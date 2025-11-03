Risultati calcio live, lunedì 3 novembre 2025: posticipi in Serie A

Si giocano Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari, spazio anche alla Lega Pro, Premier League e Liga. Successo del Sao Paulo in Brasile

Il calcio brasiliano tra i campionati che hanno aperto questo lunedì 3 novembre. Per la 31esima giornata successo esterno del Sao Paulo sul Vasco con il punteggio di 2-0: prima dell’intervallo Lucas Moura porta avanti i suoi su rigore quindi il raddoppio di Luiz Gustavo al 42′ della ripresa. Nel Torneo Betano argentino una rete di Torres su rigore al 10′ della ripresa ha deciso River Plate Gimnasia.

In Cile pareggio senza reti tra Everton e U. Espanola e in Copa Colombia poker casalingo dell’Atletico Nacional contro l’America de Cali. In Costa Rica vittoria esterna per 4-1 dell’Alajuelense sulla Liberia 4-1 e in Ecuador U. Catolica e Barcellona SC pareggiano 1-1. Nella Copa de Primera paraguaiana 1-0 del Cerro Porteno sul Guarani e nella MLS in USA per gli ottavi di finale successo del Columbus Creaw sul Cincinnati e del Los Angeles sull’Austin.

In Messico troviamo per la Liga MX due successi di misura ovvero del Quertaro sul Mazatlan e del Guadalajara in casa del Pachuca mentre nella Liga de Expansion MX pareggiano 1-1 Atlante e Cancun. Nella Super Cup indiana tris del Kerala Blaster sul Delhi e in Albania 2-0 esterno del Bylis sul Tirana.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi diamo spazio ai principali appuntamenti. Due posticipi in Serie A con Sassuolo-Genoa delle 18:30 e Lazio-Cagliari delle 20:45. Sempre in Italia posticipi anche in Lega Pro e Torino-Verona per il Campionato Primavera 1 mentre per quest’ultimo torneo c’è in corso di conclusione Monza-Genoa. Si gioca anche Sunderland-Everton delle ore 21 in Premier League mentre nella Liga stesso orario per R. Oviedo-Osasuna e nella Liga Portugal alle 21:45 c’è Gil Vicente-Santa Clara.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Tirana – Bylis 0-2 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Paradou – Khenchela 2-0 (Finale)

JS Kabylie – El Bayadh 4-1 (Finale)

MC Alger – Saoura 1-0 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

River Plate – Gimnasia L.P. 0-1 (Finale)

Defensa y Justicia – Huracan 1-3 (Finale)

Platense – Sarmiento Junin 1-1 (Finale)

Central Cordoba – Racing Club 0-0 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar – Alashkert 1-0 (Finale)

Ararat – Urartu 0-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Sabah Baku – Gabala 1-0 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero – Guabira 4-0 (Finale)

Bolivar – Universitario de Vinto 3-0 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Vasco – Sao Paulo 0-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Beroe – Lok. Sofia 1-3 (Finale)

Botev Vratsa – CSKA 1948 Sofia 0-0 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Everton – U. Espanola 0-0 (Finale)

Palestino – Limache 2-1 (Finale)

COLOMBIA: COPA COLOMBIA – SECONDA FASE

Atl. Nacional – America De Cali 4-1 (Finale)

Envigado – Ind. Medellin 0-1 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Liberia – Alajuelense 1-4 (Finale)

CROAZIA: HNL

Gorica – Lok. Zagreb 4-1 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Midtjylland – Aarhus 1-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

U. Catolica – Barcellona SC 1-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – RB Lipsia D 2-4 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. – OFI Crete 3-0 (Finale)

INDIA: SUPER CUP

Kerala Blasters – SC Delhi 3-0 (Finale)

Rajasthan United – Mumbai City 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Tamworth – Leyton Orient [Qualificato] 0-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Sunderland – Everton 1-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

B. Jerusalem – H. Beer Sheva 0-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Monza U20 – Genoa U20 2-0 (Finale)

Torino U20 – Verona U20 0-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Pescara U19 – Perugia U19 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Sassuolo – Genoa 1-2 (Finale)

Lazio – Cagliari 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Inter U23 1-3 (Finale)

Alcione Milano – Pro Patria 2-0 (Finale)

Ospitaletto – Dolomiti Bellunesi 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Vis Pesaro – Juventus U23 1-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Atlante – Cancun 1-1 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA

Queretaro – Mazatlan FC 1-0 (Finale)

Pachuca – Guadalajara 0-1 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17

Costa Rica U17 – Emirati arabi uniti U17 1-1 (Finale)

Sudafrica U17 – Bolivia U17 3-1 (Finale)

Senegal U17 – Croazia U17 0-0 (Finale)

Giappone U17 – Marocco U17 2-0 (Finale)

Argentina U17 – Belgio U17 3-2 (Finale)

Nuova Caledonia U17 – Portogallo U17 1-6 (Finale)

Qatar U17 – Italia U17 0-1 (Finale)

Tunisia U17 – Figi U17 6-0 (Finale)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

Cerro Porteno – Guarani 1-0 (Finale)

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

Cienciano – Juan Pablo II 2-1 (Finale)

Sport Boys – Cajamarca 2-2 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Santa Clara 1-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Farul Constanta – Csikszereda M. Ciuc 3-0 (Finale)

Petrolul – Botosani 0-0 (Finale)

RUSSIA: FNL

Ufa – Yenisey 3-0 (Finale)

R. Volgograd – Arsenal Tula 1-2 (Finale)

FK Chayka – Kamaz 0-2 (Finale)

F. Voronezh – Torpedo Moscow 2-0 (Finale)

Neftekhimik – SKA Khabarovsk 1-1 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

OFK Belgrado – Radnicki Nis 0-1 (Finale)

Mladost – Radnicki 1923 0-2 (Abbandonata)

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Osasuna 0-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Valladolid – Granada 2-1 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN

Degerfors – Hammarby 1-1 (Finale)

Värnamo – Mjallby 0-5 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Alanyaspor – Gaziantep 0-0 (Finale)

Eyupspor – Antalyaspor 0-1 (Finale)

Rizespor – Karagumruk 1-0 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy – Karpaty Lviv 0-1 (Finale)

Polissya Zhytomyr – Metalist 1925 0-0 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA

Plaza Colonia – Cerro Largo 0-2 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

Columbus Crew – Cincinnati 4-0 (Finale)

Austin FC – Los Angeles FC [Qualificato] 1-4 (Finale)