D Girone H 2019/2020







ACD Nardò - Agropoli rinv.

Fidelis Andria - Team Altamura rinv.

Audace Cerignola - Taranto FC rinv.

US Bitonto - Gelbison rinv.

Brindisi - FBC Gravina rinv.

Casarano - ASG Nocerina rinv.

Foggia - FC Francavilla rinv.

Sorrento - Gladiator rinv.

Grumentum Val d'Agri - Città di Fasano rinv.



Italia > Serie D Girone I 2019/2020







Biancavilla - Marina di Ragusa rinv.

Giugliano - Acireale rinv.

FC Messina - Calcio Cittanovese rinv.

Corigliano - Marsala rinv.

Licata - Roccella rinv.

Palermo - US Castrovillari rinv.

Savoia - ASD Troina rinv.

ASD SS Nola 1925 - San Tommaso rinv.

USD Palmese - Messina rinv.



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020







US Hostert - Union Titus Pétange rinv.

Progrès Niedercorn - Etzella Ettelbruck rinv.

RFCU Luxemburg - UNA Strassen rinv.

FC Rodange 91 - CS FOLA Esch rinv.

Jeunesse Esch - Blue Boys Muhlenbach rinv.

F91 Dudelange - FC Differdange 03 rinv.

Victoria Rosport - US Mondorf rinv.



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020







FK Borec - Sileks Kratovo rinv.

Makedonija GP - FK Rabotnički rinv.

KF Shkëndija 79 - FK Renova rinv.

Akademija Pandev - FC Struga rinv.

Vardar Skopje - KF Shkupi rinv.



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura







CF América - Atlético San Luis rinv.

CF Monterrey - Cruz Azul rinv.

Club León - Club Tijuana rinv.

Deportivo Guadalajara - Santos Laguna rinv.

Deportivo Toluca - UANL Tigres rinv.



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



Puebla FC - CF América rinv.



Montenegro > 1. CFL 2019/2020







FK Zeta - OFK Petrovac rinv.

FK KOM Podgorica - FK Budućnost Podgorica rinv.

FK Podgorica - FK Grbalj Radanovići rinv.

FK Rudar Pljevlja - OFK Titograd rinv.

Iskra Danilovgrad - FK Sutjeska rinv.



Nicaragua > Liga Primera 2019/2020 Clausura Playoffs > Semifinali



03:00 Diriangén - Real Estelí 0-1



Nigeria > Professional League 2019/2020







Ifeanyi Uba - Enugu Rangers rinv.

Heartland FC - Warri Wolves rinv.

Kano Pillars - Abia Warriors FC rinv.

Kwara United - Enyimba Aba rinv.

Plateau United - Katsina United rinv.

Wikki Tourists - Akwa United rinv.

Jigawa Golden Stars - Sunshine Stars rinv.

Lobi Stars - Adamawa United FC rinv.

Dakkada FC - MFM FC rinv.

Nasarawa United FC - Rivers United FC rinv.



Paraguay > Primera División 2020 Apertura







Cerro Porteño - 12 de Octubre de Itauguá rinv.

Club Olimpia - Guaraní rinv.

Club Nacional - San Lorenzo rinv.

River Plate - Libertad rinv.

Sportivo Luqueño - General Díaz rinv.

Sol de América - Guaireña FC rinv.



Peru > Primera División 2020 Apertura







Llacuabamba - Sporting Cristal rinv.

Ayacucho FC - Deportivo Binacional rinv.

Mannucci - Universitario de Deportes rinv.

Atlético Grau - Deportivo Municipal rinv.

Sport Boys - Carlos Stein rinv.

Alianza Lima - Universidad Cesar Vallejo rinv.

Academia Cantolao - Sport Huancayo rinv.

Universidad San Martín - Universidad Técnica rinv.

Cienciano - FBC Melgar rinv.

Alianza Universidad - Cusco FC rinv.



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020







CD Tondela - FC Porto rinv.

FC Famalicão - SL Benfica rinv.

CD Aves - Vitória Setúbal rinv.

Os Belenenses - Moreirense FC rinv.

Boavista - CS Marítimo rinv.



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020







Académico de Viseu - CD Mafra rinv.

SL Benfica B - Sporting Covilhã rinv.

Casa Pia - CD Feirense rinv.

CD Cova Piedade - Leixões SC rinv.

GD Estoril - FC Penafiel rinv.

FC Porto B - CD Nacional rinv.

UD Oliveirense - Académica de Coimbra rinv.

SC Farense - Varzim SC rinv.

UD Vilafranquense - GD Chaves rinv.



Russia > Premier Liga 2019/2020







Zenit St. Petersburg - PFC Sochi rinv.

Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva rinv.

FK Rostov - FK Ufa rinv.

FK Tambov - Akhmat Grozny rinv.

Rubin Kazan - FK Krasnodar rinv.

Arsenal Tula - Krylia Sovetov rinv.

FC Ural - Dinamo Mosca rinv.

FK Orenburg - CSKA Mosca rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020







CD Alavés - Granada CF rinv.

FC Barcelona - Atlético Madrid rinv.

Real Betis - Villarreal CF rinv.

SD Eibar - CA Osasuna rinv.

CD Leganés - Sevilla FC rinv.

RCD Mallorca - Celta Vigo rinv.

Real Madrid - Getafe CF rinv.

Real Sociedad - Espanyol Barcelona rinv.

Valencia CF - Athletic Bilbao rinv.

Real Valladolid - Levante UD rinv.



Spagna > Segunda División 2019/2020







AD Alcorcón - CD Lugo rinv.

UD Almería - CD Tenerife rinv.

Cádiz CF - Real Oviedo rinv.

Deportivo La Coruña - SD Huesca rinv.

CF Fuenlabrada - CD Mirandés rinv.

UD Las Palmas - SD Ponferradina rinv.

Málaga CF - Albacete rinv.

CD Numancia - Extremadura UD rinv.

Racing Santander - Elche CF rinv.

Sporting Gijón - Girona FC rinv.

Real Zaragoza - Rayo Vallecano rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020







CF Internacional - Real Madrid Castilla rinv.

Atlético Madrid B - Getafe CF B rinv.

Real Oviedo B - Celta Vigo B rinv.

Atlético Baleares - UD Melilla rinv.

UD Ibiza - Las Rozas CF rinv.

Sporting Gijón B - Marino de Luanco rinv.

Racing Ferrol - Peña Deportiva rinv.

Coruxo FC - UP Langreo rinv.

Pontevedra CF - UD Las Palmas B rinv.

UD SS Reyes - Rayo Majadahonda rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020







Real Valladolid B - Unionistas CF rinv.

Burgos CF - CD Guijuelo rinv.

UD Logroñés - CD Izarra rinv.

Athletic Bilbao B - SD Leioa rinv.

Real Unión - Barakaldo CF rinv.

SD Amorebieta - Real Sociedad B rinv.

Arenas de Getxo - CD Alavés B rinv.

CA Osasuna B - Haro Deportivo rinv.

CD Tudelano - CD Calahorra rinv.

Salamanca CF UDS - CD Leonesa rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020







CE Sabadell - UE Cornellà rinv.

CD Ebro - Lleida Esportiu rinv.

FC Andorra - CD Castellón rinv.

FC Barcelona B - Valencia CF B rinv.

UE Llagostera - CF La Nucía rinv.

Orihuela CF - UE Olot rinv.

Hércules CF - Espanyol Barcelona B rinv.

Levante UD B - CF Badalona rinv.

Villarreal CF B - Gimnàstic rinv.

AE Prat - SD Ejea rinv.



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020







FC Cartagena - Real Murcia rinv.

Villarrubia CF - Yeclano Deportivo rinv.

Recreativo Granada - CD Badajoz rinv.

Recreativo Huelva - Sevilla Atlético rinv.

Marbella FC - Cádiz CF B rinv.

RB Linense - Algeciras CF rinv.

Atlético Sanluqueño CF - Córdoba CF rinv.

Don Benito - San Fernando CD rinv.

Mérida AD - Talavera CF rinv.

UCAM Murcia CF - CP Villarrobledo rinv.



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020







Athletic Bilbao - Atlético Madrid rinv.

UDG Tenerife Sur - Rayo Vallecano rinv.

Espanyol Barcelona - CD Tacón rinv.

Real Betis - FC Barcelona rinv.

Valencia CF - EDF Logroño rinv.

Deportivo de La Coruña - Levante UD rinv.

Madrid CFF - Sevilla FC rinv.

Real Sociedad - Sporting de Huelva rinv.



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020







AmaZulu FC - Black Leopards rinv.

Bloemfontein Celtic - Polokwane City FC rinv.



Svizzera > Super League 2019/2020







FC Basilea - FC Zurigo rinv.

FC Lugano - FC Thun rinv.

Neuchâtel Xamax FCS - FC Sion rinv.

FC St.Gallen - FC Luzern rinv.

BSC Young Boys - Servette Genève rinv.



Turchia > SüperLig 2019/2020







Alanyaspor - Galatasaray rinv.

İstanbul Başakşehir F.K. - Denizlispor rinv.

Beşiktaş - Kasımpaşa SK rinv.

Gaziantep FK - Atiker Konyaspor rinv.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe rinv.

Göztepe - MKE Ankaragücü rinv.

Çaykur Rizespor - Kayserispor rinv.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor rinv.

Trabzonspor - Antalyaspor rinv.



Turchia > 1. Lig 2019/2020







Adanaspor - Hatayspor rinv.

Altay Izmir - BB Erzurumspor rinv.

Altınordu FSG - Giresunspor rinv.

Balıkesirspor - Eskişehirspor rinv.

Boluspor - Akhisar Belediyespor rinv.

Bursaspor - Menemen Belediyespor rinv.

Istanbulspor - Osmanlıspor FK rinv.

Keçiörengücü - Fatih Karagümrük SK rinv.

Ümraniyespor - Adana Demirspor rinv.



Uruguay > Primera División 2020 Apertura







Peñarol - Liverpool rinv.

Montevideo Wanderers - River Plate rinv.

Cerro Largo - Torque rinv.

Rentistas - Plaza Colonia rinv.

Deportivo Maldonado - Progreso rinv.

Boston River - Fénix rinv.

Nacional - Cerro rinv.

Danubio - Defensor Sporting rinv.



USA > USL Championship 2020







Los Angeles Galaxy II - Las Vegas Lights FC rinv.

Louisville City FC - New York RB II rinv.

Portland Timbers 2 - San Diego Loyal rinv.



Venezuela > Primera División 2020







Metropolitanos FC - Deportivo La Guaira rinv.

Zulia FC - Estudiantes de Mérida rinv.

Trujillanos FC - Monagas rinv.

Academia Puerto Cabello - Mineros de Guayana rinv.

Zamora FC - Yaracuyanos FC rinv.

Deportivo Lara - Carabobo FC rinv.

Caracas FC - LALA rinv.

Aragua FC - GV Maracay rinv.

Deportivo Táchira - Atlético Venezuela rinv.