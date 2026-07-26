Lazio-Flaminia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Flaminia di Domenica 26 luglio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Precampionato

ROMA – Domenica 26 luglio 2026, il Training Center di Formello ospiterà la partita Lazio-Flaminia, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

La Lazio prosegue la preparazione estiva con un nuovo test amichevole contro la Flaminia, un appuntamento utile per verificare i progressi maturati nel ritiro di Formello. Dopo aver superato la Primavera biancoceleste per 3-1 nel primo impegno della preseason, la formazione di Rino Gattuso cercherà ulteriori conferme sul piano della condizione atletica e degli automatismi di gioco, continuando a mettere minuti nelle gambe in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia e dell’inizio del campionato.

Anche la Flaminia, invece, sfrutterà il confronto con una formazione di Serie A per misurare il proprio stato di preparazione. Per la squadra rossoblù si tratta di un banco di prova di grande prestigio, utile per testare la tenuta del gruppo, affinare i meccanismi tattici e confrontarsi con un avversario di livello superiore.

L’amichevole rappresenterà quindi un passaggio importante per entrambe le squadre, che avranno l’opportunità di accumulare minutaggio, migliorare l’intesa tra i reparti e raccogliere indicazioni preziose in vista dell’avvio della nuova stagione.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-FLAMINIA]

La presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – Il tecnico Gattuso dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mandas a difesa della porta; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard e Pellegrini formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo saranno Taylor e Belahyane a dettare i tempi di gioco e a garantire copertura alla difesa, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Zaccagni, Noslin e Dia alle spalle di Ratkov, riferimento offensivo della squadra. La formazione tedesca punterà su un’organizzazione tattica solida, un pressing intenso e rapide ripartenze per mettere in difficoltà il Bologna e arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della stagione.

COME ARRIVA IL FLAMINIA – La formazione romana allenata da Onofri dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Torrielli tra i pali; Tuia, Achy e Bonugli a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Maccari, Falilò, Ricozzi e Casoli, chiamati a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione del gioco. Tridente offensivo formato da Burla, Tascini e Sirbu. Il sistema di gioco punta su ampiezza, pressione alta e sfruttamento delle fasce, con i quinti protagonisti sia in fase offensiva sia difensiva.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Belahyane; Zaccagni, Noslin, Dia; Ratkov. Allenatore: Gattuso.

FLAMINIA (3-4-3): Torrielli; Tuia, Achy, Bonugli; Maccari, Falilò, Ricozzi, Casoli; Burla, Tascini, Sirbu. Allenatore: Onofri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Lazio e Flaminia in televisione su Dazn, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.