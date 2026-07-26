I risultati del 26 luglio 2026: amichevoli per Inter, Roma e Lazio

Nerazzurri con i tedeschi del Karlsruhe, giallorossi contro Cannes, biancocelesti con il Flaminia. Successo per Barracas e Lanus in Argentina
Il programma di domenica 26 luglio si è aperto con il calcio argentino. In Liga Profesional due successi di misura, il primo del Barracas Central sul River Plate con la rete di Morales dopo 22 minuti mentre il secondo del Lanus sul San Lorenzo con quella di Valois al 20′ della ripresa. In Brasile pareggiano 1-1 Vasco e Mirassol per il botta e risposta tra Igor Formiga alla mezz’ora di gioco e Gomez al 35′ della ripresa. In Bolivia 2-1 dell’Oriente Petrolero sull’Independiente mentre in Cile pareggiano 3-3 U. Catolica e La Serena.
In Colombia il Bucaramanga ha superato 1-0 il Millonarios mentre il Tolima ha piegato 2-1 Junior. In Costa Rica 3-1 del Cartagines sull’Inter San Carlos mentre Sporting e Alajuelense pareggiano 1-1. In Ecuadro 1-0 del Tecnico U. sul Mantae in Perù 2-1 del Melgar sullo Sporting Cristal. Nella Campeon de Campeones trionfo del Cruz Azul sul Toluca per 3-1 mentre in K League 1 colpo esterno di Jeju SK e Ulsan HD. Nell’Australia Cup 3-0 del Melbourne City sul Weston Bears mentre il Melbourne Victory ha calato il poker al Kingborough Lions.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare del giorno, ricordiamo i principali appuntamenti. Coppa in Austria, si gioca in Norvegia e Polonia mentre tra le amichevoli di club italiani troviamo Inter, Lazio e Roma rispettivamente contro Karlsruhe alle 16:30, Flaminia e Cannes alle ore 18 mentre l’Atalanta affronta alle ore 20 l’Arezzo e il Napoli la Carrarese alle ore 18.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 LUGLIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
River Plate - Barracas Central 0-1 (Finale)
Lanus - San Lorenzo 1-0 (Finale)
Atl. Tucuman - Ind. Rivadavia 20:00
Estudiantes - Independiente 22:15
AUSTRALIA: AUSTRALIA CUP
Weston Bears - Melbourne City [Qualificato]: Melbourne City 0-3 (Finale)
Kingborough Lions - Melbourne Victory [Qualificato]: Melbourne Victory 0-4 (Finale)
AUSTRIA: ÖFB CUP
SC Imst - Hartberg 1-2 (*)
Schwaz - Wallern/St Marienkirchen 1-3 (*)
Leithaprodersdorf - Admira 1-0 (*)
Wiener - Austria Vienna 0-1 (*)
Wienerberger - SK Rapid 20:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Independiente - Oriente Petrolero 1-2 (Finale)
Blooming - The Strongest 21:00
Bolivar - Real Potosi 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Vasco - Mirassol 1-1 (Finale)
Bahia - Corinthians 21:00
Cruzeiro - Botafogo RJ 21:00
Bragantino - Coritiba 23:30
Flamengo - Sao Paulo 23:30
Gremio - Fluminense 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Cherno More - Spartak Varna 0-0 (*)
Lok. Plovdiv - Septemvri Sofia 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Atl. Ottawa - Pacific FC 20:00
Inter Toronto - Forge 23:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. Catolica - La Serena 3-3 (Finale)
Nublense - Palestino 21:00
A. Italiano - U. De Chile 23:30
CINA: SUPER LEAGUE
Yunnan Yukun - Shenzhen Xinpengcheng 4-3 (Finale)
Chengdu Rongcheng - Beijing Guoan 2-2 (Finale)
Shandong Taishan - Henan Songshan Longmen 1-2 (Finale)
Zhejiang Professional - Dalian Yingbo 3-2 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Millonarios - Bucaramanga 0-1 (Finale)
Tolima - Junior 2-1 (Finale)
Inter Bogotá - America De Cali 21:00
Aguilas - Santa Fe 23:05
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Cartagines - Inter San Carlos 3-1 (Finale)
Sporting FC - Alajuelense 1-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Sonderjyske - Midtjylland 2-3 (Finale)
FC Copenhagen - Lyngby 3-2 (Finale)
Horsens - Nordsjaelland 0-0 (*)
ECUADOR: LIGA PRO
Tecnico U. - Manta 1-0 (Finale)
Aucas - Macara 20:15
Delfin - Leones del Norte 20:15
Orense - Ind. del Valle 22:45
K LEAGUE 1SUD COREA:
Anyang - Gangwon 2-1 (Finale)
Gwangju - Jeju SK 1-2 (Finale)
Incheon - Bucheon 1-1 (Finale)
Seoul - Ulsan HD 1-3 (Finale)
LITUANIA: TOPLYGA
Transinvest - Dziugas Telsiai 0-0 (*)
MESSICO: CAMPEÓN DE CAMPEONES
Toluca - Cruz Azul [Vincitore]: Cruz Azul 1-3 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tlaxcala - Leones Negros 2-4 (Finale)
Venados - Alebrijes Oaxaca 3-0 (Finale)
Atl. Morelia - Atletico La Paz2 4-2 (Finale)
Jaiba Brava - Piratas 0-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Guadalajara - Juarez 1-0 (Finale)
Santos Laguna - Atlas 0-1 (Finale)
Tigres - Atl. San Luis 2-2 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Karlsruher (Ger) - Inter (Ita) 1-2 (Finale)
Cannes (Fra) - Roma (Ita) 0-2 (*)
Mantova (Ita) - Ambrosiana (Ita) 17:30SRF
Novara (Ita) - Inter U23 (Ita) 0-1 (*)
Potenza (Ita) - Juve Stabia (Ita) 17:30SRF
Lazio (Ita) - Flaminia (Ita) 18:00SRF
Napoli (Ita) - Carrarese (Ita) 1-0 (*)
Ostiamare (Ita) - Benevento (Ita) 18:00SRF
Pisa (Ita) - Pro Vercelli (Ita) 18:00SRF
Frosinone (Ita) - Ascoli (Ita) 18:30
Atalanta (Ita) - Arezzo (Ita) 20:00
Sambenedettese (Ita) - Avellino (Ita) 20:30
NORVEGIA: ELITESERIEN
Brann - Vålerenga 2-3 (Finale)
KFUM Oslo - Molde 2-2 (*)
Sandefjord - Bodo/Glimt 0-1 (*)
Sarpsborg 08 - HamKam 1-0 (*)
Aalesund - Viking 19:15
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Olimpia Asuncion - Libertad 21:00
Guarani - Sp. Luqueno 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Melgar - Sporting Cristal 2-1 (Finale)
Cajamarca - Moquegua 20:00
Comerciantes Unidos - A. Lima 22:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Rakow - Plock 1-2 (Finale)
Widzew Lodz - Motor Lublin 2-1 (Intervallo)
Wisla - Katowice 20:15
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Slavia Praga - Slovacko 5-1 (Finale)
Jablonec - Sigma Olomouc 0-1 (Intervallo)
Hradec Kralove - Pardubice 20:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Sepsi Sf. Gheorghe - U. Cluj 1-0 (Finale)
Csikszereda M. Ciuc - FCSB 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Lok. Mosca - Akhmat Grozny 1-1 (Finale)
Kazan - Krasnodar 18:30
Orenburg - FK Rostov 18:30
SERBIA: SUPER LIGA
Stella Rossa - Vojvodina 19:00
Mladost - Novi Pazar 20:30
Radnicki 1923 - Zeleznicar Pancevo Posticipata
Macva - Partizan 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Brommapojkarna - Hammarby 1-1 (Finale)
Sirius - Göteborg 4-1 (Finale)
GAIS - Halmstad 1-1 (Finale)
Malmo FF - Elfsborg 1-2 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Young Boys - Sion 4-2 (Finale)
Lugano - Vaduz 2-1 (Finale)
St. Gallen - Zurigo 2-1 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Vasas - Győr 2-2 (Finale)
Debrecen - Puskas Academy 0-2 (*)
Paks - Ferencvaros 20:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Cerro CA - Racing Montevideo 20:00
USA: MLS
New York Red Bulls - Charlotte 0-2 (Finale)
Columbus Crew - Cincinnati 2-1 (Finale)
CF Montreal - Inter Miami 0-1 (Finale)
DC United - Toronto FC 2-1 (Finale)
New England Revolution - Atlanta Utd 4-1 (Finale)
New York City - Chicago Fire 3-1 (Finale)
Orlando City - Nashville SC 1-0 (Finale)
Philadelphia Union - Seattle Sounders 1-0 (Finale)
Houston Dynamo - Austin FC 3-0 (Finale)
Minnesota - Vancouver Whitecaps 0-0 (Finale)
St. Louis City - Colorado Rapids 1-0 (Finale)
San Diego FC - FC Dallas 1-0 (Finale)
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 4-0 (Finale)
Portland Timbers - Real Salt Lake 2-1 (Finale)
San Jose Earthquakes - Los Angeles Galaxy 1-1 (Finale)