In attesa del nuovo weekend sportivo in Italia ed Europa tiene banco la sfida valida per la Coppa del Re

Giovedì 28 febbraio sotto il segno del calcio spagnolo che propone la sfida Valencia – Betis valida per la semifinale di ritorno della Coppa del Re. Gran parte del programma incontri odierno si è già disputato nella notte e nelle prime ore del mattino. Partiamo dalla Coppa del Brasile con i successi di Botafogo, 3-0 sul Ciuaba Esporte e Vila Nova 3-2 dopo i rigori in trasferta contro l’URT. Il match si era chiuso sul 2-2 nei tempi regolamentari. Ben quattro gli incontri nella Copa Mexico con successi tutti casalinghi di U.N.A.M., Veracruz, Guadalajara e Juarez rispettivamente contro Zapatec (3-0), Zacatecas Mineros (2-1), Atletico San Luis (2-1) e Leon (1-0 dopo i calci di rigore). In Paraguay l’Olimpia Asuncion batte 3-0 il Dep. Capiata mentre senza reti finisce la sfida tra Atletico-MG e Defensor Sp. per la Copa Libertadores. Chiudiamo con la vittoria ai rigori per il Corinthias in casa del Racing Club 2-1 dopo i rigori valida per la Copa Sudamericana. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati relativi alle principali partite di questa giornata.

