Atalanta-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Arezzo di Domenica 26 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

BERGAMO – Domenica 26 luglio, alle ore 20, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, Atalanta e Arezzo si affronteranno in amichevole.

Gli orobici sfidano la squadra toscana, neopromossa in Serie B dopo le prime due uscite estive ( vittoria interna contro l’Atalanta U23 e pareggio con il Mantova) utili per mettere benzina nelle gambe e iniziare a definire la struttura di gioco. La partita con gli amaranto arriva nel momento giusto: Sarri vuole consolidare automatismi, valutare la condizione dei singoli e capire quali profili siano già pronti per le amichevoli internazionali di agosto e per i playoff di Conference League, primo vero snodo della stagione.

Per l’Arezzo di Cristian Bucchi, reduce dall’1-1 con la Folgore Caratese, si tratta invece di un banco di prova di prestigio. Misurarsi con una squadra di Serie A in piena preparazione permette di testare intensità, solidità difensiva e qualità del palleggio contro un avversario di livello superiore.

Il calendario estivo dell’Atalanta proseguirà poi con tre amichevoli internazionali di alto profilo: Feyenoord il 2 agosto al De Kuip, Schalke 04 l’8 agosto alla Veltins-Arena e Athletic Bilbao il 14 agosto nel tradizionale Trofeo Bortolotti. A seguire, il doppio spareggio di Conference League (20 e 27 agosto; il nome dell’avversaria sarà sveòato il prossimo 3 agosto) e il debutto in Serie A Enilive: prima il Sassuolo il 23 agosto, poi il Bologna il 31 agosto.

La prima uscita dell’Arezzo in Serie B 2026/2027 sarà in casa dell’Avellino: il match è fissato per sabato 22 agosto 2026 alle 17:00 e si giocherà al Partenio – Adriano Lombardi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-AREZZO]

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. Carnesecchi tra i pali, Bellanova a destra, Obric e Scalvini centrali, Bernasconi a sinistra. In mezzo Samardzic, Gaetano e Zalewski per dare ritmo e pulizia al gioco. Davanti Cassa largo, Krstovic riferimento e Raspadori a completare il tridente.

Probabile formazione Atalanta

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Obric, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Zalewski; Cassa, Krstovic, Raspadori Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso gratuitamente in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’Atalanta BC.