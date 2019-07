Calendario Piacenza 2019 – 2020

Le partite del Piacenza della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone B

PIACENZA – Al via con la trasferta sul campo dell’Arzignano il nuovo campionato di Serie C del Piacenza, che dopo il ritiro di Salsomaggiore e l’amichevole contro la Pergolettese, debutterà domenica 4 agosto allo stadio Garilli nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Viterbese in gara unica. Sul fronte mercato è atteso a breve l’arrivo dell’attaccante Daniele Paponi dalla Juve Stabia

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Arzignano V. – Piacenza

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Piacenza – Modena

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Triestina – Piacenza

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Piacenza – Fermana

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Cesena – Piacenza

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Piacenza – Ravenna

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Piacenza – Carpi

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Sambenedettese – Piacenza

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Piacenza – L.R. Vicenza

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Vis Pesaro – Piacenza

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Feralpisalò – Piacenza

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Piacenza – Padova

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Virtusvecomp Verona – Piacenza

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Piacenza – Gubbio

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

A.J. Fano – Piacenza

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Piacenza – Imolese

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Reggio Audace – Piacenza

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Piacenza – Rimini

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Sudtirol – Piacenza