Si gioca la prima semifinale dei playoff scudetto in Primavera 1, in campo anche nella Liga2. Successo casalingo per Athletico-PR, Libertad e Boca Juniors in Copa Libertadores

Il programma di venerdì 27 maggio 2022 si è aperto con le partite dalla fase a gironi per la Copa Libertadores e Sudamericana. Partiamo dalla prima competizione dove si sono registrati tre successi interni e un pareggio. Partiamo da quest’ultimo con l’1-1 tra Corinthians e Always Ready: succede tutto nel primo tempo con il vantaggio di Adson al 19′ e il pareggio di Borja al 44′. Successo per 5-1 dell’Athletico-PR sul Caracas: nel primo tempo una doppietta di Pablo al 19′ e 22′ e una rete di Christian spianano la strada del successo. Nella ripresa accorcia Rivero quindi ancora Christian in gol e Pedro Rocha. Poker della Libertad su The Strongest grazie alla rete di Melgarejo al 25′ del primo tempo (pareggiata da Ursino al 41′) e a quelle di Mendiata su rigore al 10′ della ripresa quindi Santa al 25′ e ancora Mendieta al 45′. Ricordiamo che dal 21′ ospiti in 10 per la doppia ammonizione combinata ad Aponte. Una rete di Varela al 9′ della ripresa ha deciso la sfida tra Boca Juniors e Deportivo Calì. Nella seconda competizione goleada della Fluminense, 10-1 in casa dell’Oriente Petrolero con tripletta per Matheus Martins e Cano. Bene anche l’Union Santa Fe che passa 4-0 in casa del Junior e del Melgar, 3-1 a domicilio con il Cuiaba. Una rete di Salaberry al 20′ della ripresa ha deciso Racing Club – River Plate. In Venezuela il Lara ringrazia per la rete al 23′ della ripresa di Castillo per avere la meglio sul Carabobo mentre nella Liga MX una rete per tempo consente all’Atlas di centrare il successo con Pachuca: prima Reyes al 26′ quindi Quinones in pieno recupero. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite del giorno ricordiamo che nel Campionato Primavera 1 alle 18 si disputa la prima semifinale scudetto tra Roma e Juventus mentre in Spagna si apre l’ultimo turno di Liga2 con due anticipi: Mirandes – Fuenlabrada e R. Sociedad B. – Saragozza.

ALGERIA LIGUE 1

Constantine - Chelghoum 17:45

Hussein Dey - Arba 17:45

Magra - Oran 17:45

Medea - Biskra 17:45

Paradou - USM Alger 17:45

Relizane - Belouizdad 17:45



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Hazem - Al Batin 18:25

Al-Raed - Al Shabab 20:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch - Dnepr Mogilev 0-0 (Intervallo)

Slutsk - Gomel 18:00



BULGARIA PARVA LIGA - SPAREGGIO

Botev Vratsa - Etar 19:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah - Al Ittihad 18:30

Misr Elmaqasah - Pharco 21:00



EMIRATI ARABI PRESIDENTS CUP

Al-Wahda - Al Sharjah Posticipata



GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Bolnisi - Saburtalo Tbilisi 1-0 (*)

Dila Gori - Loco. Tbilisi 18:00



IRAN DIVISION 1

Astara - Mes Kerman 0-0 (*)

Kheybar Khorramabad - Qashqai Shiraz 0-0 (*)

Khooshe Talaee - Rayka Babol 0-0 (*)

Machine Sazi - Malavan 0-0 (*)

Mes Shahr Babak - Vista Toorbin 0-0 (*)

Saipa - Arman Gohar 0-0 (*)

Shams Azar Qazvin - Shahrdari Hamedan 1-0 (*)

Esteghlal Molasani - Shahin Bushehr 17:00

Pars Janoobi Jam - Esteghlal Khuzestan 17:00



IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians - Drogheda 20:45

Derry City - Finn Harps 20:45

Dundalk - St. Patricks 20:45

UC Dublin - Sligo Rovers 20:45

Shamrock Rovers - Shelbourne 21:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

B36 Torshavn - HB Torshavn 19:00

Klaksvik - Streymur 20:00



ITALIA PRIMAVERA 1 - PLAY OFF

Roma U19 - Juventus U19 18:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Atlas - Pachuca 2-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Austria U17 - Macedonia del Nord U17 1-1 (Finale)

Thailandia - Turkmenistan 1-0 (Finale)

Birmania - Bahrain 0-2 (Finale)

Malesia - Birmania Rinviata

Malesia - Brunei 4-0 (90 )



ROMANIA LIGA 1 - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Univ. Craiova - Botosani 19:30



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Dun. Streda - Trencin 20:00



SPAGNA LALIGA2

Mirandes - Fuenlabrada 21:00

R. Sociedad B - Saragozza 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - FASE A GIRONI

Athletico-PR (Bra) - Caracas (Ven) 5-1 (Finale)

Libertad (Par) - The Strongest (Bol) 4-1 (Finale)

Boca Juniors (Arg) - Dep. Cali (Col) 1-0 (Finale)

Corinthians (Bra) - Always Ready (Bol) 1-1 (Finale)



SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - FASE A GIRONI

Melgar (Per) - Cuiaba (Bra) 3-1 (Finale)

Racing Club (Arg) - River Plate (Uru) 0-1 (Finale)

Junior (Col) - Union Santa Fe (Arg) 0-4 (Finale)

Oriente Petrolero (Bol) - Fluminense (Bra) 1-10 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM - Orlando 19:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Albion - Danubio 20:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

AGMK - Neftchi Fargona 2-1 (Intervallo)

Navbahor Namangan - Lok. Tashkent 0-0 (Intervallo)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara - Carabobo 1-0 (Finale)

Aragua - Portuguesa 23:15