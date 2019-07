Nella notte pareggio senza reti tra Boca Juniors e Huracan mentre in Brasile successo esterno per 3-1 del Corinthians sul Fortaleza

Lunedì 29 luglio si apre con il calcio sud americano. Finisce senza reti tra Boca Juniors e Huracan per la Superliga argentina così come nella Serie A brasiliana tra Goias e Atletico- MG. Successo invece per 3-1 in trasferta del Corinthians sul Fortaleza. In Bolivia stesso risultato nel successo dell’Oriente Petrolero sui Destroyers mentre in Ecuador 1-1 tra Macara e Olmedo. In Colombia vincono in trasferta 1-0 Petrolera e Junior rispettivamente contr Santa Fe e Ind. Medelin mentre finisce in parità, 1-1, tra Jaguares de Cordoba e Atletico Nacional. In Paraguay il San Lorenzo supera 2-1 il Cerro Porteno mentre nella USL in USA successo per 3-0 del Loudon sul Lousville City e 2-1 esterno del LA Galaxy 2 sul Portland 2. Tra gli incontri ancora da disputare troviamo in serata Lorient – Paris Fc per la Ligue 2 francese mentre amichevoli per Verona e Bologna rispettivamente contro Trabzonsport e Schalke 04. Andiamo adesso a vedere i risultati in tempo reale del giorno.

