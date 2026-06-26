I risultati del 26 giugno 2026: Norvegia-Francia in evidenza

In serata spazio anche a Senegal-Iraq, nella notte successo per Olanda, Ecuador e Turchia, pareggiano Paraguay e Australia
Il programma di questo venerdì 26 giugno si è aperto nella notte con ben quattro sfide dei Mondiali. Partiamo dall’1-1 tra Giappone e Svezia, frutto del botta e risposta nella ripresa tra Maeda ed Elanga. Largo il successo dell’Olanda sulla Tunisia con avvio vincente grazie all’autorete di Skhiri e alla rete di Brobbey. Nel secondo tempo tris di van Hecke al 17′ poco dopo il punto di Mastouri. Senza reti tra Paraguay e Australi mentre la Turchia si impone 3-2 sugli USA: dopo appena tre minuti Trusty sblocca il punteggio quindi Guler prima al 10′ quindi Yilmaz al 31′ ribaltano il punteggio e nella ripresa pari temporaneo di Berhalter e punto decisivo allo scadere di Ayhan.
Nella Super League cinese 4-2 del Qingdao Hainiu su Yunnan e tre la amichevoli troviamo il 2-2 tra il Malmo FF e il Midtjylland. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Per i Mondiali troviamo due partite alle ore 21 ovvero Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Si gioca anche nella Canadian Premier League, Cile, Estonia, Irlanda.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 GIUGNO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
HFX Wanderers – Pacific FC 23:30
CINA: SUPER LEAGUE
Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun 4-2 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO – CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF
Chadormalu – Persepolis 20:30
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Shamrock Rovers – Galway 20:30
Derry City – Drogheda 20:45
Dundalk – Waterford 20:45
Bohemians – St. Patricks 21:00
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Parnu JK Vaprus – Kuressaare 19:00
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Botev Plovdiv (Bul) – Arda (Bul) 2-1 (Finale)
Baltika (Rus) – Ulyanovsk (Rus) 3-0 (Finale)
A. Lustenau (Aut) – Wil (Sui) 2-0 (Finale)
Randers (Den) – Sonderjyske (Den) 2-4 (Finale)
Lilleström (Nor) – Degerfors (Swe) 2-3 (Finale)
Sochi (Rus) – Arsenal Tula (Rus) 3-3 (Finale)
Malmo FF (Swe) – Midtjylland (Den) 2-2 (Finale)
Aarhus Fremad (Den) – Brann (Nor) 15:00SRF
Paderborn II (Ger) – Kassel (Ger) 15:00SRF
Jablonec (Cze) – Vlasim (Cze) 2-1 (*)
Kazan (Rus) – Kamaz (Rus) 16:00SRF
Ried (Aut) – A. Salzburg (Aut) 0-2 (*)
Akron Togliatti (Rus) – Baltika (Rus) 16:30SRF
Lok. Sofia (Bul) – Drita (Kos) 0-0 (*)
Lok. Sofia (Bul) – FC Ballkani (Kos) Rinviata
MTK Budapest (Hun) – Kazincbarcika (Hun) 17:00
Sirius (Swe) – Djurgarden (Swe) 0-0 (*)
Tatran Ladce (Svk) – Z. Moravce-Vrable (Svk) 17:00SRF
SV Oberwart (Aut) – Sturm Graz II (Aut) 17:30
Mlada Boleslav (Cze) – Dukla Praga (Cze) 17:45
Borac Banja Luka (Bih) – IMT Novi Beograd (Srb) 18:00
Horn (Aut) – St. Polten (Aut) 18:00
Ludogorets (Bul) – Etar (Bul) 18:00
Parndorf (Aut) – Austria Vienna (Aut) 18:00
Rapperswil-Jona (Sui) – Basilea (Sui) 18:00
Seekirchen (Aut) – Salzburg (Aut) 18:00
SK Rapid II (Aut) – SV Donau (Aut) 18:00
KAC 1909 (Aut) – Atus Velden (Aut) 18:30
Mattersburg SV 2020 (Aut) – Kapfenberg (Aut) 18:30
Phonix Lubeck (Ger) – Hansa Rostock II (Ger) 18:30
Radomlje (Slo) – Din. Zagabria (Cro) 18:30
Firrel (Ger) – Emden (Ger) 19:00
Sturm Graz (Aut) – Mura (Slo) 19:00
Weiz (Aut) – Marchfeld (Aut) 19:00
Walferdange (Lux) – Mondorf (Lux) 19:30
Zaglebie (Pol) – Legnica (Pol) 19:30
East Belfast (Nir) – Glentoran (Nir) 20:00
Cambrian United (Wal) – Newport City (Wal) 20:30
Caerau Ely (Wal) – Undy (Wal) 20:45
Cardiff Metropolitan (Wal) – Pontardawe (Wal) 20:45
Gretna 2008 (Sco) – Queen’s Park (Sco) 20:45
H&W Welders (Nir) – TNS (Wal) 20:45
Queretaro (Mex) – Atl. San Luis (Mex) 22:00
MONDO: MONDIALI
Giappone – Svezia 1-1 (Finale)
Tunisia – Olanda 1-3 (Finale)
Paraguay – Australia 0-0 (Finale)
Turchia – USA 3-2 (Finale)
Norvegia – Francia 21:00
Senegal – Iraq 21:00
PERU: COPA DE LA LIGA
Cajamarca – FC Cajamarca 20:00
Alianza Huanuco – Minas 22:15
Huancayo – AD Tarma 22:15
SVEZIA: SUPERETTAN
Brage – Falkenberg 19:00
LETTONIA: VIRSLIGA
Ogre United – Tukums 2000 1-0 (*)
FK Liepaja – RFS 18:00