Pagelle Cremonese – Salernitana 2-0: highlights e voti fantacalcio

Le pagelle e highlights di Cremonese – Salernitana, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023: Tsadjout è il migliore del match

CREMONESE: Sarr M. 6.5, Aiwu E. 6.5, Chiriches V. 6.5 (dal 12′ pt Bianchetti M. 6), Vasquez J. 6.5, Ghiglione P. 6 (dal 37′ st Sernicola L. s.v), Meite S. 6.5, Pickel C. 5.5, Galdames P. 6 (dal 17′ pt Castagnetti M. 6), Valeri E. 6, Buonaiuto C. 6.5 (dal 1′ st Okereke D. 6), Ciofani D. 5.5 (dal 1′ st Tsadjout F. 7). A disposizione: Carnesecchi M., Saro G., Bianchetti M., Castagnetti M., Okereke D., Tsadjout F., Sernicola L., Acella C., Afena-Gyan F., Basso Ricci A., Benassi M., Quagliata G. Allenatore: Ballardini D..

SALERNITANA: Ochoa G. 6, Daniliuc F. 6, Gyomber N. 6 (dal 31′ st Sambia J. 6), Pirola L. 5.5 (dal 45’+2 st Troost-Ekong W. s.v.), Kastanos G. 6, Coulibaly L. 6.5, Bohinen E. 5.5 (dal 17′ st Nicolussi Caviglia H. 5.5), Mazzocchi P. 5.5, Candreva A. 6, Botheim E. 5.5 (dal 17′ st Maggiore G. 6), Piatek K. 5. A disposizione: Sorrentino A., Maggiore G., Nicolussi Caviglia H., Sambia J., Troost-Ekong W., Allocca P., Bonazzoli F., Crnigoj D., Iervolino A. Allenatore: Sousa P..

CRONACA DELLA PARTITA

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 26′ pt Buonaiuto C. (Cremonese) , al 43′ st Tsadjout F. (Cremonese) .

Ammonizioni: al 29′ pt Ghiglione P. (Cremonese) al 39′ pt Coulibaly L. (Salernitana), al 42′ st Piatek K. (Salernitana).

Espulsi: –

Recupero: 3′ pt, 8′ st

Assist: Meité



Gol vittoria: Buonaiuto



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Tsadjout

Rigore causato: Bohinen



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Tsadjout, Coulibaly L.