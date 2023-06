Nella Copa Libertadores tutti successi casalinghi dall’Internacional al Corinthians, dal Flamengo al Racing Club. Colpo esterno del Goias nella Copa Sudamericana

Calcio sudamericano in primo piano in questo avvio di giovedì 29 giugno. Partiamo dalla Gold Cup del Nord e Centro America che ha aperto la sua 2° giornata. Poker della Giamaica contro Trinidad e Tobago: nel primo tempo doppietta per Gray al 14′ e 29′, in mezzo la rete di Bailey al 17′ mentre nella ripresa accorcia Rampersad al 4′ e poker di Richards in pieno recupero. Goleada degli USA sul Saint Kitts e Nevis, 6-0 il punteggio finale: nei primo tempo sblocca Mihailovic al 12′ quindi Reynolds due minuti più tardi e doppietta di Ferreira al 16′ e 25′ mentre nella ripresa ancora Ferreira al 5′ e al 34′ Mihailovic firma la sua doppietta.

Nella Copa Liberdadores tutti successi tra le mura amiche. I più netti quelli per 4-0 del Flamengo sull’Aucas e del Racing Club sulla Nublense. Nella prima sfida a segno Pedro, Leo Pereira e Bruno Henrique nel primo tempo, Victor Hugo nella ripresa. Nella seconda reti tutte nella ripresa di Rojas, Hauche, Moreno e Piovi. 3-0 del Corinthians sul Liverpool M. con rete di Matheus Araujo nel primo tempo quindi Felipe Augusto e Adson nella ripresa con in mezzo il rigore fallito da Bentancourt. 3-1 invece dell’Internacional sull’Ind. Meddellin: padroni di casa che chiudono la pratica nel primo tempo con Mauricio e doppietta di Luiz Adriano quindi nella ripresa a segno Pons. Più combattuta la sfida tra Ind. del Valle e Argentinos Juniors finita 3-2: nel primo tempo Favarelli sblocca il punteggio ma prima dell’intervallo autorete di Carabajal. Nella ripresa ancora botta e risposta con Diaz ed Heredia ma Rodriguez al 90esimo è decisivo. Una rete di Polenta al 40′ del primo tempo ha deciso la sfida tra Nacional e Metropolitanos.

Nella Copa Sudamericana colpo esterno per 2-1 del Goias sul Santa Fe mentre vincono a domicilio il Bragantino (7-1 al Tacuary), l’Estudiantes (4-0 all’Oriente Petrolero), l’Emelec (2-1 al Danubio), il Guarani (2-0 all’Huracan) e quello di misura dell’U. de Deportes sul Gimnasia L.P.. In Cile vittoria per 3-0 dell’U. de Chile su U. Catolica per la Primera Division mentre nella Coppa Deportes Temuco ha la meglio sull’Huachipato dopo i calci di rigore. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Ricco programma di amichevoli per squadre di club mentre nelle nazionali troviamo Spagna-Panama nel femminile, si gioca anche in Egitto e Lettonia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 GIUGNO 2023

*: partita in corso di svolgimento



CILE COPPA DEL CILE

Huachipato - Deportes Temuco 2-3 (Dopo Rigori)



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile - U. Catolica 3-0 (Finale)



CINA SUPER LEAGUE

Beijing Guoan - Shanghai Port 1-2 (Finale)

Shandong Taishan - Changchun Yatai 4-1 (Finale)

Shenzhen - Chengdu Rongcheng 0-3 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily - Aswan SC 18:00

National Bank Egypt - Al Ahly 20:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche - Dire Dawa 0-1 (90 )

Welayta Dicha - Wolkite Ketema 0-0 (Finale)



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera - FK Liepaja 17:00

Metta/LU - Auda 18:00



MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI - FEMMINILE

Spagna D - Panama D 21:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Minnesota (Usa) - Kaiserslautern (Ger) 2-1 (Finale)

Farul Constanta (Rou) - Zaglebie 2 (Pol) Rinviata

Samgurali (Geo) - Khobi (Geo) 16:00

Zvijezda 09 (Bih) - Arsenal Tivat (Mne) Rinviata

Botev Vratsa (Bul) - Cherno More (Bul) 17:00

SKA Khabarovsk (Rus) - Omsk (Rus) 17:00

Bohemians (Cze) - Zalaegerszeg (Hun) 17:30

Lugano (Sui) - Bellinzona (Sui) 17:30

Partizani (Alb) - Struga (Mkd) 17:30

CSKA 1948 Sofia (Bul) - Sepsi Sf. Gheorghe (Rou) 18:00

Din. Zagabria (Cro) - Koper (Slo) 18:00

Pogon Szczecin (Pol) - Farul Constanta (Rou) 18:00

Radomlje (Slo) - Makedonija GP (Mkd) 18:00

Stella Rossa (Srb) - Borac Banja Luka (Bih) 18:00

Karlburg (Ger) - Wurzburger Kickers (Ger) 18:30

M. Haifa (Isr) - U. Cluj (Rou) 18:30

Ahlen (Ger) - U Craiova 1948 (Rou) 19:00

Deutschlandsberger (Aut) - Sturm Graz (Am) (Aut) 19:00

Leithaprodersdorf (Aut) - Wiener (Aut) 19:00

Sonthofen (Ger) - Augsburg II (Ger) 19:00

Treibach (Aut) - ASK Klagenfurt (Aut) 19:00

Worms (Ger) - Arminia Ludwigshafen (Ger) 19:00

Jodoigne (Bel) - RFC Liege (Bel) 20:00



NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP

Giamaica - Trinidad e Tobago 4-1 (Finale)

Saint Kitts e Nevis - USA 0-6 (Finale)



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - FASE A GIRONI

Internacional (Bra) - Ind. Medellin (Col) 3-1 (Finale)

Nacional (Uru) - Metropolitanos (Ven) 1-0 (Finale)

Corinthians (Bra) - Liverpool M. (Uru) 3-0 (Finale)

Flamengo (Bra) - Aucas (Ecu) 4-0 (Finale)

Ind. del Valle (Ecu) - Argentinos Jrs (Arg) 3-2 (Finale)

Racing Club (Arg) - Nublense (Chi) 4-0 (Finale)



SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - FASE A GIRONI

Bragantino (Bra) - Tacuary (Par) 7-1 (Finale)

Estudiantes (Arg) - Oriente Petrolero (Bol) 4-0 (Finale)

Emelec (Ecu) - Danubio (Uru) 2-1 (Finale)

Guarani (Par) - Huracan (Arg) 2-0 (Finale)

Santa Fe (Col) - Goias (Bra) 1-2 (Finale)

U. de Deportes (Per) - Gimnasia L.P. (Arg) 1-0 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Oakland Roots - Rio Grande 0-2 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor - Andijan 17:00