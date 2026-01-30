I risultati del 30 gennaio 2026: anticipi in Serie A e B

Si apre la 23esima giornata di Lazio-Genoa e le 22esima con Bari-Palermo, si gioca in Europa. Successo del Sarmiento Junin in Argentina
Il programma di venerdì 30 gennaio si è aperto con i campionati sudamericani. In Argentina pareggio senza reti tra Estudiantes Rio Cuarto e Argentinos Juniors mentre una rete di Diego Churin su rigore prima dell’intervallo ha deciso Sarmiento Junin-Banfield. Nella Serie A Betano in Brasile 2-1 del Mirassol sul Vasco: dopo 21 minuti Coutinho sblocca il punteggio, pareggio con autorete di Cuesta e nella ripresa gol decisivo la nono di Eduardo. Poker interno del Botafogo RJ sul Cruzeiro: al 3′ della ripresa sblocca Danilo quindi a segno Matheus Martins al 31′ ancora Danilo al 40′ e Artur nel recupero.
In Colombia colpo esterno dell’Inter Bogotà sui Jaguares de Cordoba per 3-2 e pareggio per 1-1 tra America de Calì e Once Caldas. In Costa Rica lo Sporting passa 2-0 in casa del Cartagines e in Paraguay pareggio per 1-1 tra Rubio Nu e Recoleta. Nella Copa de la Liga AUF vittoria del Progreso sul Boston River per 2-1.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si apre la 23° giornata con Lazio-Genoa delle ore 20:45 mentre in B l’anticipo è tra Bari e Palermo, si gioca anche in Lega Pro e Primavera 1. In Europa ricordiamo Colonia-Wolfsburg delle ore 20:30 per la Bundesliga, Lens-Le Havre delle 20:45 per la Ligue 1 e nella Liga troviamo Espanyol-Alaves delle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 GENNAIO 2026
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
Richards Bay - Golden Arrows 1-1 (Intervallo)
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
Al-Hilal Omdurman (Sud) - Mamelodi (Rsa) 20:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al-Taawon - Al Okhdood 1-0 (Finale)
Al Kholood - Al Nassr FC 0-0 (Intervallo)
Neom SC - Damac 2-0 (Intervallo)
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Estudiantes Rio Cuarto - Argentinos Jrs 0-0 (Finale)
Sarmiento Junin - Banfield 1-0 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Wellington Phoenix - Melbourne City 2-2 (Finale)
Adelaide United - Macarthur FC 1-1 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Karvan - Sumqayit 0-2 (Finale)
Gabala - Imisli FK 3-2 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
RAAL La Louviere - Gent 20:45
BRASILE: SERIE A BETANO
Mirassol - Vasco 2-1 (Finale)
Botafogo RJ - Cruzeiro 4-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Jaguares de Cordoba - Inter Bogotá 2-3 (Finale)
America De Cali - Once Caldas 1-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Cartagines - Sporting FC 0-2 (Finale)
CROAZIA: HNL
Istra 1961 - Lok. Zagreb 1-1 (*)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Pharco - ZED 0-2 (Finale)
Al Ittihad - Haras El Hodood 0-0 (*)
Arab Contractors - National Bank Egypt 0-0 (*)
FRANCIA: LIGUE 1
Lens - Le Havre 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Magdeburg - Hannover 0-1 (Intervallo)
Norimberga - Munster 0-0 (Intervallo)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Colonia - Wolfsburg 20:30
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Malacateco - Mictlan 2-0 (Finale)
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Choloma - UPNFM 1-1 (Finale)
Motagua - Platense 2-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Bristol City - Derby 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Inter U20 - Cremonese U20 18:00SRF
ITALIA: SERIE A
Lazio - Genoa 20:45
ITALIA: SERIE B
Bari - Palermo 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Ascoli - Livorno 20:30
Guidonia - Arezzo 20:30
Perugia - Ravenna 20:30
LIGA 1 - APERTURAPERU:
Huancayo - A. Lima 1-1 (*)
Cajamarca - Grau 21:15
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Uzbekistan - Urartu 4-2 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Breda - Twente 20:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Rubio Nu - Recoleta 1-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Guimaraes - Moreirense 21:45
ROMANIA: SUPERLIGA
CFR Cluj - Metaloglobus Bucharest 4-2 (Finale)
Din. Bucuresti - Petrolul 0-0 (*)
SPAGNA: LALIGA
Espanyol - Alaves 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Real Sociedad B - Las Palmas 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Antalyaspor - Trabzonspor 1-1 (*)
Kasimpasa - Samsunspor 0-0 (*)
URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF
Boston River - Progreso [Vincitore] 1-2 (Finale)
VIETNAM: V.LEAGUE 1
Hong Linh Ha Tinh - Binh Duong 0-0 (Finale)