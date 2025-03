I bianconeri ospitano il Genoa, i giallorossi in trasferta a Lecce, si gioca nei principali campionati europei. Successo per Platense e Deportivo Riestra in Argentina

Il calcio argentino tra i campionati in apertura di questo sabato 29 marzo. Partiamo dal Torneo Betano che ha proposto due gare per l’undicesima giornata. Successo per 2-1 della Platense sull’Atletico Tucuman: dopo 9 minuti Martinez sblocca il risultato, pareggio temporaneo di Franco al 39′ ma al 33′ della ripresa un autogol di Acosta decide il match. Colpo esterno del Deportivo Riestra sul Velez Sarsfield grazie a una rete di Herrera dopo nove minuti. In Bolivia vittoria a domicilio del Bolivar sul Real Oruro per 3-1 mentre in Cile pareggiano 1-1 Nublense e Deportes Iquique. In Colombia il Bucaramanga supera 2-0 l’Atletico Nacional e in Ecuador il Barcellona SC fa lo stesso punteggio contro il Delfin.

In Paraguay di misura il Cerro Porteno piega l’Atletico Tembetary e in Perù l’U. de Deportes fa 3-1 sull’Huancayo. In Venezuela vittoria per 1-1 del Carobobo sul Rayo Zuliano e in Messico troviamo quattro partite. Nella Liga MX successi casalinghi per Necaxa e Mazatlan rispettivamente contro Queretaro 2-0 e Atlas 3-2. In Liga de Expansion MX vige sempre il fattore campo con Venados e Atletico La Paz vincenti su Zacatecas Mineros e Leones Negros rispettivamente 2-0 e 3-1. In K League 1 vittorie casalinghe per Seoul e Pohang mentre nella J1 League bene Okayama, Shimizu, kyoto, Nagoya e Kashima tra le mura amiche con il Kawasaki unico team a vincere in trasferta.

Nella A-League pareggio per 2-2 tra Wellington Phoenix e WS Wanderers: botta e risposta nel primo tempo tra Piper e Kraev e nella ripresa tra Geraldes e Milanovic. Colpo esterno del Melbourne City sul Sydney per 3-2: dopo 5 minuti Memeti sblocca il punteggio quindi Courtney pareggia al 28′. Appena 7 minuti e Caputo porta nuovamente avanti i suoi ma prima dell’intervallo nuovo pareggio con Douglas Costa. Al 16′ della ripresa punto decisivo di Lopane. 5-3 il punteggio di Melbourne Victory-Adelaide United con gli ospiti avanti grazie a Yull dopo 12 minuti, Arzani al 29′ e Velupillay al 39′ ribaltano il risultato quindi nella ripresa Goodwin e Clough su rigore riportano avanti nuovamente gli ospiti che devono arrendersi alle reti di Arzani su rigore al 26′ e nei minuti finali alla doppietta di Vergos.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. Partiamo dalla Serie A che torna alle ore 15 con Como-Empoli e Venezia-Bologna mentre turno casalingo della Juventus con il Genoa alle ore 18 e trasferta della Roma a Lecce alle 20:45. In Europa troviamo il PSG in casa del St. Etienne alle ore 19 per la Ligue 1, in Bundesliga troviamo Bayern Monaco-St. Pauli alle 15:30 quindi in Inghilterra spazio ai quarti di FA Cup con Fulham-Crystal Palace alle 13:15 e Brighton-Nottingham alle 18:15. Infine nella Liga trasferta dell’Atletico Madrid con l’Espanyol alle 16:15 e turno casalingo del Real Madrid con il Leganes alle ore 21.

ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Platense - Atl. Tucuman 2-1 (Finale)

Velez Sarsfield - Dep. Riestra 0-1 (Finale)

Instituto - San Martin S.J. 20:30

Central Cordoba - Argentinos Jrs 22:30

Independiente - Godoy Cruz 22:45



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert - Van 2-2 (Finale)

Ararat - Alashkert Posticipata

BKMA - Shirak Posticipata

Noah - FC Gandzasar Posticipata

Van - Ararat-Armenia Posticipata

Pyunik - Urartu Posticipata

Shirak - Noah 16:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - WS Wanderers 2-2 (Finale)

Sydney FC - Melbourne City 2-3 (Finale)

Melbourne Victory - Adelaide United 5-3 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Grazer - Tirol 17:00

Hartberg - A. Klagenfurt 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Neftci Baku - Araz 1-1 (Intervallo)

Sumqayit - Sabah Baku 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

St. Liege - KV Mechelen 18:15



BELGIO JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Beerschot VA - St. Truiden 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Royale Union SG - Anversa 20:45



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

Gomel 2 - Lokomotiv Gomel 2-2 (Finale)

Niva Dolbizno - Dnepr Mogilev 2-2 (Finale)

BATE 2 - Orsha 7-2 (90 )

Baranovici - FC Slonim 1-1 (Intervallo)

Din. Minsk 2 - Uni X Labs 15:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

ML Vitebsk - Arsenal Dzyarzhynsk 2-2 (Finale)

Slutsk - Smorgon 1-0 (Intervallo)

FC Minsk - Vitebsk 16:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Bolivar - Real Oruro 3-1 (Finale)

Academia del Balompie - SA Bulo Bulo 20:00

Wilstermann - Independiente 22:30



BRASILE SERIE A BETANO

Cruzeiro - Mirassol 22:30

Fortaleza - Fluminense 22:30

Gremio - Atletico-MG 22:30

Juventude - Vitoria 22:30

Sao Paulo - Sport Recife 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia - Krumovgrad 4-1 (Finale)

Cherno More - Slavia Sofia 0-0 (*)

Septemvri Sofia - CSKA Sofia 16:15



CILE LIGA DE PRIMERA

Nublense - Deportes Iquique 1-1 (Finale)

O'Higgins - Limache 22:00



CINA SUPER LEAGUE

Dalian Yingbo - Changchun Yatai 2-0 (Finale)

Tianjin Jinmen Tiger - Qingdao Hainiu2 1-0 (Finale)

Henan Songshan Longmen - Shanghai Shenhua 1-3 (Finale)

Meizhou Hakka - Shandong Taishan 3-4 (Finale)

Beijing Guoan - Chengdu Rongcheng 1-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Bucaramanga - Atl. Nacional 2-0 (Finale)



CROAZIA HNL

Istra 1961 - Osijek 16:00

Slaven Belupo - Rijeka 18:45



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE

Hvidovre IF - Esbjerg 0-3 (90 4 )

Kolding - Fredericia 0-1 (Finale)



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

B.93 - Koge 16:00



ECUADOR LIGA PRO

Barcellona SC - Delfin 2-0 (Finale)

Vinotinto - U. Catolica 20:00

Dep. Cuenca - LDU Quito 22:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tammeka - Parnu JK Vaprus 0-5 (Finale)

Harju JK Laagri - Narva 0-2 (*)

Flora - Kuressaare 16:00



FRANCIA LIGUE 1

Reims - Marsiglia 17:00

St. Etienne - PSG 19:00

Monaco - Nizza 21:05



FRANCIA LIGUE 2

Grenoble - Lorient 1-2 (Intervallo)

Guingamp - Laval 20:00



GALLES CYMRU PREMIER - GRUPPO RETROCESSIONE

Briton Ferry - Connah's Q. 15:30



GALLES CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Bala Town - Cardiff Metropolitan 15:30

Haverfordwest - Caernarfon 15:30

Penybont - TNS 15:30



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover - Magdeburg 0-0 (90 3 )

Hertha - Karlsruher 3-1 (90 1 )

Paderborn - Colonia 1-2 (90 3 )

Kaiserslautern - Dusseldorf 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - St. Pauli 15:30

Hoffenheim - Augusta 15:30

Kiel - Brema 15:30

Monchengladbach - RB Lipsia 15:30

Wolfsburg - Heidenheim 15:30

Francoforte - Stoccarda 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Brema D - Eintracht Frankfurt D 1-4 (Finale)

Potsdam D - Hoffenheim D 0-3 (Intervallo)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Okayama - Yokohama M. 1-0 (Finale)

Shimizu - Shonan 3-0 (Finale)

Albirex Niigata - G-Osaka 3-3 (Finale)

Kashiwa - Verdy 0-0 (Finale)

Kyoto - Hiroshima 1-0 (Finale)

Nagoya - Yokohama FC 2-1 (Finale)

Avispa Fukuoka - Machida 2-2 (Finale)

Kashima - Kobe 1-0 (Finale)

Tokyo - Kawasaki 0-3 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

OFI Crete - Atromitos 15:30

Asteras T. - Aris 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Athens Kallithea - Volos 17:30

Panetolikos - Levadiakos 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Malacateco - Deportivo Achuapa 2-0 (Finale)

Deportivo Mixco - Coban Imperial 22:00

Municipal - Xelaju 22:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Olancho - Real Sociedad 22:00



INDIA I-LEAGUE

Dempo - Real Kashmir 1-1 (Finale)

Lajong - Aizawl 0-0 (*)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Hull - Luton 0-1 (*)

Watford - Plymouth 0-0 (*)

Burnley - Bristol City 16:00

Cardiff - Sheffield Wed 16:00

Leeds - Swansea 16:00

Middlesbrough - Oxford Utd 16:00

Norwich - West Brom 16:00

Portsmouth - Blackburn 16:00

Stoke - QPR 16:00

Sunderland - Millwall 16:00



INGHILTERRA FA CUP

Fulham - Crystal Palace 0-3 (*)

Brighton - Nottingham 18:15



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Gol Gohar - Zob Ahan 16:15

Aluminium Arak - Tractor 16:45

Esteghlal F.C. - Kheybar Khorramabad 16:45

Esteghlal Khuzestan - Nassaji Mazandaran 16:45

Chadormalu - Havadar SC 17:30

Malavan - Mes Rafsanjan 17:45

Sepahan - Foolad 17:45

Shams Azar Qazvin - Persepolis 17:45



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Ashdod - Hapoel Jerusalem 18:00

Kiryat Shmona - Maccabi Bnei Raina 18:00

M. Petach Tikva - Hapoel Hadera 18:00

Sakhnin - Ironi Tiberias 18:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Haifa - M. Haifa 18:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Lecce U20 2-2 (Finale)

Lazio U20 - Udinese U20 2-0 (Finale)

Genoa U20 - Verona U20 1-2 (90 4 )

Sassuolo U20 - Inter U20 0-1 (90 4 )

Atalanta U20 - Monza U20 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Pisa U19 - Crotone U19 1-1 (Finale)

Brescia U19 - Como U19 0-1 (*)

Frosinone U19 - Palermo U19 1-0 (*)

Bari U19 - Cosenza U19 15:00

Benevento U19 - Salernitana U19 15:00

Cittadella U19 - AlbinoLeffe U19 15:00

FeralpiSalò U19 - Vicenza U19 15:00

Modena U19 - Entella U19 15:00

Monopoli U19 - Avellino U19 15:00

Napoli U19 - Pescara U19 15:00

Pro Vercelli U19 - Parma U19 15:00

Reggiana U19 - Spal U19 15:00

Renate U19 - Padova U19 15:00

Spezia U19 - Perugia U19 15:00

Ternana U19 - Ascoli U19 15:00

Venezia U19 - Südtirol U19 15:00



ITALIA SERIE A

Como - Empoli 15:00

Venezia - Bologna 15:00

Juventus - Genoa 18:00

Lecce - Roma 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Roma D - Fiorentina D 15:00



ITALIA SERIE B

Cosenza - Pisa 15:00

Mantova - Südtirol 15:00

Modena - Catanzaro 15:00

Sampdoria - Frosinone 15:00

Cremonese - Cittadella 17:15

Sassuolo - Reggiana 19:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Triestina - FeralpiSalò 15:00

Alcione Milano - Pergolettese 17:30

Union Clodiense - Novara 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Milan U23 - Campobasso 15:00

Pescara - Arezzo Posticipata

Carpi - Gubbio 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Altamura 15:00

Crotone - Latina 15:00

Casertana - Foggia 17:30

Picerno - Sorrento 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Seravezza Pozzi - Livorno 20:30



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Kaisar - Okzhetpes 2-2 (Finale)

Turan - Kairat Almaty 1-2 (Finale)



LETTONIA VIRSLIGA

Riga FC - BFC Daugavpils 0-0 (Intervallo)

RFS - FK Liepaja 16:00



LITUANIA A LYGA

Siauliai FA - Kauno Zalgiris 15:00

Hegelmann - Riteriai 16:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Venados - Zacatecas Mineros 2-0 (Finale)

Atletico La Paz - Leones Negros 3-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Necaxa - Queretaro 2-0 (Finale)

Mazatlan FC - Atlas 3-2 (Finale)



MONDO VIAREGGIO CUP - PLAY OFF

Fiorentina U18 (Ita) - Sassuolo U18 (Ita) 15:00

Torino U18 (Ita) - Genoa U18 (Ita) 15:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Bokelj - Mornar 0-2 (Finale)

Arsenal Tivat - Otrant 15:00

Sutjeska - Jezero 15:00

Petrovac - Decic 16:30

Buducnost - Jedinstvo 18:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Jalapa - Esteli 22:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Strömsgodset - Rosenborg 16:00

Fredrikstad - Brann 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Breda - Groningen 16:30

Sittard - Sparta Rotterdam 18:45

Willem II - Almere City 18:45

Nijmegen - Alkmaar 21:00

Zwolle - Waalwijk 21:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - Atl. Tembetary 1-0 (Finale)

Ameliano - Sp. Luqueno 22:15



PERU LIGA 1 - APERTURA

U. de Deportes - Huancayo 3-1 (Finale)

AD Tarma - A. Lima 19:00

Sporting Cristal - Binacional 21:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia - Puszcza 0-0 (*)

Lechia - Jagiellonia 17:30

Slask - Lech 20:15



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia - Rio Ave 16:30

Estrela - Sporting 19:00

Braga - Arouca 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec - Sigma Olomouc 0-0 (*)

Bohemians - Teplice 16:00

Ostrava - Pardubice 16:00

Dukla Praga - Slavia Praga 19:00



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - Farul Constanta 3-0 (*)



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - Univ. Craiova 19:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca - Orenburg 5-1 (Finale)

Khimki - Pari NN 0-0 (*)

CSKA Mosca - Dynamo Makhachkala 17:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

La Fiorita - San Marino Academy U22 15:00

Murata - Fiorentino 15:00

Tre Penne - San Giovanni 15:00

Faetano - Tre Fiori 18:00

Libertas - Virtus 18:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Motherwell 16:00

Celtic - Hearts 16:00

Hibernian - St. Johnstone 16:00

St. Mirren - Kilmarnock 16:00

Dundee FC - Rangers 18:30



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki Nis - Tekstilac Odzaci 15:30

Partizan - TSC 16:30

Vojvodina - Stella Rossa 19:00

Napredak - Radnicki 1923 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Banska Bystrica - Trencin 15:30

Ruzomberok - Skalica 15:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Slovan Bratislava - Podbrezova 15:30

Kosice - Dun. Streda 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Nafta - Maribor Posticipata

Koper - Mura 17:30

Domzale - Celje 20:15



SPAGNA LALIGA

Real Sociedad - Valladolid 1-0 (Intervallo)

Espanyol - Atl. Madrid 16:15

Alaves - Vallecano 18:30

Real Madrid - Leganes 21:00



SPAGNA LALIGA2

Eldense - Burgos CF 0-0 (Intervallo)

Racing Club Ferrol - La Coruna 16:15

Cartagena - Castellon 18:30

Racing Santander - Saragozza 18:30

Almeria - Levante 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Seoul - Daegu 3-2 (Finale)

Daejeon - Gwangju 1-1 (Finale)

Pohang - Ulsan HD 1-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Chippa United - AmaZulu 0-0 (*)

Golden Arrows - Kaizer Chiefs 0-0 (*)

Orlando - Royal AM Posticipata

Magesi - Stellenbosch 16:45



SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden - Malmo FF 15:00

Hacken - Brommapojkarna 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Orgryte - Utsikten 15:00

Sandviken - Kalmar 15:00

Sundsvall - Helsingborg 15:00

Falkenberg - Varberg 17:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion - Yverdon 18:00

Young Boys - St. Gallen 18:00

Lugano - Servette 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor - Adana Demirspor 5-1 (Finale)

Samsunspor - Kasimpasa 0-0 (Intervallo)

Trabzonspor - Goztepe 1-1 (Intervallo)

Besiktas - Galatasaray 18:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Livyi Bereg - Oleksandriya 0-1 (90 2 )

Obolon - Shakhtar 0-0 (*)

Rukh Lviv - Dyn. Kyiv 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Győr - MTK Budapest 0-0 (*)

Zalaegerszeg - Paks 17:00

Nyiregyhaza - Puskas Academy 19:30



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

River Plate - Plaza Colonia 21:00

Boston River - Liverpool M. 23:15



USA MLS

New England Revolution - New York Red Bulls 19:30

Toronto FC - Vancouver Whitecaps 19:30

Colorado Rapids - Charlotte 21:30



USA USL CHAMPIONSHIP

FC Tulsa - Sacramento Republic 1-0 (Finale)

Hartford Athletic - El Paso 19:00

Loudoun - Rhode Island 21:00

Louisville City - Detroit 21:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Nasaf Qarshi - Neftchi Fargona 0-0 (*)

Mashal Muborak - Sogdiana 16:00

Pakhtakor - Din. Samarkand 16:30



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Carabobo - Rayo Zuliano 1-0 (Finale)

Zamora - Universidad Central 22:30