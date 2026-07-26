Napoli-Carrarese 2-0: buona risposta azzurra nel secondo test

Diretta Napoli-Carrarese di Domenica 26 luglio 2026: reti di Hojlund e Giovane. Buone indicazioni per Allegri, azzurri in dieci nel finale per l’infortunio di Vergara

DIMARO – Il Napoli chiude con un successo la seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro Folgarida, superando la Carrarese 2-0 alla SKI IT Arena. Una prova convincente, utile per ritrovare fiducia dopo il ko contro l’Arezzo, con Massimiliano Allegri che ha potuto testare soluzioni, rotazioni e la condizione del gruppo prima della partenza per Castel di Sangro, dove dal 30 luglio inizierà la seconda fase della preparazione. Le reti di Hojlund e Giovane hanno deciso un match vivace, con gli azzurri costretti a chiudere in dieci per l’uscita anticipata di Vergara.

Cronaca della partita

Il Napoli parte con il 4-3-3 e un tridente composto da Politano, Hojlund e Giovane. L’avvio è brillante: al 9’ Politano colpisce la traversa con un tiro a giro, mentre al 10’ la Carrarese risponde con il palo di Abiuso. Gli azzurri crescono e al 23’ trovano il vantaggio: Giovane serve in profondità Vergara, che mette al centro per Hojlund, bravo a firmare il tap-in dell’1-0.

La squadra di Allegri continua a spingere e al 44’ Vergara si procura un rigore, trasformato un minuto dopo da Giovane che spiazza Bleve per il 2-0. Il primo tempo si chiude con gli azzurri in controllo e con buone combinazioni tra le linee.

Nella ripresa il Napoli cambia molto: dentro Mazzocchi e Rafa Marin, poi una girandola di sostituzioni che lascia in campo il solo Vergara dell’undici iniziale. Meret è decisivo al 7’ su Cissé e ancora sugli sviluppi del corner, mentre Prisco sfiora il tris al 27’ con un sinistro da fuori.

Nel finale Vergara accusa un colpo alla coscia e il Napoli, senza cambi disponibili, chiude in dieci. La Carrarese prova a riaprire il match con Finotto, ma Contini e la difesa azzurra gestiscono senza affanni.

Tabellino

NAPOLI: Meret (dal 25’ st Contini); Di Lorenzo (dal 22’ st Garofalo), Marianucci (dal 1’ st Rafa Marin), Rrahmani (dal 1’ st Obaretin), Spinazzola (dal 1’ st Mazzocchi); Vergara, Lobotka (dal 22’ st Prisco), Anguissa (dal 22’ st Folorunsho); Politano (dal 22’ st Baridò), Hojlund (dal 22’ st Cheddira), Giovane (dal 22’ st Pereyra). A disposizione: Pugliese, Rao. Allenatore: Allegri.

CARRARESE: Bleve (dal 21’ st Garofani); Ruggeri (dal 21’ st Romani), Oliana (dal 35’ st Salamon), Cisse (dal 21’ st Liberali); Zanon (dal 21’ st Guercio), Cianti (dal 44’ st Ravecca), Khafi (dal 1’ st Schiavi), Parlanti (dal 1’ st Pinelli, dal 44’ st Romagnoli), Belloni (dal 10’ st Imperiale); Rubino (dal 21’ st Baroncelli); Abiuso (dal 1’ st Finotto). A disposizione: Bencaster, Fiorillo, Marconi. Allenatore: Cioffi.

Reti: al 23′ pt Hojlund R. (Napoli (ITA)) , al 45′ pt Giovane (Napoli (ITA)) .

La presentazione del match

Domenica 26 luglio 2026, l’Arena di Carciato ospiterà la partita Napoli-Carrarese, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

Il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro, dove affronterà la Carrarese con l’obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-1 rimediata all’esordio contro l’Arezzo di Cristian Bucchi. Dopo il ko nella prima uscita stagionale, Massimiliano Allegri si attende segnali di crescita sul piano della condizione atletica, dell’organizzazione di gioco e della solidità difensiva, approfittando del test per continuare a valutare la rosa a disposizione.

Anche la Carrarese utilizzerà il confronto con gli azzurri come un’importante occasione di preparazione in vista della nuova stagione. La formazione toscana cercherà di misurarsi contro un avversario di altissimo livello, consolidando gli automatismi provati in allenamento e aumentando il minutaggio dei propri calciatori.

L’amichevole rappresenterà quindi un banco di prova significativo per entrambe le squadre, che avranno l’opportunità di migliorare l’intesa tra i reparti, mettere minuti nelle gambe e raccogliere indicazioni preziose in vista dei rispettivi impegni ufficiali.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il tecnico Allegri dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Meret tra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Politano, Anguissa, Lobotka e Gutierrez, chiamati a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione del gioco. Tridente offensivo formato da Elmas, Hojlund, Alisson Santos. Il sistema di gioco punta su ampiezza, pressione alta e sfruttamento delle fasce, con i quinti protagonisti sia in fase offensiva sia difensiva.

ÇOME ARRIVA LA CARRARESE – Il tecnico Cioffi dovrebbe confermare il 3-5-1-1, con Bleve a difesa della porta; Ruggeri, Oliana e Romani formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero agire Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti, Belloni, mente Rubino agira come prima punta e Abiuso come seconda punta in qualità di riferimenti offensivi della squadra. La formazione toscata punta ad avere un centrocampo numeroso, esterni di grande corsa e un trequartista che agisce a supporto dell’unica punta, favorendo sia il possesso palla sia le ripartenze..

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Lobotka, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Ruggeri, Oliana, Romani; Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti, Belloni; Rubino; Abiuso. Allenatore: Cioffi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Napoli e Carrarese in televisione su Sky Sport (canale 251), Dazn, Now, Onefootbal, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.