I risultati del 26 luglio 2026: amichevoli per Inter, Roma e Lazio

Nerazzurri con i tedeschi del Karlsruhe, giallorossi contro Cannes, biancocelesti con il Flaminia. Successo per Barracas e Lanus in Argentina

Il programma di domenica 26 luglio si è aperto con il calcio argentino. In Liga Profesional due successi di misura, il primo del Barracas Central sul River Plate con la rete di Morales dopo 22 minuti mentre il secondo del Lanus sul San Lorenzo con quella di Valois al 20′ della ripresa. In Brasile pareggiano 1-1 Vasco e Mirassol per il botta e risposta tra Igor Formiga alla mezz’ora di gioco e Gomez al 35′ della ripresa. In Bolivia 2-1 dell’Oriente Petrolero sull’Independiente mentre in Cile pareggiano 3-3 U. Catolica e La Serena.

In Colombia il Bucaramanga ha superato 1-0 il Millonarios mentre il Tolima ha piegato 2-1 Junior. In Costa Rica 3-1 del Cartagines sull’Inter San Carlos mentre Sporting e Alajuelense pareggiano 1-1. In Ecuadro 1-0 del Tecnico U. sul Mantae in Perù 2-1 del Melgar sullo Sporting Cristal. Nella Campeon de Campeones trionfo del Cruz Azul sul Toluca per 3-1 mentre in K League 1 colpo esterno di Jeju SK e Ulsan HD. Nell’Australia Cup 3-0 del Melbourne City sul Weston Bears mentre il Melbourne Victory ha calato il poker al Kingborough Lions.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare del giorno, ricordiamo i principali appuntamenti. Coppa in Austria, si gioca in Norvegia e Polonia mentre tra le amichevoli di club italiani troviamo Inter, Lazio e Roma rispettivamente contro Karlsruhe alle 16:30, Flaminia e Cannes alle ore 18 mentre l’Atalanta affronta alle ore 20 l’Arezzo e il Napoli la Carrarese alle ore 18.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 LUGLIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

River Plate - Barracas Central 0-1 (Finale)

Lanus - San Lorenzo 1-0 (Finale)

Atl. Tucuman - Ind. Rivadavia 20:00

Estudiantes - Independiente 22:15



AUSTRALIA: AUSTRALIA CUP

Weston Bears - Melbourne City [Qualificato]: Melbourne City 0-3 (Finale)

Kingborough Lions - Melbourne Victory [Qualificato]: Melbourne Victory 0-4 (Finale)



AUSTRIA: ÖFB CUP

SC Imst - Hartberg 1-2 (*)

Schwaz - Wallern/St Marienkirchen 1-3 (*)

Leithaprodersdorf - Admira 1-0 (*)

Wiener - Austria Vienna 0-1 (*)

Wienerberger - SK Rapid 20:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente - Oriente Petrolero 1-2 (Finale)

Blooming - The Strongest 21:00

Bolivar - Real Potosi 23:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Vasco - Mirassol 1-1 (Finale)

Bahia - Corinthians 21:00

Cruzeiro - Botafogo RJ 21:00

Bragantino - Coritiba 23:30

Flamengo - Sao Paulo 23:30

Gremio - Fluminense 23:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Cherno More - Spartak Varna 0-0 (*)

Lok. Plovdiv - Septemvri Sofia 20:15



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa - Pacific FC 20:00

Inter Toronto - Forge 23:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Catolica - La Serena 3-3 (Finale)

Nublense - Palestino 21:00

A. Italiano - U. De Chile 23:30



CINA: SUPER LEAGUE

Yunnan Yukun - Shenzhen Xinpengcheng 4-3 (Finale)

Chengdu Rongcheng - Beijing Guoan 2-2 (Finale)

Shandong Taishan - Henan Songshan Longmen 1-2 (Finale)

Zhejiang Professional - Dalian Yingbo 3-2 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Millonarios - Bucaramanga 0-1 (Finale)

Tolima - Junior 2-1 (Finale)

Inter Bogotá - America De Cali 21:00

Aguilas - Santa Fe 23:05



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Cartagines - Inter San Carlos 3-1 (Finale)

Sporting FC - Alajuelense 1-1 (Finale)



DANIMARCA: SUPERLIGA

Sonderjyske - Midtjylland 2-3 (Finale)

FC Copenhagen - Lyngby 3-2 (Finale)

Horsens - Nordsjaelland 0-0 (*)



ECUADOR: LIGA PRO

Tecnico U. - Manta 1-0 (Finale)

Aucas - Macara 20:15

Delfin - Leones del Norte 20:15

Orense - Ind. del Valle 22:45



K LEAGUE 1SUD COREA:

Anyang - Gangwon 2-1 (Finale)

Gwangju - Jeju SK 1-2 (Finale)

Incheon - Bucheon 1-1 (Finale)

Seoul - Ulsan HD 1-3 (Finale)



LITUANIA: TOPLYGA

Transinvest - Dziugas Telsiai 0-0 (*)



MESSICO: CAMPEÓN DE CAMPEONES

Toluca - Cruz Azul [Vincitore]: Cruz Azul 1-3 (Finale)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Tlaxcala - Leones Negros 2-4 (Finale)

Venados - Alebrijes Oaxaca 3-0 (Finale)

Atl. Morelia - Atletico La Paz2 4-2 (Finale)

Jaiba Brava - Piratas 0-0 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Guadalajara - Juarez 1-0 (Finale)

Santos Laguna - Atlas 0-1 (Finale)

Tigres - Atl. San Luis 2-2 (Finale)



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Karlsruher (Ger) - Inter (Ita) 1-2 (Finale)

Cannes (Fra) - Roma (Ita) 0-2 (*)

Mantova (Ita) - Ambrosiana (Ita) 17:30SRF

Novara (Ita) - Inter U23 (Ita) 0-1 (*)

Potenza (Ita) - Juve Stabia (Ita) 17:30SRF

Lazio (Ita) - Flaminia (Ita) 18:00SRF

Napoli (Ita) - Carrarese (Ita) 1-0 (*)

Ostiamare (Ita) - Benevento (Ita) 18:00SRF

Pisa (Ita) - Pro Vercelli (Ita) 18:00SRF

Frosinone (Ita) - Ascoli (Ita) 18:30

Atalanta (Ita) - Arezzo (Ita) 20:00

Sambenedettese (Ita) - Avellino (Ita) 20:30



NORVEGIA: ELITESERIEN

Brann - Vålerenga 2-3 (Finale)

KFUM Oslo - Molde 2-2 (*)

Sandefjord - Bodo/Glimt 0-1 (*)

Sarpsborg 08 - HamKam 1-0 (*)

Aalesund - Viking 19:15



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Olimpia Asuncion - Libertad 21:00

Guarani - Sp. Luqueno 23:30



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

Melgar - Sporting Cristal 2-1 (Finale)

Cajamarca - Moquegua 20:00

Comerciantes Unidos - A. Lima 22:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Rakow - Plock 1-2 (Finale)

Widzew Lodz - Motor Lublin 2-1 (Intervallo)

Wisla - Katowice 20:15



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Slavia Praga - Slovacko 5-1 (Finale)

Jablonec - Sigma Olomouc 0-1 (Intervallo)

Hradec Kralove - Pardubice 20:00



ROMANIA: SUPERLIGA

Sepsi Sf. Gheorghe - U. Cluj 1-0 (Finale)

Csikszereda M. Ciuc - FCSB 19:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca - Akhmat Grozny 1-1 (Finale)

Kazan - Krasnodar 18:30

Orenburg - FK Rostov 18:30



SERBIA: SUPER LIGA

Stella Rossa - Vojvodina 19:00

Mladost - Novi Pazar 20:30

Radnicki 1923 - Zeleznicar Pancevo Posticipata

Macva - Partizan 21:00



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Hammarby 1-1 (Finale)

Sirius - Göteborg 4-1 (Finale)

GAIS - Halmstad 1-1 (Finale)

Malmo FF - Elfsborg 1-2 (Finale)



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Young Boys - Sion 4-2 (Finale)

Lugano - Vaduz 2-1 (Finale)

St. Gallen - Zurigo 2-1 (Finale)



UNGHERIA: NB I.

Vasas - Győr 2-2 (Finale)

Debrecen - Puskas Academy 0-2 (*)

Paks - Ferencvaros 20:00



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Cerro CA - Racing Montevideo 20:00



USA: MLS

New York Red Bulls - Charlotte 0-2 (Finale)

Columbus Crew - Cincinnati 2-1 (Finale)

CF Montreal - Inter Miami 0-1 (Finale)

DC United - Toronto FC 2-1 (Finale)

New England Revolution - Atlanta Utd 4-1 (Finale)

New York City - Chicago Fire 3-1 (Finale)

Orlando City - Nashville SC 1-0 (Finale)

Philadelphia Union - Seattle Sounders 1-0 (Finale)

Houston Dynamo - Austin FC 3-0 (Finale)

Minnesota - Vancouver Whitecaps 0-0 (Finale)

St. Louis City - Colorado Rapids 1-0 (Finale)

San Diego FC - FC Dallas 1-0 (Finale)

Los Angeles FC - Sporting Kansas City 4-0 (Finale)

Portland Timbers - Real Salt Lake 2-1 (Finale)

San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy 1-1 (Finale)

