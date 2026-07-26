Le partite di oggi, domenica 26 luglio 2026: amichevoli e campionati minori in risalto

Elenco partite del 26 luglio 2026: dai test estivi di Inter, Lazio, Napoli e Roma fino al debutto della Super League svizzera, ecco tutti gli appuntamenti del weekend

Un fine settimana con un programma decisamente ricco di appuntamenti di ogni profilo e per ogni gusto e ancora amichevoli in programma per diverse società di Serie A che saranno osservate con particolare interesse in questa domenica 26 luglio: su tutte Inter, Lazio, Napoli, Roma, Frosinone e Atalanta. Grande curiosità poi anche per la Premier League Summer Series, torneo amichevole organizzato direttamente dal massimo campionato britannico in un panorama internazionale che andrà a completarsi in Europa con diversi campionati minori già pienamente operativi.

Indice

Nei Paesi nordici proseguiranno gli appuntamenti della Veikkausliiga finlandese, dell’Allsvenskan svedese, della Superliga danese, dell’Eliteserien norvegese e dell’Ekstraklasa polacca, mentre in Svizzera prenderà invece il via la nuova stagione della Super League. Tutto ciò prima di spostare lo sguardo in Sudamerica. Spazio alla rassegna.

Continua la maratona di amichevoli estive per cinque squadre di Serie A

Gli appuntamenti di questa fase della stagione non avranno ancora il profumo acre dei tre punti in palio, profumando invece di lavagne tattiche fresche di inchiostro e di muscoli imballati che torneranno a sciogliersi. In arrivo anche quest’oggi una maratona di amichevoli per cinque club di Serie A utili a preparare l’esordio in campionato programmato per la prossima metà di agosto. A partire dal test delle ore 16 che attenderà i campioni d’Italia dell’Inter in terra teutonica contro il Karlsruher, al BBBank Wildpark. Un inedito assoluto per i nerazzurri di Chivu che di fatto alzeranno il livello contro la squadra militante in Bundesliga 2, dopo aver schiantato nella prima uscita stagionale per 16-0 l’SV Aasen, formazione del campionato di sesto livello tedesco.

Archiviato l’amaro 1-3 incassato al debutto estivo contro l’Arezzo, il Napoli di Max Allegri cercherà quindi immediato riscatto alle ore 18 sul campo della SKI.IT Arena di Dimaro contro un’altra toscana partecipante alla prossima Serie B: la Carrarese di mister Gabriele Cioffi. Esordio in vista anche sponda Roma, con la squadra di Gasperini che farà visita sempre alle ore 18 in Costa Azzuerra al Cannes, squadra di terza serie francese. Step in più anche per l’altra romana, la Lazio di Gattuso, attesa allo stesso orario sul campo centrale di Formello a porte chiuse per un collaudo intimo contro il Flaminia, forte del 3-1 in rimonta nel precedente test in famiglia contro la formazione Primavera. Passerelle all’orizzonte infine alle 18.30 e alle 20 per Frosinone e Atalanta, la prima di scena contro l’Ascoli al Manlio Scopigno di Rieti, la seconda contro l’Arezzo sul rettangolo di gioco principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

Il resto dello scenario internazionale

Sotto la lente d’ingrandimento poi nella notte italiana, alle 00.00 e alle 01.30, Liverpool-Sunderland e Wrexham-Leeds, i primi incontri di Premier League Summer Series, torneo amichevole pre-stagionale organizzato direttamente dalla Premier League inglese. Nato nel 2023 per espandere il brand britannico all’estero, soprattutto negli USA dove si tengono le partite, l’evento permette ad alcuni club della massima serie britannica di affrontarsi tra loro in un mini-campionato durante la tournée estiva americana, abbinando le partite a iniziative e ad attività di responsabilità sociale. Non parliamo di semplici sgambate, ma di un mini-campionato a scontri diretti di sola andata in cui ogni club affronterà ben tre avversari diversi.

E mentre i grandi palcoscenici continentali e intercontinentali continueranno a ricaricare le batterie in vista della nuova stagione, nelle latitudini dove il sole non tramonta mai, i campionati nordeuropei entreranno nel vivo della loro espressione atletica. Dall’Allsvenskan svedese all’Eliteserien norvegese, per andare più a est verso la Veikkausliiga finlandese e la Ekstraklasa polacca, e infine di poco più a sud in direzione Superliga danese. La vera novità di questa domenica sarà però il semaforo verde per la Super Ligue Svizzera, con la prima giornata che inzierà nel pomeriggio nel segno di Young Boys-Sion, Lugano-Vaduz e St. Gallen-Zurigo.

Spartito identico infine nella notte anche in Sud America, dove la Fase Clausura di Primera División argentina proseguirà il suo cammino inaugurale assieme alla Serie A Betano brasiliana.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

AMICHEVOLI

16:30

Karlsruher-Inter

18:00

Cannes-Roma

Lazio-Flaminia

Napoli-Carrarese

18:30

Frosinone-Ascoli

20:00

Atalanta-Arezzo

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 26 luglio 2026

ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL – CLAUSURA

River Plate – Barracas Central 00:15

Lanus – San Lorenzo 02:30

Atl. Tucuman – Ind. Rivadavia 20:00

Estudiantes – Independiente 22:15

AUSTRALIA: AUSTRALIA CUP

Weston Bears – Melbourne City 06:00

Kingborough Lions – Melbourne Victory 09:00

AUSTRIA: ÖFB CUP

SC Imst – Hartberg 17:00

Schwaz – Wallern/St Marienkirchen 17:00

Leithaprodersdorf – Admira 18:00

Wiener – Austria Vienna 18:00

Wienerberger – SK Rapid 20:30

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente – Oriente Petrolero 01:30

Blooming – The Strongest 21:00

Bolivar – Real Potosi 23:15

BRASILE: SERIE A BETANO

Vasco – Mirassol 01:30

Bahia – Corinthians 21:00

Cruzeiro – Botafogo RJ 21:00

Bragantino – Coritiba 23:30

Flamengo – Sao Paulo 23:30

Gremio – Fluminense 23:30

BULGARIA: PARVA LIGA

Cherno More – Spartak Varna 18:00

Lok. Plovdiv – Septemvri Sofia 20:15

CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Pacific FC 20:00

Inter Toronto – Forge 23:00

CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Catolica – La Serena 02:00

Nublense – Palestino 21:00

A. Italiano – U. De Chile 23:30

CINA: SUPER LEAGUE

Yunnan Yukun – Shenzhen Xinpengcheng 13:00

Chengdu Rongcheng – Beijing Guoan 13:35

Shandong Taishan – Henan Songshan Longmen 13:35

Zhejiang Professional – Dalian Yingbo 14:00

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Millonarios – Bucaramanga 01:10

Tolima – Junior 03:15

Inter Bogotá – America De Cali 21:00

Aguilas – Santa Fe 23:05

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Cartagines – Inter San Carlos 01:00

Sporting FC – Alajuelense 04:00

DANIMARCA: SUPERLIGA

Sonderjyske – Midtjylland 14:00

FC Copenhagen – Lyngby 16:00

Horsens – Nordsjaelland 18:00

ECUADOR: LIGA PRO

Tecnico U. – Manta 02:00

Aucas – Macara 20:15

Delfin – Leones del Norte 20:15

Orense – Ind. del Valle 22:45

LITUANIA: TOPLYGA

Transinvest – Dziugas Telsiai 17:45

MESSICO: CAMPEÓN DE CAMPEONES

Toluca – Cruz Azul 02:30

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Tlaxcala – Leones Negros 01:37

Venados – Alebrijes Oaxaca 01:00

Atl. Morelia – Atletico La Paz 03:00

Jaiba Brava – Piratas 03:00

MESSICO: LIGA MX – APERTURA

Guadalajara – Juarez 00:00

Santos Laguna – Atlas 05:00

Tigres – Atl. San Luis 05:00

MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Ostiamare (Ita) – Benevento (Ita) 14:00

Karlsruher (Ger) – Inter (Ita) 16:30

Mantova (Ita) – Ambrosiana (Ita) 17:30

Novara (Ita) – Inter U23 (Ita) 17:30

Potenza (Ita) – Juve Stabia (Ita) 17:30

Cannes (Fra) – Roma (Ita) 18:00

Lazio (Ita) – Flaminia (Ita) 18:00

Napoli (Ita) – Carrarese (Ita) 18:00

Pisa (Ita) – Pro Vercelli (Ita) 18:00

Frosinone (Ita) – Ascoli (Ita) 18:30

Atalanta (Ita) – Arezzo (Ita) 20:00

Sambenedettese (Ita) – Avellino (Ita) 20:30

NORVEGIA: ELITESERIEN

Brann – Vålerenga 14:30

KFUM Oslo – Molde 17:00

Sandefjord – Bodo/Glimt 17:00

Sarpsborg 08 – HamKam 17:00

Aalesund – Viking 19:15

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – Libertad 21:00

Guarani – Sp. Luqueno 23:30

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – Sporting Cristal 03:00

Cajamarca – Moquegua 20:00

Comerciantes Unidos – A. Lima 22:30

POLONIA: EKSTRAKLASA

Rakow – Plock 14:45

Widzew Lodz – Motor Lublin 17:30

Wisla – Katowice 20:15

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Slavia Praga – Slovacko 15:00

Jablonec – Sigma Olomouc 17:30

Hradec Kralove – Pardubice 20:00

ROMANIA: SUPERLIGA

Sepsi Sf. Gheorghe – U. Cluj 16:30

Csikszereda M. Ciuc – FCSB 19:30

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca – Akhmat Grozny 16:00

Kazan – Krasnodar 18:30

Orenburg – FK Rostov 18:30

SERBIA: SUPER LIGA

Stella Rossa – Vojvodina 19:00

Mladost – Novi Pazar 20:30

Radnicki 1923 – Zeleznicar Pancevo Posticipata

Macva – Partizan 21:00

SUD COREA: K LEAGUE 1

Anyang – Gangwon 12:30

Gwangju – Jeju SK 12:30

Incheon – Bucheon 12:30

Seoul – Ulsan HD 12:30

SVEZIA: ALLSVENSKAN

Brommapojkarna – Hammarby 14:00

Sirius – Göteborg 14:00

GAIS – Halmstad 16:30

Malmo FF – Elfsborg 16:30

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Young Boys – Sion 14:00

Lugano – Vaduz 16:30

St. Gallen – Zurigo 16:30

UNGHERIA: NB I.

Vasas – Győr 15:45

Debrecen – Puskas Academy 18:00

Paks – Ferencvaros 20:00

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – TORNEO INTERMEDIO

Cerro CA – Racing Montevideo 20:00

USA: MLS

New York Red Bulls – Charlotte 00:30

Columbus Crew – Cincinnati 01:15

CF Montreal – Inter Miami 01:30

DC United – Toronto FC 01:30

New England Revolution – Atlanta Utd 01:30

New York City – Chicago Fire 01:30

Orlando City – Nashville SC 01:30

Philadelphia Union – Seattle Sounders 01:30

Houston Dynamo – Austin FC 02:30

Minnesota – Vancouver Whitecaps 02:30

St. Louis City – Colorado Rapids 02:30

San Diego FC – FC Dallas 03:30

Los Angeles FC – Sporting Kansas City 04:30

Portland Timbers – Real Salt Lake 04:30

San Jose Earthquakes – Los Angeles Galaxy 04:30