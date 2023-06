Cremonese – Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Salernitana di Sabato 3 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie A

CREMONA – Sabato 3 giugno, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese – Salernitana, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Si tratta di una partita che ha valore soltanto ai fini statistici in quando il futuro delle due squadre é già delineato. I grigiorossi sono, infatti, già matematicamente retrocessi. Dopo aver perso per 3-2 all’Olimpico contro la Lazio, sono penultimi con 30 punti, frutto di quattro vittorie, dodici pareggi e venti sconfitte, trentatré gol fatti e sessantaquattro subiti. I campani, dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Udinese, sono quindicesimi, con 42 punti, grazie a un percorso di nove partite vinte, quindici pareggiate e tredici perse, quarantotto reti realizzate e sessanta incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Ballardini ha collezionato quattro punti contro gli otto di quella di Paulo Sousa. L’unico precedente tra le due compagini é quello dell’andata, dello scorso 23 gennaio, quando finì 2-2.

Presentazione del match

QUI CREMONESE – Out gli infortunati Benassi e Dessers. Ballardini dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Sarr tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ferrari, Bianchetti e Vasquez. In cabina di regia Galdames con Pickel e Meitè mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sernicola e Valeri. Davanti Tsadjout e e Ciofani.

QUI SALERNITANA – Assenti gli indisponibili Dia, Bradaric, Fazio, Lovato e Valencia e lo squalificato Vilhena. radizionale modulo 3-5-2 con Sepe in porta e con una linea difensiva a tre formata da Bronn, Daniliuc e Fazio. In cabina di regia Radovanovic con Lussana Coulibaly e Candreva mentre sulle corsie esterne agiranno Bradaric e Mazzocchi. Davanti Piatek e Dia.

Le probabili formazioni di Cremonese – Salernitana

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Ciofani. Allenatore: Ballardini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek. Allenatore: Sousa

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: