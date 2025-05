Nel pomeriggio Roma-Fiorentina, in serata Bologna-Juventus, lunch match Empoli-Lazio, Chelsea-Liverpool in Premier League. Successo del Bahia in Brasile

Calcio sudamericano in apertura di questa domenica 4 maggio. Partiamo dal Torneo Betano in Argentina con due successi per 1-0. Il primo dell’Atletico Tucuman sul Lanus grazie a una rete di Franco nel recupero e con i padroni di casa che hanno fallito un rigore al 23′ di gioco con Diaz. Il secondo del Barracas Central in casa dell’Huracan con rete decisiva di Jappert al 5′ della ripresa. Da segnalare il rigore fallito da Tapia al 18′ della ripresa. Una rete di Cauly al 40′ del primo tempo ha deciso Bahia-Botafogo RJ per la 7° giornata della Serie A Betano in Brasile.

Spostiamoci in Cile dove il Coquimbo ha liquidato 2-0 l’O’Higgins mentre in Colombia da una parte pareggio per 1-1 tra Deportivo Cali e Tolima e dall’altra senza reti tra Junior e America de Cali. In Costa Rica vittoria per 3-1 dell’AD Santos sullo Zeledon e del Cartagines per 1-0 in casa del Liberia mentre pareggiano 1-1 Herediano e Puntaneras. In Ecuador ricca di reti Musch Runa-Macara terminata 4-3. In Perù bene il Cusco 2-0 sull’U. de Deportes e in Uruguay vittoria per 2-1 del Cerro Largo su Plaza Colonia.

Nella Liga de Expansion MX troviamo il 2-0 a domicilio dell’Atletico Morelia su Leones Negros e in Venezuela pirotecnico pareggio per 4-4 tra Anzoategui e Universidad Central mentre La Guaira passa 2-1 in casa della Portuguesa. In Bolivia senza reti tra Tomayapo e Aurora e in Canada Premier League il Vancouver espugna il campo del Valour 3-1. Nella MLS in USA troviamo i successi in trasferta per Philadelphia Union e Minnesota rispettivamente contro Montreal 2-1 e Austin 3-0. Poker casalinghi per Columbus Crew, San Jose Earthquakes e Seattle Sounders e manita del San Diego sul Dallas.

Nella A-League una doppietta di Taggart al 34′ del primo tempo e nel recupero ha dato i tre punti al Perth Glory contro il Wellington Phoenix mentre in Melbourne Victory-Newcastle Jets segnaliamo il botta e risposta nella ripresa tra Bos e Taylor.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Partiamo dalla Serie A che si apre con il lunch match Empoli-Lazio quindi alle 15 trasferta a Monza per l’Atalanta e due big match ovvero Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. Si gioca anche il turno intero in Serie B e al via il playoff di Serie C oltre all’ultima giornata di Serie D, Primavera 1 e playoff di calcio femminile con Roma-Milan alle 12:30. In Premier League spicca Chelsea-Liverpool delle 17:30, in Bundesliga allo stesso orario c’è Friburgo-Leverkusen e nella Liga apre il cartellone alle ore 14 il Real Madrid che ospita il Celta Vigo.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 MAGGIO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE - PLAY OFF

Vllaznia - Din. Tirana 20:00



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE - SPAREGGIO

Tirana - Pogradeci 18:00



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Atl. Tucuman - Lanus 1-0 (Finale)

Huracan - Barracas Central 0-1 (Finale)

Gimnasia L.P. - Platense 20:30

San Martin S.J. - Aldosivi 20:30

Tigre - Boca Juniors 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van - Noah 0-0 (*)

Pyunik - BKMA 17:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Perth Glory 0-2 (Finale)

Melbourne Victory - Newcastle Jets 1-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Hartberg - Altach 14:30



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

BW Linz - Sturm Graz 14:30

SK Rapid - Wolfsberger 14:30

Salzburg - Austria Vienna 17:00



BELGIO COPPA DEL BELGIO

Club Brugge - Anderlecht 18:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

St. Liege - Charleroi 0-0 (*)



BELGIO JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

St. Truiden - Beerschot VA 16:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Tomayapo - Aurora 0-0 (Finale)

Academia del Balompie - Bolivar 21:00

Wilstermann - Always Ready 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Bahia - Botafogo RJ 1-0 (Finale)

Gremio - Santos 21:00

Vasco - Palmeiras 21:00

Cruzeiro - Flamengo 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Botev Plovdiv - Spartak Varna 17:00



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cherno More - Arda 14:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour2 - Vancouver FC 1-3 (Finale)



CILE LIGA DE PRIMERA

Coquimbo - O'Higgins 2-0 (Finale)

Deportes Iquique - Huachipato 21:00

A. Italiano - La Serena 23:30



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Dep. Cali - Tolima 1-1 (Finale)

Junior - America De Cali 0-0 (Finale)

Pasto - Fortaleza 21:00

Ind. Medellin - Atl. Nacional 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

AD Santos - Zeledon 3-1 (Finale)

Liberia - Cartagines 0-1 (Finale)

Herediano - Puntarenas FC 1-1 (Finale)

Santa Ana - Alajuelense 19:00



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Osijek 16:00

Rijeka - Gorica 18:15



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Koge - Roskilde 16:00



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Lyngby - Viborg 0-0 (*)

Silkeborg - Vejle 1-0 (*)



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby - FC Copenhagen 16:00

Midtjylland - Aarhus 18:00



ECUADOR LIGA PRO

Mushuc Runa - Macara 4-3 (Finale)

Delfin - Orense 20:00

Barcellona SC - Vinotinto 23:30



EGITTO PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Pharco - Pyramids 16:00

Al Ahly - Haras El Hodood 19:00



FRANCIA LIGUE 1

Nantes - Angers 15:00

Auxerre - Le Havre 17:15

Brest - Montpellier 17:15

Lione - Lens 17:15

Lilla - Marsiglia 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hertha - Furth 1-0 (*)

Karlsruher - Kaiserslautern 1-1 (*)

Norimberga - Elversberg 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Kiel 15:30

Friburgo - Leverkusen 17:30

Magonza - Francoforte 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Eintracht Frankfurt D - Hoffenheim D 15:00

Brema D - Colonia D 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK - Panathinaikos 19:00

Olympiakos - PAOK 19:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford - Manchester Utd 15:00

Brighton - Newcastle 15:00

West Ham - Tottenham 15:00

Chelsea - Liverpool 17:30



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

FC Suduroy - Vikingur 15:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

B. Jerusalem - Netanya 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U20 - Udinese U20 4-0 (Finale)

Sampdoria U20 - Lazio U20 0-0 (*)

Cesena U20 - Verona U20 15:00



ITALIA SERIE A

Empoli - Lazio 0-1 (*)

Monza - Atalanta 15:00

Roma - Fiorentina 18:00

Bologna - Juventus 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Roma D - Milan D 3-2 (*)



ITALIA SERIE B

Bari - Pisa 15:00

Brescia - Juve Stabia 15:00

Carrarese - Modena 15:00

Catanzaro - Sampdoria 15:00

Cesena - Palermo 15:00

Frosinone - Cittadella 15:00

Reggiana - Spezia 15:00

Salernitana - Mantova 15:00

Südtirol - Cosenza 15:00

Cremonese - Sassuolo 19:30



ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Giana Erminio - Virtus Verona 17:30

Renate - Arzignano 17:30

Arezzo - Gubbio 20:00

Benevento - Juventus U23 20:00

Catania - Giugliano 20:00

Pineto - Pianese 20:00

Potenza - Picerno 20:00

Trento - Atalanta U23 20:00

Vis Pesaro - Pontedera 20:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Bra - Sanremese 15:00

Cairese - Ligorna 15:00

Chieri - Borgaro 15:00

Chisola - Fossano 15:00

Derthona FbC - Vado 15:00

Gozzano - Citta di Varese 15:00

Lavagnese - Saluzzo 15:00

Vogherese - Oltrepo 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Arconatese 15:00

Chievo - Sondrio 15:00

Club Milano - Fanfulla 15:00

Desenzano - Castellanzese 15:00

Folgore Caratese - Vigasio 15:00

Ospitaletto - Crema 15:00

Pro Sesto - Ciliverghe Mazzano 15:00

Sangiuliano City - Pro Palazzolo 15:00

Sant'Angelo - USD Casatese 15:00

Varesina - Magenta 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Campodarsego - Adriese 15:00

Caravaggio - Luparense 15:00

Chions - Calvi Noale 15:00

Ciserano-Bergamo - Bassano 15:00

Cjarlins Muzane - Lavis 15:00

Dolomiti Bellunesi - Brian Lignano 15:00

Mestre - Portogruaro 15:00

Montecchio Maggiore - Brusaporto 15:00

Treviso - Este 15:00

Villa Valle - Real Calepina 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Tuttocuoio 15:00

Fiorenzuola - Prato 15:00

Forlì - Imolese 15:00

SCD Progresso - Ravenna 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Fezzanese - Ghiviborgo 15:00

Figline - Livorno 15:00

Follonica Gavorrano - Seravezza Pozzi 15:00

Fulgens Foligno - Poggibonsi 15:00

Grosseto - Siena 15:00

Ostiamare - Montevarchi 15:00

San Donato - Flaminia 15:00

Sangiovannese - Terranuova Traiana 15:00

Trestina - Orvietana 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Sora 15:00

Avezzano - Ancona 15:00

Castelfidardo - Fermana 15:00

Fossombrone - Isernia 15:00

L'Aquila - Teramo 15:00

Recanatese - Termoli 15:00

Roma City - Vigor Senigallia 15:00

S. N. Notaresco - Chieti 15:00

Sambenedettese - Civitanovese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Atl. Lodigiani - Atletico Uri 15:00

Cassino - Guidonia 15:00

Olbia - Gelbison 15:00

Paganese - Latte Dolce 15:00

Real Monterotondo - Anzio Calcio 1924 15:00

Sarrabus Ogliastra - Sarnese 15:00

Savoia - Cynthialbalonga 15:00

Trastevere Calcio - Ilvamaddalena 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Acerrana - Gravina 15:00

Angri - Costa D'Amalfi 15:00

Brindisi - Francavilla 15:00

Casarano - Ischia 15:00

Citta di Fasano - A.C Nardò 15:00

Martina Calcio - Manfredonia 15:00

Matera - Nocerina 15:00

Palmese 1914 - Fidelis Andria 15:00

Virtus Francavilla - ASD Ugento 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Castrumfavara - S. Agata 15:00

Igea Virtus - Siracusa 15:00

Locri 1909 - AS Acireale 15:00

Nissa - Licata 15:00

Pompei - Enna 15:00

Sancataldese - Reggina 15:00

Scafatese - USD Ragusa 15:00

Vibonese - Paternò 15:30



LETTONIA VIRSLIGA

Grobina - BFC Daugavpils 15:00



LITUANIA A LYGA

Suduva - FK Panevezys 15:00

Kauno Zalgiris - Riteriai 17:25



MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir - Safi 21:00

Chabab Mohammedia - Tanger 21:00

COD Meknes - Berkane 21:00

Difaa El Jadidi - FUS Rabat 21:00

Maghreb Fez - Jeunesse Sportive Soualem 21:00

Moghreb Tetouan - Renaissance Zemamra 21:00

Union Touarga - Raja Casablanca 21:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Atl. Morelia - Leones Negros 2-0 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost - Mornar 20:00

Decic - Otrant 20:00

Jedinstvo - Jezero 20:00

Petrovac - Arsenal Tivat 20:00

Sutjeska - Bokelj 20:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Molde - Haugesund 17:00

Strömsgodset - Kristiansund 17:00

Tromsø - Sandefjord 17:00

Viking - Sarpsborg 08 17:00

Rosenborg - Bryne 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Breda - Zwolle 0-3 (*)

G.A. Eagles - Alkmaar 14:30

Sparta Rotterdam - Twente 14:30



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Nacional Asuncion - Ameliano 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cusco - U. de Deportes 2-0 (Finale)

Sport Boys - Alianza Huanuco 20:00

Alianza Atl. - AD Tarma 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Piast - Radomiak Radom 0-0 (Finale)

Cracovia - Lechia 14:45

Jagiellonia - Gornik Zabrze 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave - Estrela 16:30

Arouca - Casa Pia 19:00

Sporting - Gil Vicente 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Bohemians - Liberec 15:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Slovacko - Ceske Budejovice 0-0 (*)

Mlada Boleslav - Teplice 15:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sparta Praga - Jablonec 18:30



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Otelul - FC Hermannstadt 19:45



RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh - Sp. Mosca 0-0 (Intervallo)

Akhmat Grozny - CSKA Mosca 15:30

Khimki - FK Rostov 18:30

Zenit - Pari NN 18:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

La Fiorita - Faetano 15:00

Tre Fiori - Fiorentino 18:15



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rangers - Celtic 1-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

IMT Novi Beograd - Zeleznicar Pancevo 15:00

Jedinstvo U. - Sp. Subotica 16:30



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Novi Pazar - Partizan 17:00

Radnicki 1923 - Mladost 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Banska Bystrica - Ruzomberok 18:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Trnava - Kosice 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Primorje - Celje 17:30

Koper - Domzale 20:15



SPAGNA LALIGA

Real Madrid - Celta Vigo 0-0 (*)

Siviglia - Leganes 16:15

Espanyol - Betis 18:30

Real Sociedad - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Levante - Tenerife 0-0 (*)

Racing Club Ferrol - Saragozza 16:15

Almeria - Eldense 18:30

Cartagena - Racing Santander 18:30

La Coruna - Albacete 21:00



SUDAFRICA PREMIERSHIP

TS Galaxy - Richards Bay 15:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden - AIK Stockholm 0-0 (*)

Norrkoping - Hacken 0-0 (*)

Mjallby - Göteborg 16:30

Öster - Hammarby 16:30



SVEZIA SUPERETTAN

Orgryte - Falkenberg 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Sion - Zurigo 14:15

Yverdon - St. Gallen 16:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Basilea - Servette 16:30

Luzern - Lugano 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes - JS Omrane 16:00

CA Bizertin - Club Africain 16:00

Etoile Sahel - Gafsa 16:00

Soliman - US Tataouine 16:00



TURCHIA SUPER LIG

Samsunspor - Eyupspor 15:00

Adana Demirspor - Goztepe 18:00

Fenerbahce - Besiktas 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy - Zorya 1-0 (*)

Kolos Kovalivka - Vorskla 14:30

Polissya Zhytomyr - Oleksandriya 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

DVTK - Zalaegerszeg 0-0 (*)

Kecskemeti - Nyiregyhaza 16:00

Fehervar FC - Paks 18:30



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Cerro Largo - Plaza Colonia 2-1 (Finale)

Montevideo City - Progreso 15:45

Juventud - Liverpool M. 20:00