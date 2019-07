In primo piano le sfide preliminari per accedere alla nuova Champions League e sfide di cartello nella Coppa Audi con Real Madrid – Tottenham e Bayern – Fenerbace

Martedì 30 luglio si è aperto con il calcio sud americano. Nella Superliga argentina successo casalingo per 1-0 dell’Arsenal Sarandi con il Banfield mentre il Rosario coglie il successo 2-1 in casa dell’Atletico Tucuman. Nella Serie A brasiliana finisce senza reti la partita tra CSA e Gremio mentre in Bolivia 3-1 del Royal Pari sul Blooming. Nella Liga Pro in Eduador America de Quito vince 3-0 sul Dep. Cuenca. Tra le sfide più attese del giorno ci sono quelle dei preliminari Champions League e la Coppa Audi che vede una doppia sfida in primo piano ovvero alle 18 Real Madrid e Tottenham e alle 20.30 c’è Bayern – Fenerbache. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati della giornata aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

