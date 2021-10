I campani ospiti della Fiorentina, i rossoneri nella tana dell’Atalanta. Trasferta per il PSG, big match in Premier League con Liverpool – City. Pareggio tra Velez e Independiente in Liga Profesional

Domenica 3 ottobre con tanti match in primo piano tra i principali campionati Europei. Ricco turno in Ligue 1 con la trasferta del PSG con il Rennes ad aprire dalle 13. Nella Bundesliga invece il Bayern Monaco ospita il Francoforte mentre nella Premier League spicca la sfida tra Liverpool e Manchester City che chiude la giornata. Nella Liga trasferta per il Real Madrid contro l’Espanyol mentre in Eredivisie turno casalingo per il PSV. Passiamo all’Italia dove si parte dal lunch match di Serie A Bologna – Lazio quindi i big match Fiorentina – Napoli delle 18 e Atalanta – Milan delle 20.45. In Serie B tre gare in programma a partire da Brescia – Como delle 14. Si giocano anche molte partite nei tre gironi di Serie C oltre alle gare di Serie A e B femminile. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale del giorno, spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dalla Liga Profesional dove finisce 3-3 tra Velez Sarsfield e Independiente mentre nella Serie A brasiliana 2-2 tra Bragantino e Corinthians mentre l’Atletico-MG supera 1-0 l’Internacional grazie a una rete di Keno al 34′ della ripresa. In Cile colpo esterno dell’U. Catolica sull’U. Calera per 2-0 mentre in Colombia vincono a domicilio da una parte il Pereira, 3-2 all’Atletico Nacional e dall’altra l’America De Cali, 1-0 all’Huila. Passiamo alla Costarica dove Zeledon e San Carlos pareggiano 1-1 e successo per 1-0 di Cartegines sull’Alajuelense. Nella Liga Pro in Ecuador vincono in casa sia il Nueve de Octubre che LDU Quito rispettivamente 1-0 contro l’Ind. del Valle e 3-1 contro il Guayaquill City. Nella Liga MX senza reti tra Leon e Atletico San Luis mentre vincono 1-0 il Santos Laguna contro Mazatlan e l’Atlas in casa del Guadalajara. In Paraguay gara a suon di gol tra Sporting Luqueno e Sol De America finita 3-3 mentre 1-1 tra River Plate e Guairena. Nella K League 1 il Jeju tra le mura amiche supera 2-1 il Seongnam e nella MLS in USA colpo esterno per New York Red Bulls. Chiudiamo con il Venezuela dove si registra il successo per 2-1 dello Zamora sul Zulia e de La Guaira sul Carabobo.

DIRETTE CALCIO DEL 3 OTTOBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



Albania > Kategoria Superiore 2021/2022



13:45 KF Tiranë - KF Laçi



16:45 FK Kukësi - KF Teuta Durrës



Argentina > Primera División 2021



01:15 Vélez Sarsfield - Independiente 3-3



18:30



Gimnasia de La Plata - Sarmiento de Junín

Rosario Central - Argentinos Juniors



22:00 River Plate - Boca Juniors



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



16:00 Independiente Rivadavia - Instituto de Córdoba



20:00 Brown de Adrogué - Ferro Carril Oeste



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



20:30 Mitre de SdE - Quilmes



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



16:00 Desamparados de San Juan - Ferro Carril Oeste de Gral. Pico



19:00 Sol de Mayo de Viedma - Peñarol de Chimbas



20:00



Villa Mitre de Bahía Blanca - Club Ciudad de Bolivar

Sansinena de Gral. Cerri - Círculo Deportivo

Juventud Unida Universitario - Cipolletti

Huracán de Las Heras - Estudiantes de San Luis

Deportivo Madryn - Olimpo de Bahía Blanca



20:30 Camioneros - Independiente de Chivilcoy



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



16:00



Unión de Sunchales - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Crucero del Norte - Racing de Córdoba



20:00



Sarmiento de Resistencia - Juventud Unida de Gualeguaychú

Defensores de Pronunciamiento - Sportivo Las Parejas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Douglas Haig

Central Norte - Chaco For Ever



Australia > NPL Queensland 2021



10:00 Brisbane Strikers - Redlands United



Austria > 2. Liga 2021/2022



10:30 FC Wacker Innsbruck - FC Blau Weiß Linz 0-0 *



Austria > Regionalliga Salzburg 2021/2022



14:00 SV Wals-Grünau - Salzburger AK 1914



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022



10:30 WSG Tirol (A) - SVG Reichenau 0-0 *



11:00 SV Innsbruck - SV Fügen 0-0 *



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022



15:00 Austria Lustenau (A) - SC Admira Dornbirn



16:00 FC Wolfurt - FC Rotenberg



Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022



17:00 Qarabağ FK - Gabala FK



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022



13:30 RSC Anderlecht - Club Brugge KV



16:00 RFC Seraing - SV Zulte Waregem



18:30 Royal Antwerp FC - KAA Gent



21:00 AS Eupen - KRC Genk



Belgio > Eerste klasse B 2021/2022



16:00 Waasland-Beveren - Excelsior Virton



20:00 SK Deinze - RWDM Brussels FC



Belgio > Reserve Pro League 2021/2022 Group 1



17:30 Club Brugge KV II - Sint-Truidense VV II



Bielorussia > Cempionat 2021



13:30 FK Slutsk - Energetik-BGU Minsk



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022



15:00 FK Rudar - Sloboda Tuzla



17:00 FK Tuzla City - FK Sarajevo



Brasile > Série A 2021



00:00 Red Bull Bragantino - Corinthians SP 2-2



02:00 Atlético Mineiro - Internacional 1-0



21:00



Chapecoense - São Paulo FC

Flamengo RJ - Athletico Paranaense



Brasile > Série B 2021



00:00 Botafogo - RJ - Avaí - SC 1-2



02:00 Ponte Preta - Vila Nova - GO 1-1



16:00 Cruzeiro - Brasil de Pelotas - RS



Brasile > Série C 2021 Playoffs > Gruppo D



00:00 Ypiranga - RS - Tombense - MG 0-1



21:00 Manaus - AM - Grêmio Novorizontino - SP



Brasile > Série D 2021 > Ottavi di finale



20:00



Guarany de Sobral - CE - Campinense - PB

Moto Club - MA - América - RN



21:00



Paragominas - PA - Atlético Cearense - CE

Ferroviária - SP - Esportivo - RS

ABC - RN - 4 de Julho - PI



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021



15:00 Ceará - CE - Botafogo - RJ



20:00



Bahia - BA - América - MG

Flamengo RJ - Fortaleza

Grêmio Porto Alegre - Atlético Mineiro

Sport - PE - Internacional



21:00 São Paulo FC - Fluminense RJ



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022



16:45 Tsarsko Selo Sofia - CSKA Sofia



19:15 Levski Sofia - PFC Ludogorets Razgrad



Canada > Premier League 2021



19:00 York United - HFX Wanderers



21:30 Atlético Ottawa - Forge FC



Cile > Primera División 2021



01:30 Unión La Calera - Universidad Católica 0-2



20:30 Palestino - Colo-Colo



Cile > Primera B 2021



17:00 Copiapó - Coquimbo Unido



17:30



Iquique - Santa Cruz

Unión San Felipe - San Marcos



21:00 Santiago Morning - Fernández Vial



Cina > League One 2021



10:00 Nanjing City - Zhejiang Professional 0-3 *



13:35 Suzhou Dongwu - Meizhou Hakka



Cipro > First Division 2021/2022



17:00 Anorthosis Famagusta - APOEL Nikosia



18:00 Olympiakos Nikosia - Omonia Nikosia



Colombia > Primera A 2021 Clausura



01:05 Deportivo Pereira - Atlético Nacional 3-2



03:10 América de Cali - Atlético Huila 1-0



Colombia > Primera B 2021 Clausura



00:00 Barranquilla FC - Boca Juniors de Cali 1-0



21:00 Atlético FC - Cortuluá



22:00 Valledupar FC Real - Fortaleza FC



Corea del Sud > K League 1 2021



07:00 Jeju United - Seongnam FC 2-1



09:30 Gwangju FC - Pohang Steelers 2-1 *



12:00 FC Seoul - Daegu FC



Corea del Sud > K League 2 2021



09:00 Daejeon Hana Citizen - Bucheon FC 1995 1-1



11:30 Busan IPark - Chungnam Asan FC



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura



01:00 Municipal Pérez Zeledón - AD San Carlos 1-1



04:00 CS Cartaginés - LD Alajuelense 1-0



Croazia > 1. HNL 2021/2022



17:00 Dinamo Zagabria - Hrvatski Dragovoljac



19:30 NK Osijek - Hajduk Split



Croazia > 2. HNL 2021/2022



15:00 HNK Orijent Rijeka - HNK Cibalia



Danimarca > Superligaen 2021/2022



14:00



Aalborg BK - SønderjyskE

Silkeborg IF - FC Nordsjælland



16:00 FC Midtjylland - Aarhus GF



18:00 Randers FC - Brøndby IF



20:00 FC Copenaghen - Viborg FF



Danimarca > 1. Division 2021/2022



14:00 Vendsyssel FF - Jammerbugt FC



15:00 Nykøbing FC - FC Helsingør



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa



00:30 9 de Octubre - Independiente del Valle 1-0



03:00 LDU Quito - Guayaquil City 3-1



21:00 Olmedo - Aucas



El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura



02:00 Santa Tecla FC - FAS 1-0



02:30 Águila - Once Municipal 1-2



Estonia > Meistriliiga 2021



14:00 FC Kuressaare - Tulevik Viljandi



18:00 FC Flora - JK Tammeka



Finlandia > Veikkausliiga 2021 Abstieg



14:00 FC Lahti - KTP



16:00 Haka Valkeakoski - AC Oulu



Finlandia > Veikkausliiga 2021 Meisterschaft



16:00 Inter Turku - Helsingfors IFK



17:30 HJK Helsinki - SJK Seinäjoki



Finlandia > Ykkönen 2021 Abstieg



15:00 MP Mikkeli - PK-35 Vantaa



Francia > Ligue 1 2021/2022



13:00 Stade Rennes - Paris Saint-Germain



15:00



AS Monaco - Girondins Bordeaux

FC Lorient - Clermont Foot

FC Nantes - ESTAC Troyes

Angers SCO - FC Metz



17:00 Lille OSC - Olympique Marseille



20:45 AS Saint-Étienne - Olympique Lyon



Francia > Femminile Division 1 2021/2022



12:45 Paris Saint-Germain - EA Guingamp



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2021/2022



15:00



SM Caen - Montfermeil

FC Chambly - RC Lens

JA Drancy - Entente Feignies Aulnoye

Amiens SC - Évreux FC 27



17:30 Paris Saint-Germain - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2021/2022



13:00 FC Metz - FC Bourg-Péronnas



15:00



FC Sochaux - RC Strasbourg

Dijon FCO - ASPTT Dijon

ESTAC Troyes - Clermont Foot

CA Pontarlier - US Torcy

Olympique Lyon - AJ Auxerre

AS Nancy - Paris FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2021/2022



11:00 EA Guingamp - LB Châteauroux



15:00



Le Mans FC - Angers SCO

Stade Brest - US Avranches

USSA Vertou - Girondins Bordeaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2021/2022



11:00 US Colomiers - AC Ajaccio



13:00 Pieve di Lota - Montpellier HSC



15:00



FC Istres - AS Béziers

Toulouse FC - SC Toulon

AS Monaco - Nîmes Olympique



16:00 AS Cannes - AS Saint-Étienne



Georgia > Erovnuli Liga 2021



13:30



Samgurali Tskhaltubo - Dinamo Tbilisi

FC Kobuleti - Dila Gori

FC Samtredia - FC Telavi



16:30 Lokomotiv Tbilisi - FC Saburtalo



18:30 Dinamo Batumi - Torpedo Kutaisi



Germania > Bundesliga 2021/2022



15:30 Mainz 05 - 1. FC Union Berlin



17:30 Bayern Monaco - Eintracht Francoforte



19:30 Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen



Germania > 2. Bundesliga 2021/2022



13:30



Schalke 04 - FC Ingolstadt 04

FC St. Pauli - Dynamo Dresden

SV Sandhausen - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2021/2022



13:00 Borussia Dortmund II - Würzburger Kickers



14:00 Waldhof Mannheim - SC Verl



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



15:00



Lüneburger SK Hansa - Hannover 96 II

VfB Oldenburg - Schwarz-Weiß Rehden

VfV Hildesheim - FC Oberneuland



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord



14:00



Eintracht Norderstedt - FC Teutonia 05

Altona 93 - FC St. Pauli II



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



13:00



BSG Chemie Leipzig - VfB Auerbach

Chemnitzer FC - FC Eilenburg

Hertha BSC II - TeBe Berlin

SV Tasmania Berlin - VSG Altglienicke



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



15:00



Sportfreunde Baumberg - Teutonia St. Tönis

SpVg Schonnebeck - 1. FC Mönchengladbach

Cronenberger SC - 1. FC Monheim

Sportfreunde Niederwenigern - VfB 03 Hilden

TV Jahn Hiesfeld - FSV Duisburg

1. FC Kleve - FC Kray

TSV Meerbusch - Schwarz-Weiß Essen



15:30



1. FC Bocholt - SpVgg Sterkrade-Nord

SC Düsseldorf-West - TuRU Düsseldorf



Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022



15:00



SG Finnentrop/Bamenohl - SG Wattenscheid 09

ASC 09 Dortmund - FCE Rheine

Preußen Münster II - TuS Haltern

Holzwickeder SC - TSG Sprockhövel

SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh

1. FC Kaan-Marienborn - SV Schermbeck 1912

Viktoria Clarholz - TuS Ennepetal

RSV Meinerzhagen - SpVgg Vreden



15:15 Westfalia Herne - Sportfreunde Siegen



18:00 Westfalia Rhynern - Hammer SpVg



Germania > Femminile Bundesliga 2021/2022



13:00



SC Sand - FC Carl Zeiss Jena

Turbine Potsdam - SGS Essen



16:00 Werder Bremen - Bayer Leverkusen



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022



11:00



FSV Gütersloh 2009 - 1899 Hoffenheim II

SV Meppen - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt II - MSV Duisburg

Borussia Bocholt - 1. FC Nürnberg



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



11:00 Eimsbütteler TV - VfL Osnabrück



Germania > Primavera Bundesliga West 2021/2022



11:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg



Germania > Primavera B Bundesliga West 2021/2022



11:00



SG Unterrath 12/24 - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - Fortuna Köln

Rot-Weiss Essen - FC Schalke 04



13:00



Bor. Mönchengladbach - Preußen Münster

Fortuna Düsseldorf - SV Lippstadt 08



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00



SpVgg Unterhaching - SV Darmstadt 98

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern

SV 07 Elversberg - TSV 1860 München

1. FC Nürnberg - SC Freiburg



13:00 Stuttgarter Kickers - FC Ingolstadt 04



14:00



SV Wehen Wiesbaden - 1899 Hoffenheim

FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth

Bayern München - SSV Reutlingen



Giappone > J1 League 2021



06:00 Tokushima Vortis - Sagan Tosu 3-0



08:00 Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus 1-0



09:00 Oita Trinita - Cerezo Osaka 1-0



Giappone > J2 League 2021



06:00 SC Sagamihara - Mito HollyHock 4-4



07:00



Giravanz Kitakyushu - Thespakusatsu Gunma 2-2

JEF United Chiba - Matsumoto Yamaga 0-0

Renofa Yamaguchi - Tokyo Verdy 1-2

Tochigi SC - Omiya Ardija 1-3

Zweigen Kanazawa - Albirex Niigata 1-0



08:00 FC Machida Zelvia - Júbilo Iwata 1-2



Giappone > J3 League 2021



06:00



Azul Claro Numazu - Vanraure Hachinohe 7-2

Fukushima United - Kataller Toyama 1-3

Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki 0-4



08:00 AC Nagano Parceiro - Kamatamare Sanuki 0-0



12:00 Roasso Kumamoto - Fujieda MyFC



Giappone > Japan Football League 2021



05:00 Matsue City FC - Iwaki SC 0-4



06:00



Sony Sendai - ReinMeer Aomori 1-0

Veertien Mie - Honda Lock 3-2

Kochi United - MIO Biwako Shiga 0-0

FC Tiamo Hirakata - FC Kariya 3-1

Verspah Oita - Suzuka Point Getters 2-1



Grecia > Super League 2021/2022



15:00



Atromitos - PAS Giannina

Panetolikos - AEK Athen



17:15 OFI Heraklion - PAOK Saloniki



19:30



Ionikos Nikea - Lamia

Olympiakos Piräus - Panathinaikos



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



02:00 Antigua GFC - Iztapa 4-2



19:00



Comunicaciones - Sololá FC

Achuapa - Nueva Concepción



Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



00:00 Real España - Olimpia 1-1



03:00 Honduras Progreso - Platense 4-2



03:15 Vida - Real Sociedad 2-1



Indonesia > Liga 1 2021/2022



10:15



Madura United FC - Persipura Jayapura 2-0 *

Persik Kediri - PSS Sleman 0-0 *



13:15



PS Barito Putera - Bhayangkara Solo

Arema Cronus FC - Persela Lamongan



15:45 Persebaya Surabaya - PSIS Semarang



Inghilterra > Premier League 2021/2022



15:00



Crystal Palace - Leicester City

Tottenham Hotspur - Aston Villa

West Ham United - Brentford FC



17:30 Liverpool FC - Manchester City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2021/2022



13:00 Chelsea FC U23 - Blackburn Rovers U23



Israele > Ligat ha'Al 2021/2022



18:00 FC Ashdod - Hapoel Hadera



19:15 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Jerusalem



19:45 Maccabi Haifa - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2021/2022



12:30 Bologna - Lazio



15:00



Verona - Spezia

Sampdoria - Udinese



18:00



Fiorentina - Napoli

Roma - Empoli



20:45 Atalanta - Milan



Italia > Serie B 2021/2022



14:00 Brescia - Como



16:15 Pordenone - Vicenza



20:30 Benevento - Perugia



Italia > Serie C Girone A 2021/2022



14:30



FeralpiSalò - Pro Sesto

Mantova - Juventus II

Renate - Trento Calcio 1921

Giana Erminio - Legnago

Aurora Pro Patria - Virtus Verona

Calcio Padova - Seregno

Pro Vercelli - Südtirol

Fiorenzuola - Calcio Lecco 1912

Pergolettese - Piacenza

Triestina - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2021/2022



14:30 Olbia - Gubbio



17:30



Pescara - Reggiana

Pontedera - Virtus Entella



Italia > Serie C Girone C 2021/2022



14:30 Vibonese Calcio - Potenza



17:30



Campobasso - Paganese

Foggia - Messina

Monterosi FC - Avellino

Bari - Monopoli

Turris - Latina

Virtus Francavilla - Taranto FC



Italia > Serie D Girone A 2021/2022



15:00



Caronnese - Derthona

Novara - Citta di Varese



Italia > Serie D Girone B 2021/2022



15:00



GS Arconatese 1926 - US Breno

Franciacorta - AC Calvina Sport

AC Leon - Pontisola

Real Calepina - USD Casatese

Sona - Castellanzese

Caravaggio - Olginatese

Villa d'Almè - Brusaporto

Vis Nova Giussano - Legnano



Italia > Serie D Girone C 2021/2022



15:00



AC Mestre - Spinea

GSD Ambrosiana - Este

Montebelluna - Clodiense

Caldiero Terme - Marignanese

ASD Campodarsego - US Adriese

ASD Cartigliano - San Martino Speme

ASD Cjarlins Muzane - Luparense

Porto Tolle - US Levico Terme



Italia > Serie D Girone D 2021/2022



15:00



Rimini - SS Tritium 1908

Athletic Carpi - Forlì

Correggese - Real Forte Querceta

Ghivizzano Borgo - Prato

Seravezza - Bagnolese



Italia > Serie D Girone E 2021/2022



15:00



Foligno - Cascina

Pianese - Virtus Flaminia

Pro Livorno Sorgenti - Unipomezia Virtus

San Donato Tavarnelle - Rieti

AC Sangiovannese - Follonica Gavorrano

Scandicci - ASD Cannara

Arezzo - Montespaccato

US Poggibonsi - Badesse Calcio



Italia > Serie D Girone F 2021/2022



15:00



Aurora Alto Casertano - ASD Pineto Calcio

Castelnuovo Vomano - Vastese Calcio

Fano - GSD Castelfidardo

Nereto - SN Notaresco

Porto D'Ascoli - Chieti

US Recanatese - Montegiorgio Calcio

ASD Trastevere - Tolentino

Vastogirardi - Matese

Atletico Terme Fiuggi - Sambenedettese



Italia > Serie D Girone G 2021/2022



15:00



Arzachena - CynthiAlbalonga

ASD Carbonia Calcio - Formia

Aprilia - Afragolese

Gladiator - Sassari Latte Dolce

Team Nuova Florida - Giugliano

Ostia Mare - Real Monterotondo Scalo

Torres - Cassino Calcio 1924

ASD Vis Artena - Atletico Uri



16:00 Muravera - Lanusei Calcio



Italia > Serie D Girone H 2021/2022



15:00



ACD Nardò - Casarano

ASG Nocerina - Brindisi

US Bitonto - Sorrento

Casertana - Team Altamura

FC Francavilla - Rotonda

FBC Gravina - Bisceglie

Lavello - Città di Fasano



Italia > Serie D Girone I 2021/2022



15:00



Acireale - Rende

Cavese - Santa Maria Cilento

Calcio Cittanovese - Trapani

Gelbison - Licata

Lamezia Terme - US Castrovillari

Paternó - ASD Troina

Portici 1906 - Biancavilla

Aversa Normanna - Giarre

Città Di S. Agata - Sancataldese Calcio

ASD San Luca - FC Messina



Kazakhstan > Premier Liga 2021



12:00 FK Taraz - FK Atyrau



13:00 Kaspiy Aktau - FK Kyzylzhar



14:00 FK Kairat - FK Akzhayik



Kosovo > Superliga 2021/2022



15:00



KF Llapi - KF Dukagjini

Drita Gjilan - KF Prishtina

KF Feronikeli - KF Ulpiana



Lettonia > Virsliga 2021



FK Liepāja - FK Ventspils non disputa



Lituania > A Lyga 2021



12:00 FK Panevėžys - FK Sūduva



14:00 FK Banga Gargždai - FK Žalgiris



Macedonia del Nord > 1. MFL 2021/2022



15:00 KF Shkupi - FK Rabotnički



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022



17:00



FAR de Rabat - FUS de Rabat

Raja Casablanca - RS Berkane



18:00 Hassania US Agadir - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura



00:00 Club León - Atlético San Luis 0-0



02:06 Santos Laguna - Mazatlán FC 1-0



04:00 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara 0-1



19:00 Deportivo Toluca - Gallos Blancos



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura



02:00 CF Pachuca - Deportivo Toluca 1-1



19:00 Puebla FC - UANL Tigres



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00



CF América - Pumas UNAM

Deportivo Toluca - Gallos Blancos

UANL Tigres - Club Necaxa



Montenegro > 1. CFL 2021/2022



19:00 FK Zeta - FK Dečić Tuzi



20:00 FK Budućnost Podgorica - FK Rudar Pljevlja



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura



02:00 Deportivo Ocotal - ART Municipal 0-0



Norvegia > Eliteserien 2021



18:00



Mjøndalen IF - SK Brann

Odds BK - Molde FK

Stabæk IF - FK Bodø/Glimt

Tromsø IL - FK Haugesund

Vålerenga IF - Strømsgodset IF



20:00 Kristiansund BK - Rosenborg BK



Norvegia > 1. Divisjon 2021



15:00 Aalesunds FK - Hamarkameratene



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



12:30 IF Fløya - Brattvåg IL



13:00 Tromsdalen UIL - IL Hødd



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021



14:00 Kjelsås Fotball - Sotra SK



14:30 Nardo FK - Egersunds IK



15:00 Flekkerøy IL - Øygarden FK



15:30 Levanger FK - SK Vard



Paraguay > Primera División 2021 Clausura



00:00 Sportivo Luqueño - Sol de América 3-3



02:15 River Plate - Guaireña FC 1-1



Peru > Primera División 2021 Clausura



17:30 Universidad San Martín - Cusco FC



20:00 Academia Cantolao - FBC Melgar



Polonia > I Liga 2021/2022



12:40 GKS Tychy '71 - Odra Opole



15:00 Skra Częstochowa - KS Polkowice



18:00 GKS Katowice - OKS Stomil Olsztyn



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022



12:00 CD Feirense - Varzim SC



15:00



SL Benfica B - GD Chaves

FC Penafiel - CD Mafra



16:00 Casa Pia AC - Sporting Covilhã



16:30 FC Porto B - Rio Ave FC



20:30 UD Vilafranquense - SC Farense



Portogallo > U23 Liga Revelação 2021/2022



22:00 SL Benfica - Portimonense SC



Romania > Liga 1 2021/2022



15:00 FC Voluntari - Farul Constanta



17:00 CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş



20:00 FC Universitatea Craiova - CS Universitatea Craiova



Russia > Premier Liga 2021/2022



13:00 FK Ufa - FK Ural



15:30 Zenit St. Petersburg - PFC Sochi



18:00



Akhmat Grozny - Spartak Moskva

Lokomotiv Moskva - FK Rostov



Russia > 1. Division 2021/2022



11:00 FK Tom Tomsk - Alania Vladikavkaz 0-0 *



14:00



FK Orenburg - Spartak Moskva 2

Metallurg Lipetsk - SKA-Khabarovsk



15:00



Akron Tolyatti - Kuban Krasnodar

Rotor Volgograd - Torpedo Moskva

Volgar Astrakhan - Veles Moskva



16:00



Fakel Voronezh - Tekstilshchik Ivanovo

FK Kamaz - FK Krasnodar 2



17:00 FK Neftekhimik - Enisey Krasnoyarsk



18:00 Baltika Kaliningrad - Olimp-Dolgoprudny



Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe B



11:00 Zenit St. Petersburg - Arsenal Tula



Scozia > Premiership 2021/2022



13:00 Aberdeen FC - Celtic FC



16:00 Rangers FC - Hibernian FC



Scozia > League One 2021/2022



16:00 Queen’s Park FC - Montrose FC



Serbia > Super Liga 2021/2022



16:00 FK Napredak - Partizan



18:00 Mladost Lučani - FK Novi Pazar



20:00



Vojvodina - Radnički Niš

Crvena Zvezda - FK Metalac



Singapore > Premier League 2021



11:30 Geylang International - Balestier Khalsa



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022



15:00 NK Bravo - NŠ Mura



17:00 FC Koper - NK Celje



Spagna > Primera División 2021/2022



14:00 Elche CF - Celta Vigo



16:15 Espanyol Barcelona - Real Madrid



18:30



Getafe CF - Real Sociedad

Villarreal CF - Real Betis



21:00 Granada CF - Sevilla FC



Spagna > Segunda División 2021/2022



14:00 SD Eibar - UD Ibiza



16:00 Málaga CF - CF Fuenlabrada



18:15



Burgos CF - CD Mirandés

UD Las Palmas - FC Cartagena



21:00 CD Leganés - CD Lugo



Spagna > Femminile Primera División 2021/2022



11:30 SD Eibar - Rayo Vallecano



12:00



Athletic Bilbao - Real Madrid

Sporting de Huelva - Real Betis

Real Sociedad - Villarreal CF



13:00 Valencia CF - Sevilla FC



16:15 Madrid CFF - Atlético Madrid



20:00 UDG Tenerife Sur - Levante UD



Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022



15:30



Bloemfontein Celtic - Maritzburg United

Golden Arrows - Marumo Gallants



17:30 Mamelodi Sundowns - Moroka Swallows



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



AIK Solna - Djurgårdens IF

Kalmar FF - IK Sirius

Örebro SK - BK Häcken



17:30



IFK Norrköping - Hammarby IF

Malmö FF - Mjällby AIF



Svezia > Superettan 2021



13:00 Akropolis IF - AFC Eskilstuna



15:00



Helsingborgs IF - GIF Sundsvall

Jönköpings Södra IF - Norrby IF



17:00 Örgryte IS - Falkenbergs FF



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00 Dalkurd FF - Örebro Syrianska IF



15:00 Assyriska FF - Piteå IF



16:00



IFK Luleå - Täby FK

Karlstad Fotboll - IF Brommapojkarna



17:00 Umeå FC - Hudiksvalls FF



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00 Qviding FIF - Tvååkers IF



14:00 FC Trollhättan - Torns IF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



15:00



Eskilstuna United - Djurgårdens IF

Hammarby IF - Piteå IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021



16:00 IK Frej - Ängby IF



16:30 IFK Lidingö FK - Hammarby IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



14:00



Ängelholms FF - GAIS Göteborg

Åtvidabergs FF - Helsingborgs IF



Svizzera > Super League 2021/2022



14:15 FC Zurigo - FC Sion



16:30



FC Basilea - FC Luzern

Servette Genève - BSC Young Boys



Svizzera > Promotion League 2021/2022



15:00



FC Chiasso - FC Zürich II

FC Biel/Bienne - Etoile Carouge FC



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022



14:30 FC Münsingen - Zug 94



15:30 FC Kosova Zürich - FC Bassecourt



16:00 Grasshopper Club Zürich II - FC Köniz



Svizzera > Femminile Women's Super League 2021/2022



12:30 Lugano Femminile - FC Basel 1893



16:30 FC Aarau - Grasshopper Club Zürich



Turchia > SüperLig 2021/2022



12:30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor



15:00



Fenerbahçe - Kasımpaşa SK

Gaziantep FK - Altay Izmir



18:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2021/2022



12:30 Boluspor - Denizlispor



15:00 Samsunspor - Ümraniyespor



18:00



MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor

Eyüpspor - Manisa FK



Ucraina > Premyer Liga 2021/2022



13:00 NK Veres - FC Oleksandriya



16:00



Zorya Lugansk - Desna Chernigov

Metalist 1925 Kharkov - FC Mynai



18:30 Dinamo Kiev - Shakhtar Donetsk



Uruguay > Primera División 2021 Clausura



17:30 Liverpool - Progreso



20:30 Nacional - Plaza Colonia



USA > Major League Soccer 2021



01:00 CF Montréal - Atlanta United FC 2-1



01:30



FC Cincinnati - New York RB 0-1

Orlando City - D.C. United 2-1



02:00 FC Dallas - Minnesota United FC 0-0



04:00 Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes 3-0



18:00 New York City FC - Nashville SC



22:00



Philadelphia Union - Columbus Crew

Sporting Kansas City - Houston Dynamo

Toronto FC - Chicago Fire



USA > USL Championship 2021



01:00



Charleston Battery - Tampa Bay Rowdies 1-2

Indy Eleven - Atlanta United II 1-1



01:30 Miami FC - Pittsburgh Riverhounds 3-2



02:00



Colorado Springs Switchbacks - El Paso Locomotive 1-1

FC Tulsa - Memphis 901 0-3



02:30 Rio Grande Valley FC - Real Monarchs SLC 3-0



04:00



Oakland Roots - Las Vegas Lights FC 2-2

Orange County SC - Phoenix Rising 0-1



04:30



Los Angeles Galaxy II - San Diego Loyal 0-3

Sacramento Republic - Tacoma Defiance 3-1



21:00 Louisville City FC - New Mexico United



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021







Chicago Red Stars - Orlando Pride rinv.

Kansas City NWSL - Houston Dash rinv.

Portland Thorns - OL Reign rinv.



Uzbekistan > Super League 2021



13:00 Surkhon Termez FK - Navbahor Namangan



15:15 Qizilqum Zarafshon - FK Turon



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A



00:15 Zamora FC - Zulia FC 2-1



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



02:30 Carabobo FC - Deportivo La Guaira 1-2