Spezia – Hellas Verona si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Cambia lo stadio scelto come sede dello spareggio per la salvezza. Inizialmente era stata indicata la Dacia Arena di Udine

MILANO – Sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia a ospitare il decisivo spareggio salvezza tra Spezia ed Hellas Verona, in programma domenica 11 giugno 2023 alle ore 20:45.

Nella mattinata di oggi il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti aveva inviato una lettera alla Lega di Serie A chiedendo che la gara non si giocasse alla Dacia Arena di Udine, inizialmente scelta come sede del match.

“Disputare la partita di spareggio per la permanenza dello Spezia in serie A contro il Verona a Udine non rappresenta soltanto uno svantaggio sportivo per la squadra ligure, vista la distanza tra le due città dall’impianto sportivo prescelto che andrebbe a penalizzare sensibilmente la squadra ligure a più di 500 chilometri dal “Friuli”, ma rappresenta una scelta rischiosa anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. I tifosi spezzini e quelli del Verona infatti sarebbero costretti a compiere 162 chilometri di strada insieme per raggiungere lo stadio, il tratto che da Padova va a Udine. – aveva detto il Presidente Toti- Per questo, come scritto in una lettera inviata alla Lega Calcio, auspichiamo che durante il Consiglio di Lega Serie A venga scelto un impianto che tuteli la sicurezza e l’imparzialità. Il campo di Reggio Emilio garantirebbe, ad esempio, anche l’equidistanza”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla decisione di far disputare ad Udine lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona”.

L’incontro, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in collaborazione con l’US Sassuolo, non prevederà la disputa dei tempi supplementari e in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, il direttore di gara provvederà a far battere i calci di rigore.