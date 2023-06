Empoli – Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Lazio di sabato 3 giugno 2023 in diretta:formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie A

EMPOLI – Sabato 3 giugno, allo Carlo Castellani di Empoli, andrà in scena Empoli – Lazio, anticipo della trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21:00.

La squadra di Sarri già certa di un posto nella prossima Champions League e già qualificata alle final four di Supercoppa Italiana con Inter, Fiorentina e Napoli, farà visita all’Empoli che non perde da cinque gare. I toscani, infatti, solo nell’ultimo mese hanno raccolto tre vittorie, contro Juventus, Salernitana e Bologna, e due pareggi contro Verona e Sampdoria. I capitolini cercheranno di mantenere la seconda posizione in classifica, al momento sono due i punti di vantaggio sull’Inter impegnata a Torino ma con la testa già a Istanbul. Nel caso in cui i bincocolesti dovessero confermarsi alle spalle del Napoli, sarebbe il miglio risultato dai tempi di Cragnotti. La gara sarà affidata al Sig. Luca Massimi della sezione di Termoli coadiuvato dagli assistenti Valeriano e Scarpa, il quarto uomo sarà Miele, mentre al VAR andranno Nasca e Dionisi.

L’arbitro

Sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere Empoli – Lazio, anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Sono solo 3 i precedenti dell’arbitro sardo per quel che riguarda la Lazio che ha il bilancio molto positivo con questo direttore di gara: due vittorie e un pareggio. L’ulltimo precedente con i capitoli è stato primo nella prima giornata di questa stagione quando Immobile e compagni si imposero sul Bologna in rimonta per due reti a una. Per quanto concerne la l’Empoli, invece, i precedenti sono cinque con i toscani che hanno trovato la vittoria in tre occasioni, mentre sono state due le sconfitte.

I precedenti tra Empoli e Lazio

Sono 29 i precedenti tra Empoli e Lazio. Il bilancio è a favore dei capitolini che hanno trovato la vittoria per sedici volte contro le cinque, arrivate tutte tra le mura amiche, dei toscani, sette sono le volte che le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando la squadra di Zanetti recuperò nel finale di gara due gol alla Lazio strappando un pari importantissimo con la rete di Marin al novantaseiesimo.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Paolo Zanetti schiererà i padroni di casa con il solito 4-3-1-2. In porta ci sarà Vicario, la linea difensiva sarà formata da Stojanovic, Ismajili, Luperto e Parisi. I tre a centrocampo saranno Akpa-Akpro, Grassi e Bandinelli con Henderson che agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Caputo e Cambiaghi.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Marusic per infortunio. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa con Hysaj e Lazzari sicuri di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Vecino dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Empoli – Lazio

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-3-3):Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Empoli – Lazio, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Empoli – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.