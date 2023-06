In campo per la finale FA Cup, si gioca in Serie A e playoff di B con Parma-Cagliari. Successo per Estudiantes, Argentinos Juniors e Talleres Cordoba in Liga Profesional argentina

Il programma di sabato 3 giugno si è aperto con la Liga Profesional argentina. Tre gli incontri disputati. Successo casalingo per l’Estudiantes, 5-2 contro il Barracas Central: ospiti avanti dopo 8 minuti con Calderara quindi doppietta al 12′ e 23′ di Rodriguez, tris di Sosa al 36′ mentre nella ripresa in sequenza i gol di Lollo, Mater e Carrillo. Una rete di Heredia in pieno recupero ha deciso la sfida tra Argentinos Juniors e Platense rosso anche per Montiel prima del triplice fischio. Colpo esterno per 3-1 dei Talleres Cordoba sul Tigre: al 18′ sblocca il punteggio Santos, prima dell’intervallo pareggio di Luciatti e nella ripresa, dopo la rete annullata per fuorigioco al 29′ di Franco arrivano le reti di Nahuel Bustos al 42′ e in pieno recupero. In Uruguay 3-2 de La Luz sul Penarol per il torneo intermedio della Primera Division mentre in Perù vittoria casalinga di ADT Tarma e U. de Deportes rispettivamente contro A. Lima e Cusco. In Paraguay successo tra le mura amiche del Cerro Porteno su la Libertad, successo esterno dell’Olimpia Asuncion sul Guarani e pareggio per 2-2 tra Sp. Luqueno e Sportivo Trinidense. In Bolivia 5-0 dell’Aurora su la Libertad Gran Mamore mentre in Canadian Premier League 6-3 esterno del Pacific sul Vancouver. In Ecuador 2-0 dell’Ind. del Valle sull’Aucas e 4-2 di LDU Quito sulla Libertad. Nella J1 League colpo estreno per Yokohama, G-Osaka, Sagan Tosu e Sapporo mentre il Central Coast Mariners ha superato nella finale di A-League il Melbourne City 6-1 conquistando il titolo, tra i protagonisti Cummings autore di un tripletta. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite di oggi diamo spazio ai principali eventi. In FA Cup alle 16 in campo per la finale Manchester City e United mentre in Coppa di Germania alle 20 c’è la finale tra RB Lipsia e Francoforte. Si gioca anche la finale di Women’s Champions League tra Barcellona e Wolfsburg alle ore 16 mentre per i Mondiali Under 20 troviamo due quarti di finale ovvero alle 19.30 c’è Israele-Brasile e alle 23 Colombia-Italia. In Serie A tre incontri per l’ultima giornata: alle 18.30 Torino-Inter mentre alle 21 Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio mentre in B il secondo ritorno di semifinale tra Parma e Cagliari.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 GIUGNO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

USM Alger - Young Africans 21:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes - Barracas Central 5-2 (Finale)

Argentinos Jrs - Platense 1-0 (Finale)

Tigre - Talleres Cordoba 1-3 (Finale)

Belgrano - Velez Sarsfield 19:00

River Plate - Defensa y Justicia 21:30



AUSTRALIA A-LEAGUE - PLAY OFF

Melbourne City - Central Coast Mariners 1-6 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt - Rapid Vienna 0-0 (*)

Austria Vienna - Salzburg 0-0 (*)

Sturm Graz - LASK 0-0 (*)



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Fortis - Chittagong Abahani 1-1 (Finale)

Rahmatgonj MFS - Bangladesh Police 0-2 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Cercle Brugge - Westerlo 20:30

Gent - St. Liege 20:30



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Gomel - Belshina 2-0 (Finale)

Smorgon - Energetik-BGU 0-0 (*)

Zhodino - Soligorsk 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Aurora - Libertad Gran Mamore 5-0 (Finale)

Royal Pari - Nacional Potosi 21:00

Tomayapo - Bolivar 23:30



BRASILE SERIE A

Fortaleza - Bahia 21:00

America MG - Corinthians 23:30

Athletico-PR - Botafogo RJ 23:30

Cruzeiro - Atletico-MG 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA Sofia - CSKA 1948 Sofia 0-0 (*)

Ludogorets - Levski 19:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - Pacific FC 3-6 (Finale)

Cavalry - Forge 22:00



CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port - Chengdu Rongcheng 0-1 (Finale)

Henan Songshan Longmen - Meizhou Hakka 2-1 (Finale)

Shandong Taishan - Dalian Pro 2-0 (Finale)



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Silkeborg 0-1 (Finale)

Horsens - Lyngby 0-0 (Finale)

Midtjylland - Odense 4-2 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Ind. del Valle - Aucas 2-0 (Finale)

LDU Quito - Libertad 4-2 (Finale)

Mushuc Runa - Orense 22:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gaish - Smouha 19:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopian Insurance - Ethiopia Bunna 2-1 (Finale)

Wolkite Ketema - Fasil Kenema 0-0 (90 )



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE - PLAY OFF

Barcellona D - Wolfsburg D 2-2 (*)



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Inter Turku - Honka 2-0 (Finale)

HJK - SJK 0-0 (*)

KTP - VPS 0-0 (*)

KuPS - Haka 3-0 (*)

Oulu - Mariehamn 2-0 (*)

Ilves - Lahti 0-0 (*)



FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio - Marsiglia 21:00

Auxerre - Lens 21:00

Brest - Rennes 21:00

Lorient - Strasburgo 21:00

Monaco - Tolosa 21:00

Nantes - Angers 21:00

Nizza - Lione 21:00

Paris SG - Clermont 21:00

Reims - Montpellier 21:00

Troyes - Lilla 21:00



GERMANIA DFB POKAL

RB Lipsia - Francoforte 20:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe - Kawasaki Posticipata

Shonan - Albirex Niigata 2-2 (Finale)

Tokyo - Yokohama M. 2-3 (Finale)

Nagoya - C-Osaka 3-1 (Finale)

Avispa Fukuoka - G-Osaka 1-2 (Finale)

Yokohama FC - Sagan Tosu 1-2 (Finale)

Kashiwa - Sapporo 4-5 (Finale)



INGHILTERRA FA CUP

Manchester City - Manchester Utd 1-1 (*)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik - Argir 20:00



ITALIA PRIMAVERA 1 - PLAY OFF

Fiorentina U19 - Roma U19 Ritardo



ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Ascoli U19 - Monza U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Torino - Inter 18:30

Cremonese - Salernitana 21:00

Empoli - Lazio 21:00



ITALIA SERIE A FEMMINILE - SPAREGGIO

Lazio D - Pomigliano D 0-1 (*)



ITALIA SERIE B - PLAY OFF

Parma - Cagliari 20:30



LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus - Suduva 2-1 (Finale)

Banga - Riteriai 0-0 (*)

FK Panevezys - Hegelmann 18:00



MONDO MONDIALI U20 - PLAY OFF

Israele U20 - Brasile U20 19:30

Colombia U20 - Italia U20 23:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA - SPAREGGIO

Rudar - Kom Podgorica 0-0 (*)

Berane - Mornar 19:00



OLANDA EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE

Almere - Venlo 0-0 (*)

FC Emmen - Breda 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Porteno - Libertad 2-0 (Finale)

Guarani - Olimpia Asuncion 1-2 (Finale)

Sp. Luqueno - Sportivo Trinidense 2-2 (Finale)

Ameliano - General Caballero JLM 22:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

ADT Tarma - A. Lima 2-1 (Finale)

U. de Deportes - Cusco 1-0 (Finale)

Dep. Municipal - Alianza Atl. 22:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL - SPAREGGIO

Estrela - Maritimo 21:00



ROMANIA LIGA 1 - SPAREGGIO

FC Arges - Din. Bucuresti 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Akhmat Grozny - Krasnodar 0-0 (*)

CSKA Mosca - FK Rostov 4-0 (*)

Lok. Mosca - Torpedo Moscow 0-0 (*)

Nizhny Novgorod - Khimki 1-0 (*)

Orenburg - Din. Mosca 2-0 (*)

Samara - Sp. Mosca 0-0 (Intervallo)

Ural - Sochi 0-0 (*)

Zenit - F. Voronezh 0-0 (*)



SPAGNA LALIGA2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Eibar - Alaves 18:30

Albacete - Levante 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk - Ulsan Hyundai 2-0 (Finale)

Suwon Bluewings - Suwon FC 1-2 (Finale)

Jeju - Gangwon 2-2 (Finale)

Gwangju - Pohang 4-2 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg - Mjallby 0-1 (Finale)

Norrkoping - Brommapojkarna 17:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE - SPAREGGIO

Sion - Lausanne Ouchy 18:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Africain - CS Sfaxien 17:30

Etoile Sahel - US Tataouine 17:30



TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor - Karagumruk 1-1 (Finale)

Adana Demirspor - Basaksehir 18:00

Kasimpasa - Besiktas 18:00

Kayserispor - Ankaragucu 18:00

Trabzonspor - Alanyaspor 18:00

Umraniyespor - Giresunspor 18:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

La Luz - Penarol 3-2 (Finale)

Cerro CA - Nacional 20:00

Wanderers - Danubio 22:30



USA MLS

New York City - New England Revolution 21:30

Seattle Sounders - Portland Timbers 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Charleston - Indy Eleven 0-4 (Finale)

Colorado Springs - Oakland Roots 0-1 (Finale)