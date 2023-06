Elenco delle partite previste per oggi, sabato 3 giugno 2023: Inter e Torino, Lazio a Empoli, big match City-United in Inghilterra. Ultima giornata in Ligue 1 e finale di Women’s Champions League

Sabato 3 giugno molto intenso con diversi spareggi da vivere fino all’ultimo minuto. Partiamo dal calcio italiano dove ieri sera si è aperta l’ultima giornata di Serie A con il successo esterno della Fiorentina per 3-1. Sono tre gli incontri in programma a partire dalle 18.30 con Torino–Inter. Il poker inflitto in casa dello Spezia ha portata a 4 le trasferte consecutive senza prendere reti, record che i granata non vedevano dal 1942/43. Non vince tuttavia in casa sa sette turni e solo un successo consentirebbe di chiudere all’ottavo posto seppur in compagnia dei viola. I nerazzurri hanno ipotecato con una giornata d’anticipo un posto per la prossima Champions League e portando a 10 le vittorie nelle ultime 11 partita. Sembra più che scontato da parte di Inzaghi adoperarsi per un ampio turn over in vista della finale di Champions League con il Manchester City. Anche perchè la classifica non ha più nulla da dire anche se c’è la possibilità di chiudere in seconda posizione. Di certo gli ultimi sette precedenti sorridono con 6 vittorie e 1 pareggio.

Alle ore 21 troviamo due incontri: Cremonese–Salernitana ed Empoli–Lazio. Nel primo troviamo i grigiorossi già retrocessi che hanno regalato una bella prestazione all’Olimpico nello scorso turno senza portare a casa punti e sperano di salutare i tifosi con una prova convincente anche nel punteggio. I granata possono chiudere la stagione con un bel record ovvero quello di aver perso appena 1 incontro dal mese di marzo tra tutte quelle di Serie A. Una salvezza che quest’anno i tifosi hanno benedetto perchè arrivata senza i patemi della scorsa stagione. Nel secondo la Lazio a Empoli per conservare il secondo posto (non si vedeva dalla stagione 1999/2000 quando però vinse lo scudetto), di assoluto in un’annata dove il Napoli non ha avuto rivali. Negli ultimi otto precedenti con i toscani ben 6 successi e 16 gol realizzati. La squadra di Zanetti con un successo può avvicinarsi al proprio record di punti di tutti i tempi della stagione 2006/07 quando arrivò a 54 punti. Restiamo in Italia con la Serie B che dopo l’impresa del Bari vincente nella ripresa con il Sudtirol in 10 uomini troviamo l’atteso ritorno della seconda semifinale tra Parma e Cagliari delle 20.30. Scotta il risultato dell’andata ai ducali che sembravano avere la finale in tasca sul 2-0 trasformato in un inaspettato 3-2 che cambia radicalmente la carte in tavola. Tra i giocatori più attesi, visto il match d’andata potrebbero essere da una parte Sohm e dall’altra Luvumbo che con il suo ingresso in campo ha letteralmente “spaccato” la partita. Alle 16 invece si affrontano Fiorentina e Roma per il quarto di finale del Campionato Primavera 1. Dopo la prima semifinale Lecce-Sassuolo adesso si attende chi andrà a incrociarsi con il Torino. Nella Serie A femminile alle 16.30 c’è lo spareggio tra Lazio e Pomigliano.

Tra gli appuntamenti all’estero ricordiamo quattro partite in particolare senza dimenticare l’ultima giornata di Ligue 1 dove si aspettano i verdetti per la zona Europa dove sono il lotta Lille, Renne, Monaco e Lione e per quella salvezza con Auxerre e Nantes. Alle ore 16 grande attesa per la finale di FA Cup tra Manchester City a caccia del triplete e il Manchester United. Un derby molto speciale allo stadio di Wembley dove i Red Devils lottato per entrare nella storia cercando l’accoppiata con la già vinta Coppa Carabao mai successa nella storia. A caccia del 13esimo titolo con solo l’Arsenal a far meglio con 14. Alle ore 16 Barcellona e Wolfsburg si affrontano al Philips Stadion per la finale di Women’s Champions League con blaugrana nettamente favorite alla vigilia ma che hanno perso l’ultimo precedente per 2-0 la scorsa stagione dopo aver vinto l’andata per 5-1. Tutto ciò nelle semifinali. Prosegue l’avventura dell’Italia U20 nel Mondiale e alle 23 affronterà la Colombia per i quarti di finale della competizione. Gara molto equilibrata e sulla carta apertissima a qualsiasi risultato. Alle ore 20 si disputa sul neutro dell’Olympiastadion la finale di Coppa di Germania tra RB Lipsia e Francoforte. Dopo aver centrato il terzo posto in Bundesliga la RB prova a chiudere al meglio la stagione con un trofeo, terza finale consecutiva con il successo sul Friburgo nell’ultima ai rigori dopo che la stagione prima fu sconfitta 4-1 dal Dortmund. Francoforte ha chiuso invece al settimo posto in BL e vincendo può conquistarsi un posto nella prossima Europa League piuttosto che in Conference.

SERIE A

18.30

21.00

FINALE FA CUP

16.00

Manchester City-Manchester United

PLAYOFF SERIE B

20.30

Parma-Cagliari

MONDIALI UNDER 20

19.30

Israele-Brasile

23.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 3 giugno 2023

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

USM Alger – Young Africans 21:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Barracas Central 00:00

Argentinos Jrs – Platense 02:30

Tigre – Talleres Cordoba 02:30

Belgrano – Velez Sarsfield 19:00

River Plate – Defensa y Justicia 21:30

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

Melbourne City – Central Coast Mariners 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt – Rapid Vienna 17:00

Austria Vienna – Salzburg 17:00

Sturm Graz – LASK 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Fortis – Chittagong Abahani 12:00

Rahmatgonj MFS – Bangladesh Police 12:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Cercle Brugge – Westerlo 20:30

Gent – St. Liege 20:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Gomel – Belshina 14:00

Smorgon – Energetik-BGU 17:00

Zhodino – Soligorsk 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Aurora – Libertad Gran Mamore 01:00

Royal Pari – Nacional Potosi 21:00

Tomayapo – Bolivar 23:30

BRASILE SERIE A

Fortaleza – Bahia 21:00

America MG – Corinthians 23:30

Athletico-PR – Botafogo RJ 23:30

Cruzeiro – Atletico-MG 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA Sofia – CSKA 1948 Sofia 17:00

Ludogorets – Levski 19:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC – Pacific FC 04:00

Cavalry – Forge 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port – Chengdu Rongcheng 11:30

Henan Songshan Longmen – Meizhou Hakka 13:35

Shandong Taishan – Dalian Pro 13:35

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg – Silkeborg 14:00

Horsens – Lyngby 14:00

Midtjylland – Odense 14:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Ind. del Valle – Aucas 00:00

LDU Quito – Libertad 01:30

Mushuc Runa – Orense 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gaish – Smouha 19:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopian Insurance – Ethiopia Bunna 12:00

Wolkite Ketema – Fasil Kenema 15:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – PLAY OFF

Barcellona D – Wolfsburg D 16:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Inter Turku – Honka 14:00

HJK – SJK 16:00

KTP – VPS 16:00

KuPS – Haka 16:00

Oulu – Mariehamn 16:00

Ilves – Lahti 17:00

FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio – Marsiglia 21:00

Auxerre – Lens 21:00

Brest – Rennes 21:00

Lorient – Strasburgo 21:00

Monaco – Tolosa 21:00

Nantes – Angers 21:00

Nizza – Lione 21:00

Paris SG – Clermont 21:00

Reims – Montpellier 21:00

Troyes – Lilla 21:00

GERMANIA DFB POKAL

RB Lipsia – Francoforte 20:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Kawasaki 07:00

Shonan – Albirex Niigata 08:00

Tokyo – Yokohama M. 08:00

Nagoya – C-Osaka 09:00

Avispa Fukuoka – G-Osaka 11:00

Yokohama FC – Sagan Tosu 11:30

Kashiwa – Sapporo 12:00

INGHILTERRA FA CUP

Manchester City – Manchester Utd 16:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – Argir 20:00

ITALIA PRIMAVERA 1 – PLAY OFF

Fiorentina U19 – Roma U19 16:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Ascoli U19 – Monza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Torino – Inter 18:30

Cremonese – Salernitana 21:00

Empoli – Lazio 21:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE – SPAREGGIO

Lazio D – Pomigliano D 16:30

ITALIA SERIE B – PLAY OFF

Parma – Cagliari 20:30

LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus – Suduva 14:00

Banga – Riteriai 16:00

FK Panevezys – Hegelmann 18:00

MONDO MONDIALI U20 – PLAY OFF

Israele U20 – Brasile U20 19:30

Colombia U20 – Italia U20 23:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA – SPAREGGIO

Berane – Mornar 17:00

Rudar – Kom Podgorica 17:00

OLANDA EREDIVISIE – PLAY OFF RETROCESSIONE

Almere – Venlo 16:30

FC Emmen – Breda 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – Libertad 01:30

Guarani – Olimpia Asuncion 01:30

Sp. Luqueno – Sportivo Trinidense 01:30

Ameliano – General Caballero JLM 22:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

ADT Tarma – A. Lima 03:00

U. de Deportes – Cusco 03:30

Dep. Municipal – Alianza Atl. 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL – SPAREGGIO

Estrela – Maritimo 21:00

ROMANIA LIGA 1 – SPAREGGIO

FC Arges – Din. Bucuresti 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Akhmat Grozny – Krasnodar 16:00

CSKA Mosca – FK Rostov 16:00

Lok. Mosca – Torpedo Moscow 16:00

Nizhny Novgorod – Khimki 16:00

Orenburg – Din. Mosca 16:00

Samara – Sp. Mosca 16:00

Ural – Sochi 16:00

Zenit – F. Voronezh 16:00

SPAGNA LALIGA2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Eibar – Alaves 18:30

Albacete – Levante 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Ulsan Hyundai 09:30

Suwon Bluewings – Suwon FC 11:00

Jeju – Gangwon 12:00

Gwangju – Pohang 12:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg – Mjallby 15:00

Norrkoping – Brommapojkarna 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE – SPAREGGIO

Sion – Lausanne Ouchy 18:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Africain – CS Sfaxien 17:30

Etoile Sahel – US Tataouine 17:30

TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor – Karagumruk 15:00

Adana Demirspor – Basaksehir 18:00

Kasimpasa – Besiktas 18:00

Kayserispor – Ankaragucu 18:00

Trabzonspor – Alanyaspor 18:00

Umraniyespor – Giresunspor 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – TORNEO INTERMEDIO

La Luz – Penarol 01:00

Cerro CA – Nacional 20:00

Wanderers – Danubio 22:30

USA MLS

New York City – New England Revolution 21:30

Seattle Sounders – Portland Timbers 22:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Charleston – Indy Eleven 01:30

Colorado Springs – Oakland Roots 03:00