Wolverhampton Wanderers – Manchester City animerà la serata del 27 dicembre 2019. Si gioca in altri campionati minori, primi verdetti in Messico e Australia

Venerdì 27 dicembre con il calcio inglese in primo piano si gioca. Infatti il posticipo è l’ultima giornata di andata della Premier League tra Wolverhampton–Manchester City. seguiremo più da vicino questo incontro con il tabellino e risultato in tempo reale. Una giornata che presenta pochi incontri: in Europa si gioca in Belgio ma anche Scozia e Turchia. Per il resto del mondo da segnalare partite in Arabia Saudita, India, Iran. Prima di entrare nel dettaglio con tutti i risultati delle principali partite in tempo reale di questa giornata andiamo a vedere chi ha già giocato.

In Messico successo casalingo del Monterrey 2-1 su Club America. Gara decisa dall’autore di Rodriguez per il vantaggio degli ospiti allo scadere del tempo ma prima dell’interno alla parete di Medina risultato a favore della squadra di casa. In Australia si è invece giocata l’A-League con la sfida tra Adelaide United e WS Wanderers, terminata 3-2 per gli ospiti grazie alla doppietta di Muller e Adam. Nel primo tempo la marcatura di Toure aveva momentaneamente ristabilito l’equilibrio. In classifica mantiene 6 punti di vantaggio il Sydney sul Melbourne City, avversario più vicino come punteggio.

CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



17:00 CD 1º de Agosto - TP Mazembe



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



20:00



Espérance de Tunis - AS Vita Club

Raja Casablanca - JS Kabylie



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



17:50 Al Wehda - Al Faysali



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Adelaide United - Western Sydney Wanderers 2-3



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



18:00 Sporting Charleroi - KV Oostende



20:30 Royal Antwerp FC - RSC Anderlecht



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



15:00 Al Dhafra - Sharjah FC



17:30 Ajman Club - Hatta Club



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Odisha FC - Jamshedpur FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:45 Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



14:00 Persepolis - Nassaji Mazandaran



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



03:36 CF Monterrey - CF América 2-1



Scozia > Championship 2019/2020



20:45 Dundee United - Dundee FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Adanaspor - Fatih Karagümrük SK