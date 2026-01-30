I risultati del 30 gennaio 2026: anticipi in Serie A e B

Si apre la 23esima giornata di Lazio-Genoa e le 22esima con Bari-Palermo, si gioca in Europa. Successo del Sarmiento Junin in Argentina

Il programma di venerdì 30 gennaio si è aperto con i campionati sudamericani. In Argentina pareggio senza reti tra Estudiantes Rio Cuarto e Argentinos Juniors mentre una rete di Diego Churin su rigore prima dell’intervallo ha deciso Sarmiento Junin-Banfield. Nella Serie A Betano in Brasile 2-1 del Mirassol sul Vasco: dopo 21 minuti Coutinho sblocca il punteggio, pareggio con autorete di Cuesta e nella ripresa gol decisivo la nono di Eduardo. Poker interno del Botafogo RJ sul Cruzeiro: al 3′ della ripresa sblocca Danilo quindi a segno Matheus Martins al 31′ ancora Danilo al 40′ e Artur nel recupero.

In Colombia colpo esterno dell’Inter Bogotà sui Jaguares de Cordoba per 3-2 e pareggio per 1-1 tra America de Calì e Once Caldas. In Costa Rica lo Sporting passa 2-0 in casa del Cartagines e in Paraguay pareggio per 1-1 tra Rubio Nu e Recoleta. Nella Copa de la Liga AUF vittoria del Progreso sul Boston River per 2-1.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si apre la 23° giornata con Lazio-Genoa delle ore 20:45 mentre in B l’anticipo è tra Bari e Palermo, si gioca anche in Lega Pro e Primavera 1. In Europa ricordiamo Colonia-Wolfsburg delle ore 20:30 per la Bundesliga, Lens-Le Havre delle 20:45 per la Ligue 1 e nella Liga troviamo Espanyol-Alaves delle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Richards Bay - Golden Arrows 1-1 (Intervallo)



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Hilal Omdurman (Sud) - Mamelodi (Rsa) 20:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon - Al Okhdood 1-0 (Finale)

Al Kholood - Al Nassr FC 0-0 (Intervallo)

Neom SC - Damac 2-0 (Intervallo)



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Estudiantes Rio Cuarto - Argentinos Jrs 0-0 (Finale)

Sarmiento Junin - Banfield 1-0 (Finale)



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Melbourne City 2-2 (Finale)

Adelaide United - Macarthur FC 1-1 (Finale)



AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan - Sumqayit 0-2 (Finale)

Gabala - Imisli FK 3-2 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE

RAAL La Louviere - Gent 20:45



BRASILE: SERIE A BETANO

Mirassol - Vasco 2-1 (Finale)

Botafogo RJ - Cruzeiro 4-0 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Jaguares de Cordoba - Inter Bogotá 2-3 (Finale)

America De Cali - Once Caldas 1-1 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Cartagines - Sporting FC 0-2 (Finale)



CROAZIA: HNL

Istra 1961 - Lok. Zagreb 1-1 (*)



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Pharco - ZED 0-2 (Finale)

Al Ittihad - Haras El Hodood 0-0 (*)

Arab Contractors - National Bank Egypt 0-0 (*)



FRANCIA: LIGUE 1

Lens - Le Havre 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Magdeburg - Hannover 0-1 (Intervallo)

Norimberga - Munster 0-0 (Intervallo)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Colonia - Wolfsburg 20:30



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Malacateco - Mictlan 2-0 (Finale)



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Choloma - UPNFM 1-1 (Finale)

Motagua - Platense 2-0 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Bristol City - Derby 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 - Cremonese U20 18:00SRF



ITALIA: SERIE A

Lazio - Genoa 20:45



ITALIA: SERIE B

Bari - Palermo 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Ascoli - Livorno 20:30

Guidonia - Arezzo 20:30

Perugia - Ravenna 20:30



LIGA 1 - APERTURAPERU:

Huancayo - A. Lima 1-1 (*)

Cajamarca - Grau 21:15



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Uzbekistan - Urartu 4-2 (Finale)



OLANDA: EREDIVISIE

Breda - Twente 20:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Rubio Nu - Recoleta 1-1 (Finale)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Guimaraes - Moreirense 21:45



ROMANIA: SUPERLIGA

CFR Cluj - Metaloglobus Bucharest 4-2 (Finale)

Din. Bucuresti - Petrolul 0-0 (*)



SPAGNA: LALIGA

Espanyol - Alaves 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Real Sociedad B - Las Palmas 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Antalyaspor - Trabzonspor 1-1 (*)

Kasimpasa - Samsunspor 0-0 (*)



URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF

Boston River - Progreso [Vincitore] 1-2 (Finale)



VIETNAM: V.LEAGUE 1

Hong Linh Ha Tinh - Binh Duong 0-0 (Finale)

