Torino – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORINO – Sabato 3 giugno, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino – Inter, anticipo della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.30.

Di fronte due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Per i nerazzurri, però, é l’ultimo test prima della finalissima di Champions League che li attenderà a Istanbul il prossimo 10 giugno contro il Manchester City. Dopo aver conquistato la Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi nel turno precedente, battendo l’Atalanta, ha strappato il pass per partecipare alla prossima edizione di Champions League, a prescindere dal risultato della finale. Dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Atalanta, é terza a quota 69 punti, con un percorso di ventidue partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, settanta reti realizzate e quarantadue incassate. In caso di successo e contestuale sconfitta della Lazio contro l’Empoli, potrebbe ancora arrivare seconda; in caso di sconfitta e vittoria del Milan contro il Verona finirebbe, invece, al quarto posto. Di fronte ci saranno granata, che dopo lo 0-4 rifilato allo Spezia, sono ottavi con 53 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quaranta subiti. Sono 157 i precedenti tra Inter e Torino in Serie A. I nerazzurri contano 71 vittorie, a fronte delle 36 dei granata; 50 pareggi completano il quadro. Inter in largo vantaggio anche per quanto riguarda i gol segnati: 227 a 156. All’andata, lo scorso 10 settembre, decise una rete di Brozovic nel finale.

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvata dagli assistenti Galetto e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Minelli. Al VAR ci sarà Chiffi, assistito da Doveri.

QUI TORINO – Out Radonjic. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Dijdij, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo Ricci e Ilic con Singo e Rodriguez pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

QUI INTER – Assenti gli indisponibili Correa, Dalbert e Mkhitaryan. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere consueto modulo 3-5-2. con Handanovic tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Asslani affiancato da Barella e Gagliardini. al rientro dalla squalifica, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bellanova e Gosens. Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

