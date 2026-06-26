I risultati del 26 giugno 2026: Norvegia-Francia in evidenza

In serata spazio anche a Senegal-Iraq, nella notte successo per Olanda, Ecuador e Turchia, pareggiano Paraguay e Australia

Il programma di questo venerdì 26 giugno si è aperto nella notte con ben quattro sfide dei Mondiali. Partiamo dall’1-1 tra Giappone e Svezia, frutto del botta e risposta nella ripresa tra Maeda ed Elanga. Largo il successo dell’Olanda sulla Tunisia con avvio vincente grazie all’autorete di Skhiri e alla rete di Brobbey. Nel secondo tempo tris di van Hecke al 17′ poco dopo il punto di Mastouri. Senza reti tra Paraguay e Australi mentre la Turchia si impone 3-2 sugli USA: dopo appena tre minuti Trusty sblocca il punteggio quindi Guler prima al 10′ quindi Yilmaz al 31′ ribaltano il punteggio e nella ripresa pari temporaneo di Berhalter e punto decisivo allo scadere di Ayhan.

Nella Super League cinese 4-2 del Qingdao Hainiu su Yunnan e tre la amichevoli troviamo il 2-2 tra il Malmo FF e il Midtjylland. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Per i Mondiali troviamo due partite alle ore 21 ovvero Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Si gioca anche nella Canadian Premier League, Cile, Estonia, Irlanda.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 GIUGNO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

AGGIORNA LA DIRETTA

CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

HFX Wanderers – Pacific FC 23:30

CINA: SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun 4-2 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO – CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Chadormalu – Persepolis 20:30

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Galway 20:30

Derry City – Drogheda 20:45

Dundalk – Waterford 20:45

Bohemians – St. Patricks 21:00

ESTONIA: MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Kuressaare 19:00

MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Botev Plovdiv (Bul) – Arda (Bul) 2-1 (Finale)

Baltika (Rus) – Ulyanovsk (Rus) 3-0 (Finale)

A. Lustenau (Aut) – Wil (Sui) 2-0 (Finale)

Randers (Den) – Sonderjyske (Den) 2-4 (Finale)

Lilleström (Nor) – Degerfors (Swe) 2-3 (Finale)

Sochi (Rus) – Arsenal Tula (Rus) 3-3 (Finale)

Malmo FF (Swe) – Midtjylland (Den) 2-2 (Finale)

Aarhus Fremad (Den) – Brann (Nor) 15:00SRF

Paderborn II (Ger) – Kassel (Ger) 15:00SRF

Jablonec (Cze) – Vlasim (Cze) 2-1 (*)

Kazan (Rus) – Kamaz (Rus) 16:00SRF

Ried (Aut) – A. Salzburg (Aut) 0-2 (*)

Akron Togliatti (Rus) – Baltika (Rus) 16:30SRF

Lok. Sofia (Bul) – Drita (Kos) 0-0 (*)

Lok. Sofia (Bul) – FC Ballkani (Kos) Rinviata

MTK Budapest (Hun) – Kazincbarcika (Hun) 17:00

Sirius (Swe) – Djurgarden (Swe) 0-0 (*)

Tatran Ladce (Svk) – Z. Moravce-Vrable (Svk) 17:00SRF

SV Oberwart (Aut) – Sturm Graz II (Aut) 17:30

Mlada Boleslav (Cze) – Dukla Praga (Cze) 17:45

Borac Banja Luka (Bih) – IMT Novi Beograd (Srb) 18:00

Horn (Aut) – St. Polten (Aut) 18:00

Ludogorets (Bul) – Etar (Bul) 18:00

Parndorf (Aut) – Austria Vienna (Aut) 18:00

Rapperswil-Jona (Sui) – Basilea (Sui) 18:00

Seekirchen (Aut) – Salzburg (Aut) 18:00

SK Rapid II (Aut) – SV Donau (Aut) 18:00

KAC 1909 (Aut) – Atus Velden (Aut) 18:30

Mattersburg SV 2020 (Aut) – Kapfenberg (Aut) 18:30

Phonix Lubeck (Ger) – Hansa Rostock II (Ger) 18:30

Radomlje (Slo) – Din. Zagabria (Cro) 18:30

Firrel (Ger) – Emden (Ger) 19:00

Sturm Graz (Aut) – Mura (Slo) 19:00

Weiz (Aut) – Marchfeld (Aut) 19:00

Walferdange (Lux) – Mondorf (Lux) 19:30

Zaglebie (Pol) – Legnica (Pol) 19:30

East Belfast (Nir) – Glentoran (Nir) 20:00

Cambrian United (Wal) – Newport City (Wal) 20:30

Caerau Ely (Wal) – Undy (Wal) 20:45

Cardiff Metropolitan (Wal) – Pontardawe (Wal) 20:45

Gretna 2008 (Sco) – Queen’s Park (Sco) 20:45

H&W Welders (Nir) – TNS (Wal) 20:45

Queretaro (Mex) – Atl. San Luis (Mex) 22:00

MONDO: MONDIALI

Giappone – Svezia 1-1 (Finale)

Tunisia – Olanda 1-3 (Finale)

Paraguay – Australia 0-0 (Finale)

Turchia – USA 3-2 (Finale)

Norvegia – Francia 21:00

Senegal – Iraq 21:00

PERU: COPA DE LA LIGA

Cajamarca – FC Cajamarca 20:00

Alianza Huanuco – Minas 22:15

Huancayo – AD Tarma 22:15

SVEZIA: SUPERETTAN

Brage – Falkenberg 19:00

LETTONIA: VIRSLIGA

Ogre United – Tukums 2000 1-0 (*)

FK Liepaja – RFS 18:00